Világszerte címlapon a Tisza-győzelem és az Orbán-rendszer bukása

A Bloomberg szeizmikus választásról ír, ahol egy újonc politikai párt félresöpörte a 16 éve uralkodó Orbán Viktort. Az eredmény szerintük újraírja majd az ország kapcsolatát az Európai Unióval, Oroszországgal és az USA vezetésével. A lap szerint ez az európai nacionalista tábor számára is vereséget jelent. Arra is felhívták azonban a figyelmet, hogy a győztes egyben a gazdasági problémákat is megörökli majd.

A New York Times arról értekezik, hogy az eredmény akár az európai biztonságra is hatással lehet, és az orosz-ukrán háború menetét is átírhatja. Szerintük Orbán Viktor nem tudott felülkerekedni saját állampolgárai elégedetlenségén.

A francia L'Express szerint Magyar Péter pártjának győzelme azt jelentheti, hogy Magyarország hozzáférhet az eddig befagyasztott uniós forrásokhoz. Az ellenzék vezérét rejtélyként jellemzik, ő

az ismeretlen magyar, aki egész Európa reményeit cipeli.

A magyar választás figyelmeztetés az egész európai jobboldalnak, a német Alice Weideltől a holland Geert Wildersig, olvasható a német Handelsblatton. Arról sem szabad azonban elfelejtkezni, hogy a neheze még most jön: kemény küzdelem várható majd azon intézmények vezetőinek lecseréléséért, akik a kormány támogatásával kerültek pozícióba.

A lengyel Gazeta Wyborcza véleménycikkében egyenesen úgy fogalmazott, hogy Trump és Putyin elvesztette a magyar választásokat. Szerintük Budapest ma megüzente a világnak, hogy az "autokraták menetelését" meg lehet állítani.

Az amerikai CNBC Orbán vereségének okait a 3 évnyi stagnálásban, elszálló megélhetési költségekben és a kormányközeli oligarchák vagyonosodásában azonosította, ami rengeteg magyarban szült ellenérzéseket. Kiemelik, hogy Orbán Viktor vereségével Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb EU-n belüli szövetségesét veszíti el.

