Újabb helyszínt keres üzemének a kínai autógyártó

Lionel French Keogh, a Chery franciaországi kereskedelmi igazgatója a Reutersnek megerősítette, hogy a vállalat aktívan keres további gyártókapacitást Európában. Jin Tungjüe, a Chery elnöke elmondta, hogy a cég a meglévő üzemek kihasználását részesíti előnyben az új összeszerelő gyárakba történő, nagy volumenű beruházásokkal szemben.
Az elnök szerint ezek a folyamatok időt és elkötelezettséget igényelnek, de legfőképpen a megfelelő helyi partnerségek kialakítását. Arról nem nyilatkozott, hogy pontosan mely gyártókkal tárgyalnak, és hány országot vesznek számításba, de elárulta, hogy
Franciaország is a lehetséges helyszínek listáján szerepel.
A Chery a BYD-hez hasonlóan rendkívül gyors növekedést produkált azóta, hogy 2023-ban megkezdte az európai értékesítést. A Dataforce tanácsadó cég adatai szerint az európai eladásaik tavaly közel hatszorosára, 120 147 darabra nőttek a 2024-es 17 035-ös szintről.
Kína legnagyobb autóexportőre már rendelkezik európai gyártóbázissal. Az Ebróval közös vegyesvállalatukon keresztül a Nissan egykori barcelonai üzemében indították el a termelést, ahol 2029-re évi 200 ezer darabos kapacitást céloznak meg.
A vállalat vezetői szerint azonban ez önmagában nem lesz elegendő a kereslet kielégítésére. A kapacitás ahhoz is kevés lesz, hogy sikeresen alkalmazkodjanak a kínai elektromos autókra kivetett uniós vámokhoz, valamint a helyi tartalomra vonatkozó európai követelményekhez.
Franciaország az utolsó nagy európai piacok egyike, ahol a Chery most vezeti be az Omoda és a Jaecoo márkákat. A negyedik negyedévben egy Chery márkájú modellt is piacra dobnak az országban, az év végéig pedig egy kisméretű elektromos SUV bemutatása is szóba jöhet. A gyártó nemrég azt is bejelentette, hogy a Lepas márkát szintén bevezeti Európában.
A Chery globális eladásai tavaly közel 7 százalékkal nőttek, és elérték a 2,8 millió darabot. Ennek a mennyiségnek már a több mint 47 százalékát a Kínán kívüli piacok adták.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Matt Jelonek/Bloomberg via Getty Images
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Nem okozott nagy meglepetéseket a bank.
Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban
Mutatjuk, mi várhat most a forintra.
Világos állásfoglalás érkezett: Oroszország Magyar Péterről és a kormányváltás következményeiről szólalt meg
A Kreml már másodszor foglalkozik a témával.
Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt
Pedig már így is csődhullámal néz szembe a gazdaság.
Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző
Mi vár a forintra, a piacokra, a kötségvetésre és az EU-s forrásokra?
Most érdemes telket venni – egyelőre nem ugrottak meg az árak, de ez nem lesz mindig így
Az Otthon Centrum országos felmérése szerint.
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB
Az Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!