Választás 2026: itt a friss eredmény, óriási a részvétel a 9:00 órás adatok szerint

Még mindig a "tiszás" kerületek az aktívabbak
A Választási Földrajz a 9 órás adatokra is elkészítette a korábban látott ábráját (lásd lentebb).
Ez alapján a szakértők továbbra is azokban a szavazókörökben látnak magasabb részvételt, ahol a Tisza Párt volt 2024-ben előnyösebb helyzetben. Az, hogy az ábra bal oldala zöldellik azt jelenti, hogy a választókerületeken belül az ellenzékibb szavazókörökben nagyobb a részvétel növekménye. Viszont a jelmagyarázatról is látszódik, hogy az egyes kategóriák közötti eltérés még mindig nagyon szűk, hiszen a pirossal jelölt szavazókörökben is növekedett a részvétel.A 13-15 órási részvételből mindenképpen okosabbak leszünk, de eddig inkább a Tiszának kedvező a napközbeni részvétel lefutása - értékel a Választási Földrajz.
A délkeleti országrész ébredt korán
A fővárosban a 16,9%-os országos átlagtól kissé elmaradó, 16%-os volt a részvételi arány a szavazás első három órájában. A déli választókerületek országos átlag feletti számokat hoztak, Buda és a belváros tűnik egyelőre inaktívabbnak.
Országosan a hódmezővásárhelyi körzet mutatja a legnagyob aktivitást, a szavazásra jogosultak több mint ötöde már az urnákhoz járult.
Itt a 9 órás részvételi adat!
9 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 16,9%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 10,3% volt, nyolc éve 13,2%.
A Választási Földrajz is óvatos, de azért számolgat
Sokszor sok helyen elmondtuk, hogy a napközbeni részvétel országos szintje szinte semmit nem fog mutatni - írja Facebook oldalán a Választási Földrajz, de hozzáteszi: az viszont már látszik, hogy az ellenzéki vagy fideszes kerületekben, azon belül is hol magasabb a részvétel.
Az elemzők úgy látják, hogy az ellenzéki választókerületekben mentek el többen, ráadásul azokban a szavazókörökben, ahol 2024-ben gyengébben szerepelt a Fidesz (bal felső sarok). Ott pedig gyengébb volt a részvétel 2022-höz képest, ahol fideszes kerületek fideszes szavazókörei vannak (jobb alsó sarok).
A szakértők szerint is igaz azonban, hogy teljesebb képest majd csak 13-15 óra környékén fogunk látni. A mostani nagy részvétel bőven lehet még a napon belüli eloszlás ingadozása, különösen, hogy egy új politikai erő szavazóinak magatartása még annyira sem ismert, mint a többié. Úgy tudjuk, hogy a Tisza ösztönözte a híveit a korai szavazásra, ezért is érdemes még a mostani számokat a helyén kezelni.
Mi következik a magas 7 órás részvételi arányból?
Nem olyan sok minden, nem érdemes túlzottan előreszaladva spekulálni. A részvételi adat annyira kilóg az eddigiek közül, hogy még arra sem nagyon alkalmas, hogy homályos tippet fogalmazzunk meg a végső részvételre. Az utóbbi választásokon utólag az derült ki, hogy 7 óráig nagyjából a végül az összesen leszavazóknak a közel 3%-a voksolt (kivételt jelent a 2002-es furcsa lefutású választás 2,2%-kal, illetve a 2018-as 3,5%-kal). Ha ránézünk a múltbeli adatokra, hogy a 7 órás részvétel mennyiben magyarázta a végső részvételt, akkor még nem találunk nagyon erős összefüggés (a 13 órás adatnál ugrik meg a magyarázó erő), de annyit azért elmondhatunk, ohgy most már óriási meglepetés lenne, ha az idei választási részvétel nem lenne a legmagasabbak között, sőt, jó eséllyel a legmagasabb lesz.
