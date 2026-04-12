Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország

Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.

A szavazásról röviden:

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)

Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.

