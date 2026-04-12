Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!

A választási eljárási törvény szerint minden szavazókörben este 19 órakor kell befejezni a folyamatot.
Ugyanakkor a gyakorlatban ez nem jelenti azt, hogy este 7 órakor mindenhol azonnal vége van a szavazásnak, hanem azt, hogy akik ekkor még sorban állnak, azok még leadhatják a voksukat.
Így ez azt is jelenti, hogy az első érdemi eredmények megjelenése nem egyszerűen az urnazárás hivatalos időpontjától függ, hanem attól is, hogy maradnak-e hosszú sorok, főleg azoknál a szavazóköröknél, ahol megnőtt az átjelentkezések száma. Amíg Magyarország összes szavazóhelyisége be nem zárt, eredményeket nem lehet közölni.
Ezután jön a számlálás eleje: a szavazatszámláló bizottság először a fel nem használt és a rontott szavazólapokat számolja meg, megállapítja a megjelentek számát, ellenőrzi az urna sértetlenségét, és csak ezután bontja fel azt, kezdi el megnézni a pártlistás és az egyes képviselőjelöltekre leadott voksokat a törvény szerint.
Mikor érkeznek meg az első választási eredmények 2026-ban?
A korábbi választások alapján elég jól látszik, mekkora lehet a különbség a hivatalos urnazárás és az első eredmények megjelenése között:
- 2010-ben a hosszú sorok miatt az első érdemi részeredmények csak este háromnegyed 11 körül kezdtek megjelenni, miután az eredményközlő rendszer csak 22:15 után indulhatott el.
- 2014-ben már gyorsabb volt a folyamat: az utolsó szavazókör 20:54-kor zárt be, az első részeredmények pedig nem sokkal 21:20 után jelentek meg.
- 2018-ban ismét jelentős csúszás volt, az átjelentkezéses körökben 22 óra után tudták csak lezárni az urnákat, és az első adatok 23 óra körül futottak be.
- 2022-ben ehhez képest jóval hamarabb jöttek a számok: az első részeredmények 21:06 körül jelentek meg, miközben az utolsó szavazókör nagyjából 19:15-kor zárt be.
Ebből az következik, hogy a magyarország választás 2026 éjszakáján az első adatok legkorábbi időpontját nem érdemes automatikusan este 7 órára várni.
Reálisabb azzal számolni, hogy a számlálásból először akkor látszik országos kép, amikor mindenhol lezárták a szavazást, lefutott az urnaellenőrzés és megérkezik az első komolyabb feldolgozottság. Ha nem lesznek komoly sorok, akkor már 21 óra körül jöhetnek használható eredmények. Ha viszont ismét bedugulnak egyes átjelentkezős körök, akkor a parlamenti választás első komolyabb számai könnyen későbbre csúszhatnak.
Van még két kivétel, ami miatt akár egy hetet is várhatunk az eredményekre
Kivételt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok voksai jelentenek: ők levélben szavaznak, és az ő válaszborítékukat a Nemzeti Választási Irodába kell eljuttatni úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen, vagy le lehet adni külképviseleten, illetve a magyarországi szavazás ideje alatt bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában is.
A törvény azt is rögzíti, hogy ezeknek a szavazási iratoknak az ellenőrzését az NVI már a szavazást megelőző hatodik naptól megkezdheti, de a megszámlálást nem lehet elvégezni a szavazás napján 19 óra előtt.
A másik kivételt a külképviseleti személyes szavazás jelenti, amelyet azok vehetnek igénybe, akiknek van magyarországi lakcímük, de a szavazás napján külföldön tartózkodnak.
Ők nem levélben szavaznak, hanem a külképviseleten személyesen, és a törvény szerint a lakcímük szerinti egyéni választókerület szavazólapját, valamint az országos listás szavazólapot kapják meg. A borítékon az adott országgyűlési egyéni választókerület megjelölése is szerepel.
Főszabály szerint a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint reggel 6 és este 7 óra között lehet voksolni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz egy vagy mínusz két óra, a szavazás helyi idő szerint reggel 6 órától a közép-európai idő szerinti 19 óráig tart.
Az amerikai kontinensen működő külképviseleteken pedig már a magyarországi szavazást megelőző napon lezajlik a voksolás, helyi idő szerint 6 és 19 óra között.
Fontos, és az eredményekre is hatással lehet, hogy a külföldön, külképviseleten leadott szavazatokat nem ott számolják meg, ahol azokat leadták.
A külképviseleti választási iroda a szavazás lezárása után az urnát lezárja, a jegyzőkönyvet belehelyezi, de nem bontja fel. A lezárt urnák ezután Magyarországra kerülnek, és a Nemzeti Választási Iroda a külképviseletekről érkezett urnákban lévő lezárt borítékokat országgyűlési egyéni választókerületenként szétválogatja, csomagba rendezi és továbbítja az illetékes választási irodáknak. Vagyis a külföldön leadott személyes voks először központilag fut be, majd onnan kerül a megfelelő körzethez.
Az is fontos részlet, hogyan kerül hozzá ez a szavazat az adott egyéni körzet eredményéhez: a törvény szerint a választókerületi választási bizottság kijelöl egy szavazatszámláló bizottságot, amely majd ezeket a szavazatokat megszámolja. A magyarországi szavazást követő hatodik napon az illetékes iroda átadja ennek a bizottságnak az urnát és a körzet szerint szétválogatott csomagokat. A külképviseleti és az átjelentkezéses, lezárt borítékokat ez a kijelölt bizottság a saját szavazóköri, borítékban lévő szavazatokkal együtt keveri össze, és csak ezután számolja meg. Ez biztosítja egyszerre a titkosságot és azt, hogy a külföldön leadott szavazat a megfelelő körzetnél jelenjen meg.
Az egyéni választókerületi eredményt legkésőbb a szavazást követő hatodik napon kell megállapítani.
Mivel idén 90 734-en vannak a külképviseleti névjegyzékben, több körzetben pedig ezer szavazaton belül lehetnek a választási eredmények, elképzelhető, hogy április 17-én vagy 18-án látunk csak előzetes eredményeket.
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
