Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Szavazatokból mandátumok
A listás szavazatarányokból csak nagy bizonytalansággal lehet parlamenti mandátumszámot becsülni, ugyanis több választókerületben hagyományosan szoros eredmény születik. A mandátumkalkulátorok által szimulált eredményekből az alábbi (rendkívül óvatos) következtetésekre juthatunk.
- Kétpárti parlament kialakulása esetén a Tiszának 4 százalékpont előnyre lehet szükség a szavazateloszlásban, hogy parlamenti többséget szerezzen.
- Hárompárti parlament esetén, ha a Fidesz 1-5 százalékpontos hátrányban végez, akkor a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Ennél jobb kormánypárti eredmény abszolút Fidesz-többséget, ennél rosszabb viszont abszolút Tisza-többséget jelenthet az országgyűlésben.
Jönnek a részvételi adatok - A mai várható menetrend
A nap során - hacsak nem történik valami rendkívüli esemény - a legérdekesebb információk a részvételi jelentések lesznek. A Nemzeti Választási Iroda 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órás időpontokra közli, hogy a választásra jogosultak mekkora része járult addig az urnákhoz. A múltbeli tapasztalatok alapján az adatközléshez szűk egy órára van szüksége az NVI-nek, vagyis az első adat 8 óra előtt érkezhet - ebben természetesen még csak az első egy óra (igen alacsony) részvételi számait láthatjuk.
19 órakor bezárnak a szavazókörök, és elkezdődik a szavazatszámlálás.
Magyarországon exit pollok (a szavazókörből távozó szavazók körében készült felmérések) nem készülnek, de néhány közvélemény-kutató közzé szokta tenni a szavazás előtti utolsó felmérésének eredményeit, illetve a mandátumbecslését.
Négy éve az volt a gyakorlat, hogy a Nemzeti Választási Iroda az első eredményeket országosan 10 százalék körüli feldolgozottságnál tette közzé. Normál esetben akár 21 óra körül megérkezhetnek az első részeredmények. Elcsúszást elsősorban az okozhat, ha valamilyen fennakadás miatt 19 órakor nem tud minden szavazókör bezárni. Erre a múltban akkor volt példa, amikor a távszavazók szavazóhelyiségeiben torlódás alakult ki. A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma idén rekord magas, de a szervezők tettek lépéseket a csúszás elkerülésére.
Egy kis esélylatolgatás nyitás előtt
Az utolsó közvélemény-kutatások alapján két- vagy hárompárti parlament alakulhat, legalábbis az öt országos listát szerzett párt közül az MKKP és a DK támogatottságát már senki nem mérte az 5 százalékos bejutási küszöb fölé. A Mi Hazánk Mozgalom az utolsó mérésekben a bejutás határán billegőnk tűnt.
Az idei választás sajátossága, hogy a közvélemény-kutatások sosem látott mértékben szórnak. A kormányközelinek nevezett kutatóintézetek (a belföldön szavazó, biztos szavazó pártválasztók körében) 6 százalékpont körüli Fidesz-előnyt mérnek:
A kormányfüggetlennek nevezett kör eredményeiből viszont 10 százalékpont feletti Tisza győzelem következne. Tovább növeli a zavart, hogy a legpontosabb előrejelzők közé sorolt Medián és 21 Kutatóközpont még ebből a körből is kilógnak, 20 százalékpont körüli ellenzéki előnyt mérve. A Medián utolsó mandátumbecslése egyenesen kétharmados Tisza-győzelmet jósolt:
Választási rendszer gyorstalpaló
Bizonyára sokan kívülről fújják a magyar választási rendszer apróbetűs részeit is, de talán nem árt egy kis emlékeztető a választás napjára.
A magyarországi választási rendszer vegyes, azaz a többségi és arányossági elv egyaránt megjelenik benne.
- Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok esetében a relatív többségi elv érvényesül (a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő),
- míg a listás mandátumokat arányossági elv mentén osztják fel (a leadott szavazatok arányosan alakulnak át parlamenti mandátummá). Az eljárás neve d’Hondt módszer, amit itt ismertettünk.
Míg előbbi egészen kézenfekvő, utóbbinál érdemes tudni, hogy a listás mandátumokká alakuló szavazatok három forrásból tevődnek össze:
- a magyarországi lakóhellyel rendelkezők listás szavazataiból,
- a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők listás szavazataiból (külföldön élő magyar állampolgárok levélszavazatai),
- a töredékszavazatokból, amelyek az egyéni kerületi jelöltekre leadott szavazatokból képződnek.
A töredékszavazatok az egyéni képviselőjelöltekre leadott voksokból, úgynevezett vesztes- és győzteskompenzáció alapján keletkeznek. A veszteskompenzáció keretében a vesztes jelöltekre leadott összes szavazatot hozzáadják a listás szavazatokhoz. A győzteskompenzációban az a többletszavazat számít, ami már nem kellett a nyertes jelölt győzelméhez. Vagyis minél nagyobb fölénnyel nyer egy jelölt, annál több törekszavazatot szállít a nyerteskompenzáció révén listás szavazatok mellé.
Az NVI áttekintő ábrájában ez így néz ki:
Kik indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon?
Az idei országgyűlési választásokon öt párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani. A nemzetiségi választók nemzetiségi listára voksolnak. Az egyéni képviselőjelöltek többsége is ezen öt párt színeiben indul, de szép számmal találunk független vagy kis pártokhoz tartozó indulókat is. (Az egyéni jelölteket meg lehet tekinteni a választási aloldalunk „választókörzetek” fülén.)
A pártlisták a szavazólapon az alábbi - sorsolás által meghatározott - sorrendben követik egymást:
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP)
- Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt)
- Mi Hazánk Mozgalom
- Demokratikus Koalíció (DK)
- FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.
Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország
Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.
A szavazásról röviden:
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
- Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
- Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.
A választás híreit percről percre ebben a hírfolyamunkban lehet követni, az adatokat (nap közben a részvételről, a nap végén pedig az eredményekről) a választási aloldalunkon jelenítjük meg.
Megválaszoljuk az országgyűlési választások legfontosabb kérdését!
Szivárognak az információk: éles vitában lehet az Egyesült Államok és Irán
12 órája tart a béketárgyalás, és egyelőre semmi eredmény.
Megrongálhattak egy fontos európai kőolajvezetéket: nyomozást indítottak az ügyben
A vállalat szerint viszont nem történt beavatkozás.
Kétnapos sztrájk jön Európa legnagyobb légitársaságánál
Nem veszik fel a munkát a pilóták a jövő héten.
Megkezdte Amerika az aknamentesítést: hamarosan indulhat a forgalom a Hormuzi-szorosnál
Az iráni média tagadja a hírt.
Trump szerint megindultak a hatalmas olajtankerek - Fellélegezhetnek a piacok?
Nem arra vették az irányt, amerre gondolhatnánk.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!