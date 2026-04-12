Visszaütött a magyar világelsőség: mi fizetünk azért, hogy a külföldiek elvigyék a hazai áramot

A hétvégék általános jellemzője, hogy ilyenkor az ország áramfogyasztása jelentősen visszaesik a hétköznapokhoz képest, elsősorban a gazdasági aktivitás gyengülése miatt. Így történt az az elmúlt hosszú hétvégén is - amint ez a pillanatnyi villamosenergia-felhasználást jelző rendszerterhelési értékek alakulásán is látszik -, azzal együtt is, hogy minden bizonnyal sokan már a hétvége előtt szabadságra mentek.
Fontos megjegyezni, hogy a rendszerterhelési értékek csak a hálózatból vételezett villamosenergia-felhasználást jelzik tájékoztató jelleggel, a jelentős hazai háztartási méretű (HMKE) és saját célra termelő (SCTE) naperőmű helyben, "mérőóra mögött" elfogyasztott termelését nem. Az ezt is figyelembe vevő teljes magyarországi áramfogyasztás tehát összességében jóval magasabban alakul azokban a periódusokban, amikor a napelemes rendszerek termelnek, mint a fenti grafikonon szereplő rendszerterhelés.
Ez jól látszik a rendszerirányító MAVIR másik grafikonján, amely a nettó rendszerterhelés mellett az erőművi termelés primer források szerinti megoszlását, beleértve a HMKE-k és SCTE-k termelését és az ehhez kapcsolódó fogyasztást is magába foglaló teljes terhelést, valamint az import-export szaldó napon belüli alakulását is bemutatja. Az alábbi ábrán ezeknek a tényezőknek a húsvét hétfői változásait követhetjük nyomon.
A grafikonról leolvasható, hogy nagyjából reggel 9 órától 17 óráig a hazai terhelés a teljes terhelést is jócskán meghaladta - úgy is, hogy nem csak a gázerőművek termelése volt minimálisra csökkentve, de még a stabilan magas kihasználtságú termelésre optimalizált Paksi Atomerőmű is lejjebb volt "csavarva".
Az itthon fel nem használt mennyiség kivitelre kerül, így az ország az említett időszakban - ami egybeesik a naperőművek érdemi termelésével -,
végig nettó áramexportőri pozícióban volt,
ez előtt és után viszont importra szorult, ahogy egyébként az év nagyobb részében.
A nemzetközi összevetésben is jelentős és tovább bővülő naperőmű kapacitásnak köszönhetően ezek a nettó áramexport időszakok egyre gyakoribbak és hosszabbak, és az ország éves áramimport-aránya is csökkent, a 2018-ban még jóval 30% fölötti értékről (a HMKE-k és SCTE-k adatait is beleszámolva) 2025-ben 20% alá.
Ez alapvetően kedvező fejlemény, de jelentősen árnyalja a képet, ha arra is vetünk egy pillantást, hogy milyen árak uralkodnak a villamosenergia-piacon a magyar áramexport és -import periódusaiban. Maradva a húsvét hétfőnél, a magyar áramtőzsde (HUPX) grafikonja azt mutatja, hogy
épp abban az időszakban, amikor Magyarország áramot exportált a környező országokba, rendkívül alacsony árak uralkodtak a másnapi (DAM) piacon
- sőt, a periódus nagy részében csak negatív áron tudták piacra vinni termelésüket az erőművek A naperőművek legnagyobb termelésének idején, a 14 óra körüli időszakban csaknem -200 euróig süllyedt a megawattóránkénti (MWh) ár.
Ilyenkor tehát a termelő fizet is azért, hogy átvegyék tőle a villamos energiát, ami - azon túl, hogy drámaian rontja a naperőmű-beruházások jövedelmezőségét - országos szinten lényegében a magyar GDP exportját jelenti.
Ezzel szemben az import - hazai termelésű napenergia-mentes - időszakában többnyire a 100-200 eurós sávban alakult a jegyzés, 19 óra előtt pedig a 200 euró/MWh-t is meghaladta.
Vagyis ezekben az időszakokban a magyar áramexport és az import egyaránt
jelentős kiadással jár a nemzetgazdaságnak.
Ez a jelenség (amely többek között a Reddit közönségének figyelmét is felkeltette) nem csak húsvéthétfőn volt megfigyelhető, hanem már egész évben megfigyelhető, azzal a kiegészítéssel, hogy a borúsabb periódusokban, illetve a magasabb energiaigényű hideg évszakban folyamatosan áramimportra szorul az ország, jellemzően szintén viszonylag magas költségen.
