LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 97.74%
TISZA
 
53.63%
FIDESZ-KDNP
 
37.77%
Mi Hazánk
 
5.9%
DK
 
1.18%
MKKP
 
0.83%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek



Gratulált Magyar Péternek a győzelemhez Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Az X-en közzétett bejegyzésében arról is írt, hogy kész az együttműködés előremozdítására.

Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza pártnak az elsöprő győzelmükhöz.

Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül

- írja az ukrán elnök.

Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására.

Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra.

Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images



