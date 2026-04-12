Új Medián előrejelzés terjed, kitart a számai mellett a kutatóintézet

Este teszi közzé legutolsó felmérését a Medián - a kutatócég erről küldött levelet a támogatóinak. Ebben annyit írnak, hogy nagy változásra nem kell készülni az eddigiekhez képest.

A Medián szerint

a Tisza Párt győzelme nem lehet kétséges, ám az, hogy kétharmados többséghez jut-e, egyelőre valószínű ugyan, de nem biztos. Hasonlóképpen nem lehet biztos állítást tenni a Mi Hazánkról – most valószínűbbnek látszik, hogy nem lépik át a bejutási küszöböt.

11 óráig a szavazásra jogosultak 38%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 25,8%, 2018-ban 29,9%-os volt az arány.

