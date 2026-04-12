Választás 2026: Megjöttek a 11 órás, gigantikus részvételi adatok

11 óráig a szavazásra jogosultak 38%-a jelent meg a ma rendezett 2026-os országgyűlési választáson. A részvételi kedv továbbra is nagyon magas, 2022-ben 25,8%, 2018-ban 29,9%-os volt az arány.
A budapesti részvételi arány (37%) az országos átlag (38%) közelében van a 11 órás állás szerint. A XVII. kerületben már 41% felett jár a mutató, de a déli, keleti peremkerületek általában is erős szavazási kedvet mutatnak. A belváros viszont "alszik", a VIII. kerületben épp csak eléri a részvételi arány a 30%-ot - ami persze a 2022-es 21%-hoz képest még mindig óriási növekedés.
Hódmezővásárhely központú választókerületben már 43% felett jár a részvétel, vagyis a választásra jogosultak közel fele már szavazott. Ez a terület egyébként hagyományosan délelőtti szavazó, négy éve is hasonló mintát láttunk. 11 órakor még ezt a kerületet is lehagyta egy hajszállal a békéscsabai körzet (43,2%).
Éledezik Északnyugat-Magyarország is, 40 százalék körüli arányokat látunk Győr, Sopron, Veszprém és Balatonfüred környékén. (Részletes adatok itt!)
A nagyon magas részvételi arányból fakad néhány érdekesség. 2022-ben szintén 38%-os volt a részvétel ilyenkor, csakhogy nem a szavazásra jogosultak, hanem a végül valóban szavazók arányában! Ez azt jelenti, hogy ha ugyanaz a napon belüli szavazási minta lenne, mint négy éve, akkor minden választópolgár megjelenne az urnáknál. Természetesen ez kizárt, ezért továbbra is érvényes a korábbi megállapításunk:
A délelőtti erős szavazói kedv nem csak az általánosan magas aktivitás következménye, hanem a szavazatok napon belüli eloszlása is különbözni fog a korábbi választáson látottaktól.
Vagyis a nagy választási lelkesedés nem csak abban mutatkozik meg, hogy várhatóan rekord részvétel lesz, hanem abban is, hogy a szokottnál sokkal többen minél előbb el akartak menni szavazni.
Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik pártnak a délelőtti mozgósítása a msiknál jobban sikerült, akkor az most elkezdhet óvatosan bizakodni egy jó választási eredményben (továbbra is hangsúlyozva, hogy ezek nagyon közvetett adatok és minden következtetés erősen spekulatív).
Mindenesetre érdekes ellentmondásnak tűnik, hogy Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke a délelőtti adatok láttán úgy fogalmazott, hogy "Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!", Orbán Viktor miniszterelnök viszont a 11 órás adatok láttán azt írta a Facebook oldalára, hogy "Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon!"
Eszerint a miniszterelnök mintha nem lenne olyan optimista a délelőtti fejlemények kapcsán, mint a kampányfőnöke.
