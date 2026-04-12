Új kutatás érkezett, amely szerint a Fidesz mozgósíthatta a tartalékait

A Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után a csatornának azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll - idézte fel a hírportál.
A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben - tették hozzá.
Azt írták: a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését.
Egy nappal a választások előtt - folytatták - megszólalt John McLaughlin, akit a Patrióta az országgyűlési választások lehetséges kimeneteléről kérdezett. Elmondta, hogy a felmérésük alapján úgy tűnik,
a Fidesz megnyerheti a választásokat, azonban a szimpatizánsainak nem szabad otthon maradniuk.
A lap azt közölte: az intézet a kutatást JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása idején készítette, ami a választópolgárokban lelkesedést váltott ki. McLaughlin szerint ekkor a megkérdezettek 52 százaléka volt negatív véleménnyel a Tisza Párt elnökéről, míg 12 százalékponttal kevesebben adtak pozitív választ. A kutató úgy véli, a kormánypártot segítették a Magyar Péter pártjának háza tájáról kiszivárgott energetikai tervek és a Török Áramlat szerbiai szakaszán történt incidens is.
McLaughin az interjúban elmondta: amennyiben a Fidesz szimpatizánsai április 12-én nem maradnak otthon, akkor kormánypárti győzelem lesz a vége. Hárompárti parlamentre számít a Tisza Párttal és a Mi Hazánkkal kiegészülve, azonban Orbán Viktor pártjának nem lesz kétharmados, alkotmányozó többsége - ismertették.
A kutatás továbbra is éles ellentétben áll a független kutatóintézetek mérésével, a Medián este fogja közzétenni friss mérését, amely továbbra is a Tisza kétharmad közeli eredményét vetíti előre.
