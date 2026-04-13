381 409 szavazat sorsa még bizonytalan, és ez változást is hozhat

Az NVI a www.valasztas.hu oldalon közzétette mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben.
E szerint az "utazó" szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó "normál" szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze. Közzétették azt is, mennyi a különbség az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma között.
Ez alapján huszonhárom olyan választókerület van, ahol a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma több, mint az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma közötti különbség.
A legkisebb, 59 szavazat a különbség Zala vármegye 2. számú (keszthelyi székhelyű) egyéni választókerületben, itt jelenleg a Tisza Párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt.
Tolna vármegye 3. számú (paksi székhelyű) választókerületében 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú (nyírbátori) választókerületében pedig 174 szavazattal vezet Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.
Összesen 12 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Tisza Párt jelöltje vezet, de előnye kisebb, mint a választókerületben még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma, és 11 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Fidesz-KDNP jelöltje vezet, de előnye kisebb a még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumánál.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor
