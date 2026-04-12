Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.
Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország
Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.
A szavazásról röviden:
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
- Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
- Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.
A választás híreit percről percre ebben a hírfolyamunkban lehet követni, az adatokat (nap közben a részvételről, a nap végén pedig az eredményekről) a választási aloldalunkon jelenítjük meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szivárognak az információk: éles vitában lehet az Egyesült Államok és Irán
12 órája tart a béketárgyalás, és egyelőre semmi eredmény.
Megrongálhattak egy fontos európai kőolajvezetéket: nyomozást indítottak az ügyben
A vállalat szerint viszont nem történt beavatkozás.
Kétnapos sztrájk jön Európa legnagyobb légitársaságánál
Nem veszik fel a munkát a pilóták a jövő héten.
Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál
Az iráni média tagadja a hírt.
Trump szerint megindultak a hatalmas olajtankerek - Fellélegezhetnek a piacok?
Nem arra vették az irányt, amerre gondolhatnánk.
Meglepő felfedezést tettek az egyik legnépszerűbb vitaminról: súlyos betegséggel szemben nyújthat védelmet
Eddig sosem vizsgálták ilyen szemszögből.
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!