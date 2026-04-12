Zelenszkij gratulált Magyar Péternek

Gratulált Magyar Péternek a győzelemhez Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Az X-en közzétett bejegyzésében arról is írt, hogy kész az együttműködés előremozdítására.

Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza pártnak az elsöprő győzelmükhöz.

Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül

- írja az ukrán elnök.

Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására.

Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra.

Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében.

Gratulálunk @magyarpeterMP-nek és a TISZA pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül.Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk… https://twitter.com/magyarpeterMP?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

