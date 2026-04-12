Választás 2026: itt a friss 11 órás eredmény, hatalmas a részvételi kedv

Nem olyan sok minden, nem érdemes túlzottan előreszaladva spekulálni. A részvételi adat annyira kilóg az eddigiek közül, hogy még arra sem nagyon alkalmas, hogy homályos tippet fogalmazzunk meg a végső részvételre. Az utóbbi választásokon utólag az derült ki, hogy 7 óráig nagyjából a végül az összesen leszavazóknak a közel 3%-a voksolt (kivételt jelent a 2002-es furcsa lefutású választás 2,2%-kal, illetve a 2018-as 3,5%-kal). Ha ránézünk a múltbeli adatokra, hogy a 7 órás részvétel mennyiben magyarázta a végső részvételt, akkor még nem találunk nagyon erős összefüggés (a 13 órás adatnál ugrik meg a magyarázó erő), de annyit azért elmondhatunk, ohgy most már óriási meglepetés lenne, ha az idei választási részvétel nem lenne a legmagasabbak között, sőt, jó eséllyel a legmagasabb lesz.

A részvételi adatok nagyon mély elemezgetése a választási kimenetel szempontjából még inkább csak spekuláció, hiszen nem tudni, hogy melyik párt mozgósítási akciói a sikeresebbek. Ugyanúgy gondolhatjuk, hogy a Tisza elkötelezettebbnek mért szavazói jelentek meg, mint hogy a Fidesz aktivizálja a kicsivel kevésvé magabiztos (de szintén magas részvételt ígérő) szimpatizánsait.

Ugyanezt fogalmazta meg Török Gábor politológus is még a 7 órás adat előtt: "...még ha területi, akár szavazóköri részvételi adatokat is hasonlítunk össze, biztos tudásunk akkor sem lehet arról, hogy a nagyobb/kisebb részvétel kinek kedvez. Lehet erről persze gondolkodni, ahogy négy évvel ezelőtt is sokan megtették, de ezek a választási adatok megjelenéséig csak hipotézisek. Most leginkább azt gondoljuk, hogy a 70 százalékot jelentősen meghaladó (mondjuk 75 feletti) részvétel a két nagy versenyében inkább a Tiszának kedvezhet, míg a kisebb pártokat nagy valószínűséggel inkább sújtja. Aztán majd kiderül."

A magas részvételt általában még a kisebb pártokra nézve tartják kedvezőtlennek, mondván, azok szavazói köre a tudatosabb pártválasztók közül kerülnek ki, a bizonytalanabb választók, akik mégis elmennek szavazni, inkább a nagyobb pártokhoz csapódnak. Így viszont az 5%-os parlamenti küszöb emelkedik, amit a kis pártoknak nehéz megugrani. Ez a vélekedés azonban ugyanúgy ködszurkálás, hiszen a változó pártszerkezet mellett bármikor elfordulhattak úgy a választók egy nagyobb párttól egy kisebb felé úgy, hogy ezt a közvélemény-kutatások már nem észlelik. Tehát mindkét ökölszabályt fenntartásokkal érdemes kezelni, ami tovább fokozhatja az izgalmakat.