A részvételi adatok nagyon mély elemezgetése a választási kimenetel szempontjából még inkább csak spekuláció, hiszen nem tudni, hogy melyik párt mozgósítási akciói a sikeresebbek. Ugyanúgy gondolhatjuk, hogy a Tisza elkötelezettebbnek mért szavazói jelentek meg, mint hogy a Fidesz aktivizálja a kicsivel kevésvé magabiztos (de szintén magas részvételt ígérő) szimpatizánsait.
Ugyanezt fogalmazta meg Török Gábor politológus is még a 7 órás adat előtt: "...még ha területi, akár szavazóköri részvételi adatokat is hasonlítunk össze, biztos tudásunk akkor sem lehet arról, hogy a nagyobb/kisebb részvétel kinek kedvez. Lehet erről persze gondolkodni, ahogy négy évvel ezelőtt is sokan megtették, de ezek a választási adatok megjelenéséig csak hipotézisek. Most leginkább azt gondoljuk, hogy a 70 százalékot jelentősen meghaladó (mondjuk 75 feletti) részvétel a két nagy versenyében inkább a Tiszának kedvezhet, míg a kisebb pártokat nagy valószínűséggel inkább sújtja. Aztán majd kiderül."
A magas részvételt általában még a kisebb pártokra nézve tartják kedvezőtlennek, mondván, azok szavazói köre a tudatosabb pártválasztók közül kerülnek ki, a bizonytalanabb választók, akik mégis elmennek szavazni, inkább a nagyobb pártokhoz csapódnak. Így viszont az 5%-os parlamenti küszöb emelkedik, amit a kis pártoknak nehéz megugrani. Ez a vélekedés azonban ugyanúgy ködszurkálás, hiszen a változó pártszerkezet mellett bármikor elfordulhattak úgy a választók egy nagyobb párttól egy kisebb felé úgy, hogy ezt a közvélemény-kutatások már nem észlelik. Tehát mindkét ökölszabályt fenntartásokkal érdemes kezelni, ami tovább fokozhatja az izgalmakat.
Kik keltek még korán?
Bőven 4% feletti volt a részvételi arány 7 óráig a debreceni (4,4%) körzetekben és a szentendrei (4,2%) választókerületekben. A fővárosi agglomeráció igen aktív volt, különösen Budaörs és Érd környéke.
A fővárosban is 3,5%-os a részvétel
Már rég nem igaz, hogy a szavazás első órája a falvaké, és ma sem igazolják ezt a számok. Budapesten az országos átlagnak megfelelő 3,5%-os részvétel volt 7 óráig. A VII. kerületben volt a legtöbb korán kelő, a választásra jogosultak 4,15%-a járult az urnához.
Megérkeztek az első részvételi adatok
7 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 3,5%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 1,8% volt, nyolc éve 2,2%.
A 3,5 (egészen pontosan 3,46) százalékos első részvételi adat igen magas, közelében sem volt ebben az évszázadban egyetlen 7 órás közlés sem.
Választunk a világban - több helyen már le is zárult a külképviseleti szavazás
A külképviseleteken a szavazás az időeltolódás miatt több helyszínen már megkezdődött, sőt egyes helyeken már le is zárult. Az amerikai kontinensen április 11-én, szombaton helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11 órakor nyíltak meg az első szavazókörök. Az amerikai kontinenst Új-Zéland és Ausztrália követte.
A 149 rendelkezésre álló külképviseleten azok a magyar állampolgárok adhatják le szavazatukat, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, és kérték a felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, megjelölve a szavazás helyszínét. A külképviseleteken szombaton és vasárnap közel 91 000 választó adhatja le szavazatát.
A szavazás szinte minden helyszínen helyi idő szerint 6 és 19 óra között zajlik azzal, hogy a választásokat közép-európai idő szerint 19 órakor mindenhol le kell zárni. Ennélfogva például Nagy-Britanniában, Írországban és Tunéziában 18 órakor, Ghánában 17 órakor zárul a szavazás.
Az elsőként nyitó külképviseleteken – többek között Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és São Paulo), valamint Uruguayban (Montevideo) – a szavazás közép-európai idő szerint szombat éjfélkor, de vasárnap hajnali 4 órakor már a teljes amerikai kontinensen lezárult.
