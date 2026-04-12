Választás 2026: őrületes 13 órás adatok, mi lesz így a vége?

13 óráig a választásra jogosultak 54,1%-a jelent meg a szavazókörökben az országgyűlési választáson. A részvétel továbbra is kimagasló, négy éve 40, nyolc éve 42,3%-os volt az arány.
Tör fel Magyarország közepe
Az előző két jelentéskor a fővárosi részvétel minimálisan elmaradt az országos átlagtól, a 13 órás jelentésre ez megváltozott. Az 54,1%-os országos átlaggal szemben a fővárosban a szavazásra jogosultak 56,8%-a jelent már meg az urnáknál. A peremkerületek aktivitása összességében továbbra is nagyobbnak mondható, de a különbségek csökkennek, immár a budai térségben is az országos átlag feletti részvételt látunk.
Az interaktív térképek itt találhatók.
Nem csak a főváros, hanem az agglomerációja is felélénkült. Pest megye egészében 58 százalékos a részvétel 13 óráig, ezzel a legaktívabb az országban. Érd, Budaörs, Dunakeszi, Gödöllő térségében 60% feletti részvételi arányokat látunk.
Továbbra is viszonylagosan gyenge a szavazói kedv Ózd környékén, de jellemző az általánosan erősebb választói hangulatra, hogy a mostani 41,8%-os adata jóval meghaladja a négy éve ugyanilyenkor látott 32%-ot.
Hol lehet a vége?
A tapasztalatok szerint a 13 órás adatokból már jól lehet előrejelezni a végső részvételt. Azonban ez most látványos korlátokba ütközik a korábban már említett okból: az idei napon belüli részvételi lefutás egészen biztosan extrém módon különbözni fog az előző választásokétól. Ha nem így lenne, akkor a délelőtti adatok alapján a nap végére többen mehetettek volna el szavazni, mint ahány választópolgár van. Vagyis
A délelőtti erős szavazói kedv nem csak az általánosan magas aktivitás következménye, hanem a szavazatok napon belüli eloszlása is különbözni fog a korábbi választáson látottaktól.
Tehát a nagy választási lelkesedés nem csak abban mutatkozik meg, hogy várhatóan rekord részvétel lesz, hanem abban is, hogy a szokottnál sokkal többen minél előbb el akartak menni szavazni.
Ebből pedig az következik, hogy ahhoz, hogy a nap végére kialakuló részvételi arányt meg tudjuk becsülni, meg kellene tudni mondani, hogy az eddig látott, extrém magas részvételi adatban mekkora szerepe van az általánosan nagy szavazási kedvnek, és mekkora a korai szavazás megnövekedett népszerűségének. Érthető módon, ha az előbbi hatás a nagyobb, akkor a következő órákban is magas részvételi számokat láthatunk, ha utóbbi, akkor a szavazóhelyiségekből délután hiányozni fognak azok, akik már délelőtt elmentek.
Jól mutatja a két hatás együttes jelenlétét, ha megnézzük a napközbeni részvételi adataokt idősávokra bontva. (vagyis nem a nap elejétől kumuláltan, hanem az 1-2 órás idősávokat külön- külön.)
Mint látható, még 11 és 13 óra között is többen mentek egy szavazni, mint 2010 óta bármikor, de például 2022-höz viszonyítva már nem olyan nagy különbség (14 vs 16%).
Azzal nem vállalunk nagy kockázatot, ha azt mondjuk, hogy a 2022-es rekord magas 70%-os részvétel biztosan megdől.
Ha a következő órákban annyian mennek el szavazni, mint ahányan szoktak általában szoktak, akkor extrém magas, 80% feletti részvételi arány lesz. Most úgy tűnik, hogy már csak az a kérdés, hogy ezen új lélektani határ felett vagy kicsivel alatta lesz-e a végső szám.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
