LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Závecz Research: Tisza: 54, Fidesz 40 százalék
Závecz Research: Tisza: 54, Fidesz 40 százalék

A Závecz Research legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a Tisza Párt magabiztos előnnyel nyerné az országgyűlési választásokat a Fidesz-KDNP előtt. Magas részvételi arány esetén a Tisza akár a kétharmados többséget jelentő mandátumszámot is megszerezheti. Eközben az összes többi politikai erő kiesne a parlamentből - tudósított az ATV.

Az ATV megrendelésére készített kutatás alapján egy 80 százalék körüli választási részvétel mellett

a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerezné meg.

A Fidesz-KDNP ezzel szemben 40 százalékot kapna. A kisebb pártok kivétel nélkül a bejutási küszöb alatt maradnának. A Mi Hazánk 4, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig mindössze 1-1 százalékos eredményre számíthatna.

A becslések szerint ez a szavazatarány a Tisza Pártnak 127–133 mandátumot hozhatna. A felső határt elérve így éppen meglehetne a kétharmados parlamenti többségük. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 66–70 képviselői helyhez jutna. A szavazótáborok méretét tekintve mindez azt jelenti, hogy a Tiszát mintegy 3,2 millió, a Fideszt pedig nagyjából 2,5 millió ember támogatja belföldön. A bejutási küszöb alatt rekedt Mi Hazánk 300 ezer, a DK és a Kutyapárt pedig 150-150 ezer szavazóval rendelkezik.

Még több Gazdaság

A felmérés a győzelmi várakozásokat és a tapasztalt társadalmi közhangulatot is vizsgálta.

Az összesített adatok alapján a megkérdezettek 44 százaléka a Tisza, míg 36 százaléka a Fidesz sikerét várja.

A saját pártjuk győzelmében mindkét tábor szavazói rendkívül magabiztosak. Több mint 85 százalékuk bízik a sajátjai sikerében.

Az emberek a saját szociális környezetükben is a Tisza előnyét érzékelik. A válaszadók harmada szerint az ismerősi körükben a Tisza-szimpatizánsok vannak többségben. Emellett 25 százalékuk fideszes többséget, 26 százalékuk pedig kiegyenlített erőviszonyokat tapasztal. Ez az érzékelt közhangulat a sikeres mozgósítással és a magas részvétellel párosulva tovább növelheti a Tisza Párt győzelmi esélyeit.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility