Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

A külképviseleteken a szavazás az időeltolódás miatt több helyszínen már megkezdődött, sőt egyes helyeken már le is zárult. Az amerikai kontinensen április 11-én, szombaton helyi idő szerint reggel 6 órakor, közép-európai idő szerint 11 órakor nyíltak meg az első szavazókörök. Az amerikai kontinenst Új-Zéland és Ausztrália követte.

A 149 rendelkezésre álló külképviseleten azok a magyar állampolgárok adhatják le szavazatukat, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, és kérték a felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, megjelölve a szavazás helyszínét. A külképviseleteken szombaton és vasárnap közel 91 000 választó adhatja le szavazatát.

A szavazás szinte minden helyszínen helyi idő szerint 6 és 19 óra között zajlik azzal, hogy a választásokat közép-európai idő szerint 19 órakor mindenhol le kell zárni. Ennélfogva például Nagy-Britanniában, Írországban és Tunéziában 18 órakor, Ghánában 17 órakor zárul a szavazás.

Az elsőként nyitó külképviseleteken – többek között Argentínában (Buenos Aires), Brazíliában (Brazíliaváros és São Paulo), valamint Uruguayban (Montevideo) – a szavazás közép-európai idő szerint szombat éjfélkor, de vasárnap hajnali 4 órakor már a teljes amerikai kontinensen lezárult.

Az amerikai kontinensen idén is a legnagyobb érdeklődés New Yorkban mutatkozott, ahol több mint 1400 választópolgár kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Az Amerikán kívüli térségben elsőként Új-Zélandon, Wellingtonban nyílt meg a szavazókör közép-európai idő szerint szombat este 20 órakor, ezt követték az ausztráliai külképviseletek, Canberra, Melbourne és Sydney 22 órakor. Közép-európai idő szerint vasárnap reggel 6 órakor Európa és Afrika számos külképviseletén is megkezdődött a szavazás.

A külképviseleteken leadott szavazatokat a szavazás lezárását követően a külképviseleti választási irodák munkatársai a Nemzeti Választási Irodába szállítják, mivel a szavazatokat Magyarországon számolják. Miután a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizte az urnák sértetlenségét, az NVI munkatársai a 106 választókerület szerint különválogatják a szavazatokat tartalmazó zárt borítékokat, majd visszajuttatják azokat az egyes választókerületek kijelölt szavazóköreibe, ahol választás estéjén nem bontottak urnát és nem számoltak. A külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatokat ezekben a szavazókörökben összekeverik a még felbontatlan urnákban található szavazólapokkal, és együtt számolják azokat meg, ezáltal biztosítva a szavazás titkosságát. (NVI)