Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

A 17 órás országos részvételi adat alátámasztja azt a korábbi számításunkat, hogy a részvétellel kapcsolatos fő kérdés, hogy eléri-e a 80%-ot. Ahogy írtuk, számítani lehetett arra, hogy a délelőtti magas szavazási kedv nem csak általánosságban növeli a teljes részvételt, hanem apasztja is a délutáni "tartalékot". Ennek megfelelően a 13 és 15 óra közötti részvétel már nem lógott ki felfelé a korábbi választások sorából, a 15 és 17 óra közötti pedig egyenesen kisebb volt azoknál. A 10-12 százalék közötti szavazó helyett most a választásra jogosultaknak csak a 8,2 százaléka jelent meg az utóbbi két órában.

Természetesen ezzel együtt is toronymagasan a legnagyobb részvételi arány lesz az 2026-os országgyűlési választáson, sőt, már a 17 órás adat is olyan magas, hogy rekordot jelentene.

De eléri-e a részvétel a 80%-ot? Ezzel kapcsolatban a korábban írt bizonytalansági tényezők mellett azért is nehéz számításokat végezni, mert csak az előző két választáson volt 17 órás adatközlés, előtte 17:30-as, tehát kevés múltbeli adatot látunk az utolsó két órára. Az alapján 6-7 százalékpontos növekedés várható még 19 óráig, tehát épp a 80% körüli szintig emelkedhet a végső részvételi arány. Ha viszont az utolsó két órában is azt a lendületvesztést látjuk, mint 15 és 17 óra között, akkor egy hajszállal a lélektani határ alatt maradhat a mutató.