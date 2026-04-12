LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.41%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Török Gábor is megszólalt a brutális részvételi aránnyal kapcsolatban
Gazdaság

Török Gábor is megszólalt a brutális részvételi aránnyal kapcsolatban

Portfolio
A részvétel tekintetében szinte biztosan történelmi választásról beszélhetünk - írta Török Gábor a Facebookon. 15 óráig a szavazásra jogosultak 66%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 52,8%, 2018-ban 53,6%-os volt az arány.

A politológus szerint

a korábban elképzelhetetlennek mondott 80 százalékos végső eredmény elérése sem tűnik már lehetetlennek.

Hogy ez kinek kedvez vagy kinek nem, arról este 8-9 óráig még jókat lehet elmélkedni - tette hozzá a bejegyzésben.

Korábban lapunk is azt írta, hogy meglehet a 80 százalékos részvételi arány, azt ugyanakkor már a 13 órás adatban is láttuk, hogy az erős kezdés a nap második felében visszaüthet. A legutóbbi két órában a választásra jogosultak 11,9%-a szavazott, ami teljesen belesimul az előző választások mintájába. Vagyis nincs dráma, de ahogy várható volt, egy reális nap végi részvételi arány kialakulásához a délutáni szavazatszám már nem tud olyan extrém magas lenni, mint amit délelőtt láttunk.

Vallottak arról, mennyi benzin maradt még Magyarországon – itt vannak a friss adatok

Magyar Péter bejelentette: sajtótájékoztatót tart, miután találkozott Sulyok Tamással

Megszólalt az MKIK a Tisza Párt győzelméről

