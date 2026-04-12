Választás 2026: jönnek az első részvételi adatok

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!
Szavazatokból mandátumok

A listás szavazatarányokból csak nagy bizonytalansággal lehet parlamenti mandátumszámot becsülni, ugyanis több választókerületben hagyományosan szoros eredmény születik. A mandátumkalkulátorok által szimulált eredményekből az alábbi (rendkívül óvatos) következtetésekre juthatunk.

  • Kétpárti parlament kialakulása esetén a Tiszának 4 százalékpont előnyre lehet szükség a szavazateloszlásban, hogy parlamenti többséget szerezzen.
  • Hárompárti parlament esetén, ha a Fidesz 1-5 százalékpontos hátrányban végez, akkor a Mi Hazánk lehet a mérleg nyelve. Ennél jobb kormánypárti eredmény abszolút Fidesz-többséget, ennél rosszabb viszont abszolút Tisza-többséget jelenthet az országgyűlésben.

Kövesd tematikus választási aloldalunkon a 2026-os parlamenti választás eredményeit, folyamatosan frissülő cikkeinken és ábráinkon keresztül, valamint interaktív térképeink segítségével. Még több adat és térkép (a korábbi választásokról is) ide kattintva!

Jönnek a részvételi adatok - A mai várható menetrend

A nap során - hacsak nem történik valami rendkívüli esemény - a legérdekesebb információk a részvételi jelentések lesznek. A Nemzeti Választási Iroda 7, 9, 11, 13, 15, 17 és 18:30 órás időpontokra közli, hogy a választásra jogosultak mekkora része járult addig az urnákhoz. A múltbeli tapasztalatok alapján az adatközléshez szűk egy órára van szüksége az NVI-nek, vagyis az első adat 8 óra előtt érkezhet - ebben természetesen még csak az első egy óra (igen alacsony) részvételi számait láthatjuk.

19 órakor bezárnak a szavazókörök, és elkezdődik a szavazatszámlálás.

Magyarországon exit pollok (a szavazókörből távozó szavazók körében készült felmérések) nem készülnek, de néhány közvélemény-kutató közzé szokta tenni a szavazás előtti utolsó felmérésének eredményeit, illetve a mandátumbecslését.

Négy éve az volt a gyakorlat, hogy a Nemzeti Választási Iroda az első eredményeket országosan 10 százalék körüli feldolgozottságnál tette közzé. Normál esetben akár 21 óra körül megérkezhetnek az első részeredmények. Elcsúszást elsősorban az okozhat, ha valamilyen fennakadás miatt 19 órakor nem tud minden szavazókör bezárni. Erre a múltban akkor volt példa, amikor a távszavazók szavazóhelyiségeiben torlódás alakult ki. A más belföldi szavazókörbe átjelentkezettek száma idén rekord magas, de a szervezők tettek lépéseket a csúszás elkerülésére.

Egy kis esélylatolgatás nyitás előtt

Az utolsó közvélemény-kutatások alapján két- vagy hárompárti parlament alakulhat, legalábbis az öt országos listát szerzett párt közül az MKKP és a DK támogatottságát már senki nem mérte az 5 százalékos bejutási küszöb fölé. A Mi Hazánk Mozgalom az utolsó mérésekben a bejutás határán billegőnk tűnt.

Az idei választás sajátossága, hogy a közvélemény-kutatások sosem látott mértékben szórnak. A kormányközelinek nevezett kutatóintézetek (a belföldön szavazó, biztos szavazó pártválasztók körében) 6 százalékpont körüli Fidesz-előnyt mérnek:

A kormányfüggetlennek nevezett kör eredményeiből viszont 10 százalékpont feletti Tisza győzelem következne. Tovább növeli a zavart, hogy a legpontosabb előrejelzők közé sorolt Medián és 21 Kutatóközpont még ebből a körből is kilógnak, 20 százalékpont körüli ellenzéki előnyt mérve. A Medián utolsó mandátumbecslése egyenesen kétharmados Tisza-győzelmet jósolt:

Választási rendszer gyorstalpaló

Bizonyára sokan kívülről fújják a magyar választási rendszer apróbetűs részeit is, de talán nem árt egy kis emlékeztető a választás napjára.

