Választás 2026: mit mutatnak a 9 órás részvételi adatok?
Gazdaság

Portfolio
Óriási a részvételi kedv a szavazás első három órájában, amit az általánosan erős szavazási kedv mellett biztosan az is magyaráz, hogy sokkal többen időzítik korábbra a voksolást, mint korábban.

9 óráig a belföldön szavazásra jogosultak 16,9%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben. Négy éve ez a szám 10,3% volt, nyolc éve 13,2%. A 9 órás adatok még mindig nagyon szórnak ahhoz, hogy bármi erőset állítsunk a várható végső részvételről. Jól mutatja ezt, hogy négy éve jóval kisebb volt a részvétel ilyenkor, mint nyolc éve, ám végül egy hajszállal a 2022-es választáson mentek el többen szavazni.

A múltban azt láthattuk, hogy a végül ténylegesen szavazók 15-19%-a ment el az első három órában szavazni. Ez most ugyebár nem lehetséges, hiszen nincs annyi szavazásra jogosult, hogy ez az összefüggés idén is igaz lehessen. Ezért azt biztosra mondhatjuk, hogy

a reggeli erős szavazói kedv nem csak az általánosan magas aktivitás következménye lehet, hanem a szavazatok napon belüli eloszlása is különbözni fog a korábbi választáson látottaktól.

Ezzel együtt nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen erős kezdéssel nem lesz új részvételi rekord.

A fővárosban a 16,9%-os országos átlagtól kissé elmaradó, 16%-os volt a részvételi arány a szavazás első három órájában. A déli választókerületek országos átlag feletti számokat hoztak, Buda és a belváros tűnik egyelőre inaktívabbnak.

Országosan a hódmezővásárhelyi körzet mutatja a legnagyob aktivitást, a szavazásra jogosultak több mint ötöde már az urnákhoz járult.

