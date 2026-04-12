Választás 2026: tömött sorok a külképviseleteken és több budapesti szavazókörnél
Több európai külképviseleten hosszú sorok alakultak ki, idehaza is vannak olyan körzetek, ahol a nagy forgalom miatt órákkal kitolódhat a tényleges zárás. Ez azért különösen fontos, mert a külképviseleti voksok lezárása nem feltétele az eredményközlésnek, a magyarországi szavazókörök bezárását viszont mindenképpen meg kell várni.

Több külképviseleten is óriási tömegek állnak sorba a szavazásnál: olvasóink beszámolói és az interneten megjelenő videók szerint Brüsszelben, Koppenhágában, Hágában, Berlinben és Londonban is hosszabb a várakozás már késő délután.

A legtöbb helyen nagyjából 25–45 percet kell kivárni, mire valaki sorra kerül, de van, hogy 60-75 percre is megugrik a várakozási idő.

Van ugyanakkor kivétel is: Dublinból egyelőre sokkal kedvezőbb visszajelzések érkeznek, ott olvasóink szerint mindössze 5–10 perc körül alakul a várakozási idő pedig a regisztrációs adatok szerint több mint 20 ezer választásra jogosul magyar állampolgár lakik az országban. Azonban a korábbi repülőjegy-adatok alapján sokan hazajöhettek szavazni.

Amiről viszont minden olvasónk beszámolt, hogy a nagykövetségeken, konzulátusokon, külföldön kijelölt szavazóhelyiségekben a szavazóköri biztosak nagyon kedvesek és segítőkészek.

A kép tehát elég vegyes, de több nagy európai külképviseleten most kifejezetten hosszú sorok látszanak.

Fontos részlet, hogy az eredmények közzétételéhez nem kell megvárni, amíg minden külképviseleten lezárul a szavazás.

A külképviseleti urnákat ugyanis a helyszínen nem bontják fel, hanem lezárják és továbbítják. A magyarországi szavazókörök zárását viszont meg kell várni: a szabályozás szerint itthon 19 óráig tart a szavazás, de addig, amíg minden szavazóhely nem zárt be, addig nem jöhetnek eredmények. Ahogy arról írtunk, a szabály szerint, aki 19:00 előtt már sorban állt, azt engedni kell szavazni.

A nem hiteles tájékoztató adatok nyilvánosságra hozatala csak a szavazás lezárását követően lehetséges.

Budapesten a XI. kerületben 9000 átjelentkező miatt hosszabb sorok vannak, a Bocskai úton található szavazókörbe regisztráltak miatt az elmúlt választásokon többször is akár esete 9 vagy 10 óráig kellett várni, míg mindenki leadhatta a voksát és elkezdődhetett a pártlistás eredmények és egyéni képviselői eredmények közzététele.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Veres Nándor