Az amerikai kontinensen idén is a legnagyobb érdeklődés New Yorkban mutatkozott, ahol több mint 1400 választópolgár kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
Az Amerikán kívüli térségben elsőként Új-Zélandon, Wellingtonban nyílt meg a szavazókör közép-európai idő szerint szombat este 20 órakor, ezt követték az ausztráliai külképviseletek, Canberra, Melbourne és Sydney 22 órakor. Közép-európai idő szerint vasárnap reggel 6 órakor Európa és Afrika számos külképviseletén is megkezdődött a szavazás.
A külképviseleteken leadott szavazatokat a szavazás lezárását követően a külképviseleti választási irodák munkatársai a Nemzeti Választási Irodába szállítják, mivel a szavazatokat Magyarországon számolják. Miután a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizte az urnák sértetlenségét, az NVI munkatársai a 106 választókerület szerint különválogatják a szavazatokat tartalmazó zárt borítékokat, majd visszajuttatják azokat az egyes választókerületek kijelölt szavazóköreibe, ahol választás estéjén nem bontottak urnát és nem számoltak. A külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatokat ezekben a szavazókörökben összekeverik a még felbontatlan urnákban található szavazólapokkal, és együtt számolják azokat meg, ezáltal biztosítva a szavazás titkosságát. (NVI)
Egy kis áttekintés: mi változott 2022-höz képest?
A négy évvel ezelőtti országgyűlési választásokhoz képest a 106 egyéni képviselőjelölt számában nincs változás, viszont míg a fővárosban a lakosságszám csökkenése miatt 2 képviselővel kevesebbet, addig Pest vármegyében kettővel többet választunk meg. További körzethatár-módosítások történtek Fejér és Csongrád-Csanád vármegyékben.
Természetesen a szavazók száma is változott. Az idén mintegy 100 ezer fővel kevesebben voksolhatnak, mint 2022-ben. Ezen belül a lakhelyükön szavazók közel 233 ezerrel vannak kevesebben, viszont a más belföldi szavazókörbe átjelentkezők száma 67 ezerrel, a külképviseleten szavazók 25 ezerrel, a levélben szavazók 40 ezerrel lettek többen.
|Választásra jogosultak száma
|2022
|2026
|Változás
|Összesen
|8 215 304
|8 114 688
|-100 616
|Lakhelyükön szavazók
|7 536 306
|7 303 661
|-232 645
|Más belföldi szavazókörben szavazók
|157 551
|224 081
|66 530
|Külképviseleten szavazók
|65 480
|90 730
|25 250
|Levélszavazók
|456 129
|496 286
|40 157
|Pártlistára szavazó választópolgárok
|8 174 734
|8 040 897
|-133 837
|Nemzetiségi listára szavazó választópolgárok
|40 570
|73 791
|33 221
|Bolgár
|218
|156
|-62
|Görög
|355
|267
|-88
|Horvát
|2 268
|1 656
|-612
|Lengyel
|369
|198
|-171
|Német
|31 856
|22 906
|-8 950
|Örmény
|278
|180
|-98
|Roma
|0
|44 790
|44 790
|Román
|966
|857
|-109
|Ruszin
|1 044
|744
|-300
|Szerb
|641
|0
|-641
|Szlovák
|1 563
|1 160
|-403
|Szlovén
|280
|232
|-48
|Ukrán
|732
|645
|-87
|Forrás: NVI, Portfolio
A nemzetiségi lista számaiból látszik, hogy az idén nem a német, hanem a roma nemzetiségnek lehet saját képviselője a parlamentben.
Mikor, hogyan és hol szavazhatok?
Az vehet részt a voksoláson, aki nagykorú magyar állampolgár, illetve nem zárta ki a bíróság a választójogból. Aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az csak személyesen szavazhat, levélben nem.
Vasárnap reggel 6 és este 7 között lehet szavazni a 2026-os országgyűlési választáson. Ha valaki már este 7 óra előtt beállt a sorba, akkor a voksát még leadhatja akkor is, ha a hivatalos határidő már letelt.
