Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

A nap során - hacsak nem történik valami rendkívüli esemény - a legérdekesebb információk a részvételi jelentések lesznek. A Nemzeti Választási Iroda 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órás időpontokra közli, hogy a választásra jogosultak mekkora része járult addig az urnákhoz. A múltbeli tapasztalatok alapján az adatközléshez szűk egy órára van szüksége az NVI-nek, vagyis az első adat 8 óra előtt érkezhet - ebben természetesen még csak az első egy óra (igen alacsony) részvételi számait láthatjuk.

19 órakor bezárnak a szavazókörök, és elkezdődik a szavazatszámlálás.

Magyarországon exit pollok (a szavazókörből távozó szavazók körében készült felmérések) nem készülnek, de néhány közvélemény-kutató közzé szokta tenni a szavazás előtti utolsó felmérésének eredményeit, illetve a mandátumbecslését.

Négy éve az volt a gyakorlat, hogy a Nemzeti Választási Iroda az első eredményeket országosan 10 százalék körüli feldolgozottságnál tette közzé. Normál esetben akár 21 óra körül megérkezhetnek az első részeredmények. Elcsúszást elsősorban az okozhat, ha valamilyen fennakadás miatt 19 órakor nem tud minden szavazókör bezárni. Erre a múltban akkor volt példa, amikor a távszavazók szavazóhelyiségeiben torlódás alakult ki. A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma idén rekord magas, de a szervezők tettek lépéseket a csúszás elkerülésére.