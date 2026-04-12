RÉSZVÉTELI ARÁNY
2026
 
2022
 
2018
 
  • Megjelenítés
Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország
Gazdaság

Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Ma reggel elkezdődik a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk az eseményeket!
Megosztás

Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!

Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.

Megosztás

Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.

A szavazásról röviden:

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

  • Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
  • Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.

A választás híreit percről percre ebben a hírfolyamunkban lehet követni, az adatokat (nap közben a részvételről, a nap végén pedig az eredményekről) a választási aloldalunkon jelenítjük meg.

Kapcsolódó cikkünk

Nem csak az országos támogatottság számít, a szavazatok földrajzi eloszlása is döntő lehet a 2026-os választáson

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