Amellett, hogy a fenti helyzet az ország energiaszámlájára nézve sem kedvező, energiabiztonsági és -függetlenségi megfontolásokból sem kívánatos, hiszen az importarány nem ritkán éppen akkor a legnagyobb, amikor a nemzetközi piaci kínálat sem bőséges.
Az elmúlt néhány évben Magyarország világelsővé vált a napenergia hazai áramtermelési mixen belüli részaránya alapján (2025-ben már közel 30%), ami érdemben hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, az áramimport-függőség enyhítéséhez, valamint a villamosenergia-árak mérsékléséhez. Ezt az eredményt azonban több minden árnyalja.
A magyarországi erőműpark beépített teljesítőképessége a hazai energiaigényhez mérve továbbra is viszonylag kis méretű,
a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése pedig közel sem követte a naperőmű kapacitás bővülését, ami pedig rendkívül fontos egy ilyen, időjárásfüggő, a fogyasztási igény alakulásához alapból kevéssé alkalmazkodó technológia esetében - és a fent részletezett piaci anomáliák csillapításához.
A rendszer flexibilitásának növelésére, illetve a termelés és fogyasztás összehangolására számos technológia rendelkezésre áll, ide sorolható
- a villamosenergia-piac és a határkeresztező kapacitások fejlesztése,
- az energiatárolók már itthon is elindult térnyerése és
- az új gázerőművek építése is.
Ezek a technológiák azonban csak részleges megoldást nyújtanak, az akkumulátorok például csak napon belül képesek hatékonyan kezelni a problémát - azt is csak a jelenleginél jóval nagyobb mennyiségben -, a gázerőművek pedig klíma-, energiaszuverenitási és költségszempontból problémásak, ahogy erre az iráni háború okozta gázpiaci sokk is rávilágított.
Ezért a gazdaság alapját képező energiarendszer fejlesztéséhez elengedhetetlen más igénybe vehető megoldások alkalmazása is, különös tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő megújuló kapacitás a környező országokban és szerte Európában bővül.
Magyarország számára jókora kiaknázatlan lehetőségek mutatkoznak:
egyebek mellett az úgynevezett fogyasztó oldali válasz megoldások terén, például a dinamikus, több zónaidős árazás bevezetésével vagy az energiaközösségek alakulásának elősegítésével, de akár a hatósági árszabályozás szociális szempontokat figyelembe vevő piacibb alapokra helyezésével is.
A fent tárgyalt problémáknak már a kialakulását jelentős részben megelőzhette volna, ha a naperőművek mellett más, hazai forrásokra támaszkodó naperőmű-beruházások is érdemben megvalósulhattak volna az elmúlt években Magyarországon. Az új erőművek engedélyeztetését a hivatalos indoklás szerint továbbra is a hálózati kapacitások szűkössége gátolja, de korábban az állami szabályozási akadályok tették lehetetlenné, hogy a szélerőművek nagyobb szerepet vállalhassanak a hazai energiaellátásban - noha ezek bizonyos mértékben természetes kiegészítői a naperőműveknek, és a nagyrészt orosz gázzal üzemeltetni tervezett új gázerőművek építését is szükségtelenné tehették volna, azok olcsóbb, tisztább, az energiafüggetlenséget jobban szolgáló alternatíváiként.
A szélsőséges piaci ármozgásokat már az képes lenne csillapítani, ha a napelemek egy részét függőlegesen, kifejezetten a kora reggeli és napnyugta előtti időszaki termelésre optimalizálva telepítenék, de a szabályozási környezet ez esetben sem nevezhető kifejezetten támogatónak.
Az aktuális Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) alapján a jelenlegi kormány is számol bizonyos előrelépéssel ezeken a területeken, de a kapcsolódó célok sem tűnnek túlságosan ambiciózusnak és elégségesnek az elérhető árú, tiszta és független energiaellátás jövőbeli biztosításához. Ugyanakkor könnyen elképzelhető, hogy a közeljövőben a szabályozási környezetben és a célszámokban is változás áll be. Legalábbis erre utal az, hogy a közvélemény-kutatásokat vezető Tisza Párt programja ('A működő és emberséges Magyarország alapjai') egyebek mellett a szélenergia hazai használatának is teret engedne.
