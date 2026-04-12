Választás 2026: ez történne, ha súlyos választási csalást állapítanának meg

Ahogy minden országgyűlési választásnál, ismét sok hír és összeesküvés-elmélet terjed csalásokról. Azonban a szabálysértésről szóló bejelentések önmagukban nem vezetnek automatikusan a voksolás megismétléséhez, még akkor sem, ha a közbeszédben és az interneten sokan ettől tartanak. A hatályos magyar szabályok szerint csak bizonyított, az eredményre is kiható jogsértés esetén jöhet szóba újraszámlálás vagy az érintett szavazás megismétlése, és ez is főszabály szerint csak az érintett szavazókörre vagy választókerületre vonatkozik.

Miközben a sajtóban egymás után jelennek meg a választási eljárással kapcsolatos szabálysértésekről szóló hírek, és már olyan politikai állítás is elhangzott, amely választási csalással vádolja az ellenfelet, ezek egyelőre nem tekinthetők bizonyított, jogilag megalapozott megállapításoknak.

Éppen ezért érdemes tisztázni, hogy a magyar választási rendszerben még a komoly gyanúk vagy bejelentések sem vezetnek automatikusan a voksolás megismétléséhez.

Az interneten ugyan sokan tartanak ettől, sőt összeesküvés-elméletek is terjednek arról, hogy néhány szabálytalanság miatt az egész választást újra kellene tartani, a hatályos szabályok azonban ennél jóval szűkebb és pontosabban körülhatárolt jogkövetkezményeket ismernek.

A választási eljárási törvény (Ve.) alapelve szerint a választás tisztaságát meg kell óvni, de a jogkövetkezmény mindig az adott jogsértéshez igazodik. Az eljárási szabályozás 2. § (1) bekezdés a) pontja és 43. §-a rögzíti, hogy a választási bizottság a tényállást bizonyítékok alapján állapítja meg, és minden olyan bizonyítékot felhasználhat, amely alkalmas az ügy tisztázására.

Ha valaki láncszavazásról, szavazatvásárlásról, utaztatásról vagy más visszaélésről szerez tudomást, kifogást nyújthat be. Nagyon szoros a határidő: a kifogásnak legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon be kell érkeznie az illetékes választási bizottsághoz.

A kifogást írásban kell benyújtani, és meg kell jelölni benne a jogszabálysértést, valamint csatolni kell a bizonyítékokat is.

A kifogás alapján a választási bizottság többféle döntést hozhat, ha helyt ad a beadványnak, a Ve. 218. § (2) bekezdése szerint megállapíthatja a jogszabálysértést,

eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,

bírságot szabhat ki,

és akár a választási eljárást vagy annak jogorvoslattal érintett részét is megsemmisítheti és megismételtetheti.

Utóbbi az a pont, ahol a törvény megnyitja az utat a megismételt szavazás előtt, de ez még nem jelenti azt, hogy minden bizonyított visszaélés után új voksolás következik.

A fordulópont ott van, amikor a jogsértés már nemcsak a szabályok megsértését jelenti, hanem a választási eredményt is érintheti. A Ve. 241. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási eredményt megállapító döntés elleni fellebbezéssel együtt van helye jogorvoslatnak.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az eredményt megállapító döntés ellen arra hivatkozva lehet fellépni, hogy a szavazóköri eredményt megállapító döntés törvénysértő volt, vagy az eredmények összesítésére és megállapítására vonatkozó szabályokat megsértették.

Ezért a gyakorlatban a választási csalásokról szóló ügyeknek többféle vége lehet,plédául ha a jogsértés bizonyított, de nem látszik úgy, hogy érdemben befolyásolta volna az eredményt, akkor a döntés lehet jogsértés-megállapítás, eltiltás vagy bírság.

Ha viszont az ügy az eredmény törvényességét is érinti, akkor már az eredmény elleni jogorvoslat következik, és ilyenkor a választási bizottság vagy a bíróság újraszámlálást is elrendelhet.

A Kúria tájékoztatója szerint ha az eredmény elleni jogorvoslat elbírálása csak újraszámlálással lehetséges, azt három napon belül el kell rendelni.

Megismételt szavazás tehát akkor jöhet szóba, ha a jogsértés olyan súlyú, hogy az érintett eljárási rész vagy eredmény nem tartható fenn. Ilyenkor azonban főszabály szerint nem az egész országban ismétlik meg a választást, hanem az érintett szavazókörben, az érintett eljárási részben, illetve adott esetben az érintett választókerületben. Az országgyűlési választás különös szabályai között a Ve. 243. § rögzíti, hogy az általános jogorvoslati szabályokat az országgyűlési választásra is alkalmazni kell, a 244. § (2) bekezdése pedig külön rendezi azt az esetet, ha a levélben szavazást kell megismételni.

