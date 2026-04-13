LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
381 409 szavazat sorsa még bizonytalan, és ez változást is hozhat
Gazdaság

MTI
Huszonhárom egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfő reggeli adataiból.

Az NVI a www.valasztas.hu oldalon közzétette mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben.

E szerint az "utazó" szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381 409 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó "normál" szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze. Közzétették azt is, mennyi a különbség az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma között.

Ez alapján huszonhárom olyan választókerület van, ahol a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma több, mint az első két helyen végzett jelölt szavazatszáma közötti különbség.

A legkisebb, 59 szavazat a különbség Zala vármegye 2. számú (keszthelyi székhelyű) egyéni választókerületben, itt jelenleg a Tisza Párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt.

Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is

Tolna vármegye 3. számú (paksi székhelyű) választókerületében 138 szavazattal vezet Süli János (Fidesz-KDNP) Cseh Tamás (Tisza) előtt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú (nyírbátori) választókerületében pedig 174 szavazattal vezet Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

Összesen 12 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Tisza Párt jelöltje vezet, de előnye kisebb, mint a választókerületben még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximuma, és 11 olyan választókerület van, ahol jelenleg a Fidesz-KDNP jelöltje vezet, de előnye kisebb a még megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumánál.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
