Török Gábor is megszólalt a brutális részvételi aránnyal kapcsolatban

A részvétel tekintetében szinte biztosan történelmi választásról beszélhetünk - írta Török Gábor a Facebookon. 15 óráig a szavazásra jogosultak 66%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 52,8%, 2018-ban 53,6%-os volt az arány.

A politológus szerint

a korábban elképzelhetetlennek mondott 80 százalékos végső eredmény elérése sem tűnik már lehetetlennek.

Hogy ez kinek kedvez vagy kinek nem, arról este 8-9 óráig még jókat lehet elmélkedni - tette hozzá a bejegyzésben.

Korábban lapunk is azt írta, hogy meglehet a 80 százalékos részvételi arány, azt ugyanakkor már a 13 órás adatban is láttuk, hogy az erős kezdés a nap második felében visszaüthet. A legutóbbi két órában a választásra jogosultak 11,9%-a szavazott, ami teljesen belesimul az előző választások mintájába. Vagyis nincs dráma, de ahogy várható volt, egy reális nap végi részvételi arány kialakulásához a délutáni szavazatszám már nem tud olyan extrém magas lenni, mint amit délelőtt láttunk.

