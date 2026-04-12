Választás 2026: az 1 százalékos küszöb alá csúszhat be a Demokratikus Koalícó

Az 1 százalékos eredményt sem érheti el a Demokratikus Koalíció, Dobrev Klára pártja így az állami támogatását is elveszítheti.

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 31 százalékos feldolgozottságnál a Demokratikus Koalíció alig 1,18 százalékon áll és csak 16 678 szavazatot szerzett.

A Dobrev Klára vezette párt még 25 százalékos feldolgozottságnál 1,5 százalékon állt.

Bár a baloldali tömörülés még bízhat abban, hogy a fővárosi szavazókörökben alacsonyabb a megszámolt szavaztok aránya, ahonnan több szavazatra számíthatnak,

de a jelenlegi trendek alapján a párt már az 1 százalékos szint közelében billeg.

Ez azt jelentené, hogy a DK bár az előző ciklusban a harmadik legnagyobb frakcióval rendelkezett a parlamentben és még a 2024-es EP-választáson is elérte az 5 százalékos szavazatarányt, most már az állami támogatását is elveszítheti.