A magyarországi választási rendszer vegyes, azaz a többségi és arányossági elv egyaránt megjelenik benne.

  • Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok esetében a relatív többségi elv érvényesül (a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő),
  • míg a listás mandátumokat arányossági elv mentén osztják fel (a leadott szavazatok arányosan alakulnak át parlamenti mandátummá). Az eljárás neve d’Hondt módszer, amit itt ismertettünk.

Míg előbbi egészen kézenfekvő, utóbbinál érdemes tudni, hogy a listás mandátumokká alakuló szavazatok három forrásból tevődnek össze:

  • a magyarországi lakóhellyel rendelkezők listás szavazataiból,
  • a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők listás szavazataiból (külföldön élő magyar állampolgárok levélszavazatai),
  • a töredékszavazatokból, amelyek az egyéni kerületi jelöltekre leadott szavazatokból képződnek.

A töredékszavazatok az egyéni képviselőjelöltekre leadott voksokból, úgynevezett vesztes- és győzteskompenzáció alapján keletkeznek. A veszteskompenzáció keretében a vesztes jelöltekre leadott összes szavazatot hozzáadják a listás szavazatokhoz. A győzteskompenzációban az a többletszavazat számít, ami már nem kellett a nyertes jelölt győzelméhez. Vagyis minél nagyobb fölénnyel nyer egy jelölt, annál több törekszavazatot szállít a nyerteskompenzáció révén listás szavazatok mellé.

Az NVI áttekintő ábrájában ez így néz ki:

választás 2026 országgyűlési választás 2026 magyarország választás 2026 parlamenti választás 2026 parlamenti választás egyéni jelölt pártlista nemzetiségi lista
Kik indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon?

Az idei országgyűlési választásokon öt párt vagy pártszövetség listája közül lehet választani. A nemzetiségi választók nemzetiségi listára voksolnak. Az egyéni képviselőjelöltek többsége is ezen öt párt színeiben indul, de szép számmal találunk független vagy kis pártokhoz tartozó indulókat is. (Az egyéni jelölteket meg lehet tekinteni a választási aloldalunk „választókörzetek” fülén.)

A pártlisták a szavazólapon az alábbi - sorsolás által meghatározott - sorrendben követik egymást:

  1. Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP)
  2. Tisztelet és Szabadság Pártja (Tisza Párt)
  3. Mi Hazánk Mozgalom
  4. Demokratikus Koalíció (DK)
  5. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Április 12-én, a 2026-os országgyűlési választás napján este 7 óráig lehet majd szavazni a szavazóhelyiségekben, legalábbis papíron eddig tart a voksolás. De akár még órákon át még hiába várjuk majd a választási eredményeket. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy valójában mikor érdemes majd az első választókerületi szavazatszámokat várni, mi okozhat csúszást, és miért több mint egy hét lehet addig, amíg kiderül, hogy melyik párt jelöltje nyerte meg az egyes körzeteket.

Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország

Hat órakor kinyitnak a szavazóhelyiségek és kezdetét veszi az országgyűlési választás. A választópolgárok a parlament összetételéről dönthetnek, és így arról, hogy kinek adnak többséget a kormányalakításhoz.

A szavazásról röviden:

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

  • Voksolhatnak az egyéni választókerületi (OEVK) jelöltre. (Egyéni választókerületből 106 van az országban, így 106 képviselői hely sorsa dől el.)
  • Szavazhatnak egy párt országos listájára, vagy nemzetiségi listára (A listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.)

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező (külhoni) állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak. A nemzetiségi névjegyzékben szereplők országos pártlista helyett a nemzetiségi listára szavaznak, ezen egy mandátum fog múlni.

A választás híreit percről percre ebben a hírfolyamunkban lehet követni, az adatokat (nap közben a részvételről, a nap végén pedig az eredményekről) a választási aloldalunkon jelenítjük meg.

