Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!

Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.

A választási eljárási törvény szerint minden szavazókörben este 19 órakor kell befejezni a folyamatot.

Ugyanakkor a gyakorlatban ez nem jelenti azt, hogy este 7 órakor mindenhol azonnal vége van a szavazásnak, hanem azt, hogy akik ekkor még sorban állnak, azok még leadhatják a voksukat.

Így ez azt is jelenti, hogy az első érdemi eredmények megjelenése nem egyszerűen az urnazárás hivatalos időpontjától függ, hanem attól is, hogy maradnak-e hosszú sorok, főleg azoknál a szavazóköröknél, ahol megnőtt az átjelentkezések száma. Amíg Magyarország összes szavazóhelyisége be nem zárt, eredményeket nem lehet közölni.

Ezután jön a számlálás eleje: a szavazatszámláló bizottság először a fel nem használt és a rontott szavazólapokat számolja meg, megállapítja a megjelentek számát, ellenőrzi az urna sértetlenségét, és csak ezután bontja fel azt, kezdi el megnézni a pártlistás és az egyes képviselőjelöltekre leadott voksokat a törvény szerint.

Mikor érkeznek meg az első választási eredmények 2026-ban?

A korábbi választások alapján elég jól látszik, mekkora lehet a különbség a hivatalos urnazárás és az első eredmények megjelenése között:

2010-ben a hosszú sorok miatt az első érdemi részeredmények csak este háromnegyed 11 körül kezdtek megjelenni, miután az eredményközlő rendszer csak 22:15 után indulhatott el.

2014-ben már gyorsabb volt a folyamat: az utolsó szavazókör 20:54-kor zárt be, az első részeredmények pedig nem sokkal 21:20 után jelentek meg.

2018-ban ismét jelentős csúszás volt, az átjelentkezéses körökben 22 óra után tudták csak lezárni az urnákat, és az első adatok 23 óra körül futottak be.

2022-ben ehhez képest jóval hamarabb jöttek a számok: az első részeredmények 21:06 körül jelentek meg, miközben az utolsó szavazókör nagyjából 19:15-kor zárt be.

Ebből az következik, hogy a magyarország választás 2026 éjszakáján az első adatok legkorábbi időpontját nem érdemes automatikusan este 7 órára várni.

Reálisabb azzal számolni, hogy a számlálásból először akkor látszik országos kép, amikor mindenhol lezárták a szavazást, lefutott az urnaellenőrzés és megérkezik az első komolyabb feldolgozottság. Ha nem lesznek komoly sorok, akkor már 21 óra körül jöhetnek használható eredmények. Ha viszont ismét bedugulnak egyes átjelentkezős körök, akkor a parlamenti választás első komolyabb számai könnyen későbbre csúszhatnak.

Van még két kivétel, ami miatt akár egy hetet is várhatunk az eredményekre

Kivételt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok voksai jelentenek: ők levélben szavaznak, és az ő válaszborítékukat a Nemzeti Választási Irodába kell eljuttatni úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen, vagy le lehet adni külképviseleten, illetve a magyarországi szavazás ideje alatt bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában is.

A törvény azt is rögzíti, hogy ezeknek a szavazási iratoknak az ellenőrzését az NVI már a szavazást megelőző hatodik naptól megkezdheti, de a megszámlálást nem lehet elvégezni a szavazás napján 19 óra előtt.

A másik kivételt a külképviseleti személyes szavazás jelenti, amelyet azok vehetnek igénybe, akiknek van magyarországi lakcímük, de a szavazás napján külföldön tartózkodnak.

Ők nem levélben szavaznak, hanem a külképviseleten személyesen, és a törvény szerint a lakcímük szerinti egyéni választókerület szavazólapját, valamint az országos listás szavazólapot kapják meg. A borítékon az adott országgyűlési egyéni választókerület megjelölése is szerepel.

Főszabály szerint a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint reggel 6 és este 7 óra között lehet voksolni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz egy vagy mínusz két óra, a szavazás helyi idő szerint reggel 6 órától a közép-európai idő szerinti 19 óráig tart.

Az amerikai kontinensen működő külképviseleteken pedig már a magyarországi szavazást megelőző napon lezajlik a voksolás, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.

Fontos, és az eredményekre is hatással lehet, hogy a külföldön, külképviseleten leadott szavazatokat nem ott számolják meg, ahol azokat leadták.

A külképviseleti választási iroda a szavazás lezárása után az urnát lezárja, a jegyzőkönyvet belehelyezi, de nem bontja fel. A lezárt urnák ezután Magyarországra kerülnek, és a Nemzeti Választási Iroda a külképviseletekről érkezett urnákban lévő lezárt borítékokat országgyűlési egyéni választókerületenként szétválogatja, csomagba rendezi és továbbítja az illetékes választási irodáknak. Vagyis a külföldön leadott személyes voks először központilag fut be, majd onnan kerül a megfelelő körzethez.

Az is fontos részlet, hogyan kerül hozzá ez a szavazat az adott egyéni körzet eredményéhez: a törvény szerint a választókerületi választási bizottság kijelöl egy szavazatszámláló bizottságot, amely majd ezeket a szavazatokat megszámolja. A magyarországi szavazást követő hatodik napon az illetékes iroda átadja ennek a bizottságnak az urnát és a körzet szerint szétválogatott csomagokat. A külképviseleti és az átjelentkezéses, lezárt borítékokat ez a kijelölt bizottság a saját szavazóköri, borítékban lévő szavazatokkal együtt keveri össze, és csak ezután számolja meg. Ez biztosítja egyszerre a titkosságot és azt, hogy a külföldön leadott szavazat a megfelelő körzetnél jelenjen meg.

Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb a szavazást követő hatodik napon kell megállapítani.

Mivel idén 90 734-en vannak a külképviseleti névjegyzékben, több körzetben pedig ezer szavazaton belül lehetnek a választási eredmények, elképzelhető, hogy április 17-én vagy 18-án látunk csak előzetes eredményeket.

