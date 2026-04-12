Sulyok Tamás megszólalt a kormányalakítási felkérésről

A rendkívül magas részvétel mellett lezajlott 2026-os országgyűlési választás után már nemcsak az a kérdés, hogyan alakul a parlamenti erőtér, hanem az is, milyen politikai felhatalmazást olvasnak majd ki a szereplők az eredményből. Miközben a végleges számokra még várni kell, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelezte, hogy a kormányalakítási felkérést is megteszi.

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás

– mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI) az MTI szerint.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.

A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését. A választás eredménye - bármi lesz is az - legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország

– fogalmazott Sulyok Tamás.

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.

Hozzáfűzte: a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket fog kezdeményezni az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével.

A kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka