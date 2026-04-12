Újabb helyszínt keres üzemének a kínai autógyártó

A kínai Chery autógyártó meglévő európai üzemek bevonásával bővítené a kontinensen lévő gyártókapacitását. A vállalat vezetői egy párizsi rendezvényen bejelentették, hogy ehhez más autógyártókkal is partnerségre lépnének.

Lionel French Keogh, a Chery franciaországi kereskedelmi igazgatója a Reutersnek megerősítette, hogy a vállalat aktívan keres további gyártókapacitást Európában. Jin Tungjüe, a Chery elnöke elmondta, hogy a cég a meglévő üzemek kihasználását részesíti előnyben az új összeszerelő gyárakba történő, nagy volumenű beruházásokkal szemben.

Az elnök szerint ezek a folyamatok időt és elkötelezettséget igényelnek, de legfőképpen a megfelelő helyi partnerségek kialakítását. Arról nem nyilatkozott, hogy pontosan mely gyártókkal tárgyalnak, és hány országot vesznek számításba, de elárulta, hogy

Franciaország is a lehetséges helyszínek listáján szerepel.

A Chery a BYD-hez hasonlóan rendkívül gyors növekedést produkált azóta, hogy 2023-ban megkezdte az európai értékesítést. A Dataforce tanácsadó cég adatai szerint az európai eladásaik tavaly közel hatszorosára, 120 147 darabra nőttek a 2024-es 17 035-ös szintről.

Kína legnagyobb autóexportőre már rendelkezik európai gyártóbázissal. Az Ebróval közös vegyesvállalatukon keresztül a Nissan egykori barcelonai üzemében indították el a termelést, ahol 2029-re évi 200 ezer darabos kapacitást céloznak meg.

A vállalat vezetői szerint azonban ez önmagában nem lesz elegendő a kereslet kielégítésére. A kapacitás ahhoz is kevés lesz, hogy sikeresen alkalmazkodjanak a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámokhoz, valamint a helyi tartalomra vonatkozó európai követelményekhez.

Franciaország az utolsó nagy európai piacok egyike, ahol a Chery most vezeti be az Omoda és a Jaecoo márkákat. A negyedik negyedévben egy Chery márkájú modellt is piacra dobnak az országban, az év végéig pedig egy kisméretű elektromos SUV bemutatása is szóba jöhet. A gyártó nemrég azt is bejelentette, hogy a Lepas márkát szintén bevezeti Európában.

A Chery globális eladásai tavaly közel 7 százalékkal nőttek, és elérték a 2,8 millió darabot. Ennek a mennyiségnek már a több mint 47 százalékát a Kínán kívüli piacok adták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Matt Jelonek/Bloomberg via Getty Images