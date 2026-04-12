Závecz Research: Tisza: 54, Fidesz 40 százalék

Az ATV megrendelésére készített kutatás alapján egy 80 százalék körüli választási részvétel mellett

a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerezné meg.

A Fidesz-KDNP ezzel szemben 40 százalékot kapna. A kisebb pártok kivétel nélkül a bejutási küszöb alatt maradnának. A Mi Hazánk 4, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig mindössze 1-1 százalékos eredményre számíthatna.

A becslések szerint ez a szavazatarány a Tisza Pártnak 127–133 mandátumot hozhatna. A felső határt elérve így éppen meglehetne a kétharmados parlamenti többségük. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 66–70 képviselői helyhez jutna. A szavazótáborok méretét tekintve mindez azt jelenti, hogy a Tiszát mintegy 3,2 millió, a Fideszt pedig nagyjából 2,5 millió ember támogatja belföldön. A bejutási küszöb alatt rekedt Mi Hazánk 300 ezer, a DK és a Kutyapárt pedig 150-150 ezer szavazóval rendelkezik.

A felmérés a győzelmi várakozásokat és a tapasztalt társadalmi közhangulatot is vizsgálta.

Az összesített adatok alapján a megkérdezettek 44 százaléka a Tisza, míg 36 százaléka a Fidesz sikerét várja.

A saját pártjuk győzelmében mindkét tábor szavazói rendkívül magabiztosak. Több mint 85 százalékuk bízik a sajátjai sikerében.

Az emberek a saját szociális környezetükben is a Tisza előnyét érzékelik. A válaszadók harmada szerint az ismerősi körükben a Tisza-szimpatizánsok vannak többségben. Emellett 25 százalékuk fideszes többséget, 26 százalékuk pedig kiegyenlített erőviszonyokat tapasztal. Ez az érzékelt közhangulat a sikeres mozgósítással és a magas részvétellel párosulva tovább növelheti a Tisza Párt győzelmi esélyeit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István