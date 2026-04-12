LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Sulyok Tamás megszólalt a kormányalakítási felkérésről
Gazdaság

Sulyok Tamás megszólalt a kormányalakítási felkérésről

Portfolio
MTI
A rendkívül magas részvétel mellett lezajlott 2026-os országgyűlési választás után már nemcsak az a kérdés, hogyan alakul a parlamenti erőtér, hanem az is, milyen politikai felhatalmazást olvasnak majd ki a szereplők az eredményből. Miközben a végleges számokra még várni kell, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelezte, hogy a kormányalakítási felkérést is megteszi.

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás

– mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI) az MTI szerint.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.

A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését. A választás eredménye - bármi lesz is az - legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország

Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal

Elmondták az oroszok, szerintük mi vár Paks II-re Magyar Péter kormánya alatt

Kimondta az IMF: komoly baj van Európa egyik legerősebb országában - Nagyon fájni fog az iráni háború

– fogalmazott Sulyok Tamás.

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.

Hozzáfűzte: a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket fog kezdeményezni az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével.

A kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

Závecz Research: Tisza: 54, Fidesz 40 százalék

21 Kutatóközpont: a Tisza 55, a Fidesz 38 százalékot szerezhetett

Választás 2026: ez történne, ha súlyos választási csalást állapítanának meg

Választás 2026: az egész világ Orbán Viktor és Magyar Péter párharcára figyel, stressztesztnek nevezik a voksolást

Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Választás 2026: ez a meghívások napja, Magyar Péter reggel újra megszólal
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility