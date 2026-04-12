Zelenszkij gratulált Magyar Péternek

Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza pártnak az elsöprő győzelmükhöz.
Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül
- írja az ukrán elnök.
Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására.
Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra.
Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében.
Gratulálunk @magyarpeterMP-nek és a TISZA pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül.Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk… https://twitter.com/magyarpeterMP?ref_src=twsrc%5Etfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