Bár elvileg mindenki megkapta április 10. előtt, az értesítő nem feltétele a szavazásnak, és lakcímkártyát sem kell vinni a szavazókörbe. Fontos viszont, hogy a DÁP alkalmazással nem lehet igazolni magunkat, tehát valamilyen fizikai okmány mindenképp kell.
Ez lehet személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély.
Mindenki az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségében köteles szavazni – kivéve, ha péntek 10 óráig átjelentkezett –, ha valaki nem tudja, hogy ezt merre találja, akkor a legegyszerűbben a választás.hu kereső felületén találhatja meg a saját szavazókörét.
Lejárt okmánnyal nem lehet voksolni, akkor sem, ha a bizottság tagjai egyébként ismerik a választót. További tudnivalók itt olvashatók a választás menetéről.
Szavazatokból mandátumok
A listás szavazatarányokból csak nagy bizonytalansággal lehet parlamenti mandátumszámot becsülni, ugyanis több választókerületben hagyományosan szoros eredmény születik. A mandátumkalkulátorok által szimulált eredményekből az alábbi (rendkívül óvatos) következtetésekre juthatunk.
- Kétpárti parlament kialakulása esetén a Tiszának 4 százalékpont előnyre lehet szükség a szavazateloszlásban, hogy parlamenti többséget szerezzen.
- Hárompárti parlament esetén, ha a Fidesz 1-5 százalékpontos hátrányban végez, akkor a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Ennél jobb kormánypárti eredmény abszolút Fidesz-többséget, ennél rosszabb viszont abszolút Tisza-többséget jelenthet az országgyűlésben.
Jönnek a részvételi adatok - A mai várható menetrend
A nap során - hacsak nem történik valami rendkívüli esemény - a legérdekesebb információk a részvételi jelentések lesznek. A Nemzeti Választási Iroda 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órás időpontokra közli, hogy a választásra jogosultak mekkora része járult addig az urnákhoz. A múltbeli tapasztalatok alapján az adatközléshez szűk egy órára van szüksége az NVI-nek, vagyis az első adat 8 óra előtt érkezhet - ebben természetesen még csak az első egy óra (igen alacsony) részvételi számait láthatjuk.
19 órakor bezárnak a szavazókörök, és elkezdődik a szavazatszámlálás.
Magyarországon exit pollok (a szavazókörből távozó szavazók körében készült felmérések) nem készülnek, de néhány közvélemény-kutató közzé szokta tenni a szavazás előtti utolsó felmérésének eredményeit, illetve a mandátumbecslését.
Négy éve az volt a gyakorlat, hogy a Nemzeti Választási Iroda az első eredményeket országosan 10 százalék körüli feldolgozottságnál tette közzé. Normál esetben akár 21 óra körül megérkezhetnek az első részeredmények. Elcsúszást elsősorban az okozhat, ha valamilyen fennakadás miatt 19 órakor nem tud minden szavazókör bezárni. Erre a múltban akkor volt példa, amikor a távszavazók szavazóhelyiségeiben torlódás alakult ki. A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma idén rekord magas, de a szervezők tettek lépéseket a csúszás elkerülésére.
Egy kis esélylatolgatás nyitás előtt
Az utolsó közvélemény-kutatások alapján két- vagy hárompárti parlament alakulhat, legalábbis az öt országos listát szerzett párt közül az MKKP és a DK támogatottságát már senki nem mérte az 5 százalékos bejutási küszöb fölé. A Mi Hazánk Mozgalom az utolsó mérésekben a bejutás határán billegőnk tűnt.
