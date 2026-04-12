LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.28%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban
Új Medián előrejelzés terjed, kitart a számai mellett a kutatóintézet
Gazdaság

Portfolio
Este teszi közzé legutolsó felmérését a Medián - a kutatócég erről küldött levelet a támogatóinak. Ebben annyit írnak, hogy nagy változásra nem kell készülni az eddigiekhez képest.

A Medián szerint

a Tisza Párt győzelme nem lehet kétséges, ám az, hogy kétharmados többséghez jut-e, egyelőre valószínű ugyan, de nem biztos. Hasonlóképpen nem lehet biztos állítást tenni a Mi Hazánkról – most valószínűbbnek látszik, hogy nem lépik át a bejutási küszöböt.

11 óráig a szavazásra jogosultak 38%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 25,8%, 2018-ban 29,9%-os volt az arány.

A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