Az idei választás sajátossága, hogy a közvélemény-kutatások sosem látott mértékben szórnak. A kormányközelinek nevezett kutatóintézetek (a belföldön szavazó, biztos szavazó pártválasztók körében) 6 százalékpont körüli Fidesz-előnyt mérnek:
A kormányfüggetlennek nevezett kör eredményeiből viszont 10 százalékpont feletti Tisza győzelem következne. Tovább növeli a zavart, hogy a legpontosabb előrejelzők közé sorolt Medián és 21 Kutatóközpont még ebből a körből is kilógnak, 20 százalékpont körüli ellenzéki előnyt mérve. A Medián utolsó mandátumbecslése egyenesen kétharmados Tisza-győzelmet jósolt:
Választási rendszer gyorstalpaló
Bizonyára sokan kívülről fújják a magyar választási rendszer apróbetűs részeit is, de talán nem árt egy kis emlékeztető a választás napjára.
A magyarországi választási rendszer vegyes, azaz a többségi és arányossági elv egyaránt megjelenik benne.
- Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok esetében a relatív többségi elv érvényesül (a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő),
- míg a listás mandátumokat arányossági elv mentén osztják fel (a leadott szavazatok arányosan alakulnak át parlamenti mandátummá). Az eljárás neve d’Hondt módszer, amit itt ismertettünk.
Míg előbbi egészen kézenfekvő, utóbbinál érdemes tudni, hogy a listás mandátumokká alakuló szavazatok három forrásból tevődnek össze:
- a magyarországi lakóhellyel rendelkezők listás szavazataiból,
- a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők listás szavazataiból (külföldön élő magyar állampolgárok levélszavazatai),
- a töredékszavazatokból, amelyek az egyéni kerületi jelöltekre leadott szavazatokból képződnek.
A töredékszavazatok az egyéni képviselőjelöltekre leadott voksokból, úgynevezett vesztes- és győzteskompenzáció alapján keletkeznek. A veszteskompenzáció keretében a vesztes jelöltekre leadott összes szavazatot hozzáadják a listás szavazatokhoz. A győzteskompenzációban az a többletszavazat számít, ami már nem kellett a nyertes jelölt győzelméhez. Vagyis minél nagyobb fölénnyel nyer egy jelölt, annál több törekszavazatot szállít a nyerteskompenzáció révén listás szavazatok mellé.
Az NVI áttekintő ábrájában ez így néz ki:
Kik indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon?
Az idei országgyűlési választásokon öt párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani. A nemzetiségi választók nemzetiségi listára voksolnak. Az egyéni képviselőjelöltek többsége is ezen öt párt színeiben indul, de szép számmal találunk független vagy kis pártokhoz tartozó indulókat is. (Az egyéni jelölteket meg lehet tekinteni a választási aloldalunk „választókörzetek” fülén.)
A pártlisták a szavazólapon az alábbi - sorsolás által meghatározott - sorrendben követik egymást:
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP)
- Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt)
- Mi Hazánk Mozgalom
- Demokratikus Koalíció (DK)
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.
Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország
Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.
A szavazásról röviden:
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
- Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
- Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.
A választás híreit percről percre ebben a hírfolyamunkban lehet követni, az adatokat (nap közben a részvételről, a nap végén pedig az eredményekről) a választási aloldalunkon jelenítjük meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az iráni háború árnyékában emelkedett fel az elfeledett térség, ez lehet az új globális ütközőpont
Egyre több nagyhatalmi érdek ütközik itt.
Nagyon súlyos vád: a hadsereg célzottan a mentősökre vadászhat a háborús övezetben
A főváros megúszta a bombázást.
Megszólalt az atomhatalom az iráni-amerikai béketárgyalásokról, elárulták a következő lépésüket
Nem született megállapodás a tárgyalásokon.
Tragédia a Karib-térségben: pánik tört ki az erődben, legalább 30 fő életét vesztette
Az eső súlyosbította a katasztrófát.
Megfeneklettek a béketárgyalások: egyezség nélkül hagyta el Vance Iszlámábádot
21 órányi egyeztetés után.
Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
Megválaszoljuk az országgyűlési választások legfontosabb kérdését!
Szivárognak az információk: éles vitában lehet az Egyesült Államok és Irán
12 órája tart a béketárgyalás, és egyelőre semmi eredmény.
Megrongálhattak egy fontos európai kőolajvezetéket: nyomozást indítottak az ügyben
A vállalat szerint viszont nem történt beavatkozás.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.