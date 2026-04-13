8000 milliárdos ígéret és a realitás: így vághat bele a kormányzásba a Tisza

A vasárnapi parlamenti választások eredménye gazdasági szempontból is meghatározó jelentőségű. Elemzőink szerint az erős, kétharmados felhatalmazás kulcsfontosságú, mivel a magyar gazdaság jelenleg nincs jó állapotban. Bár akut válságjelek nem mutatkoznak, a növekedés lassú, és egyszerre több kihívás is terheli a rendszert.
Rövid távon a legsürgetőbb feladat a hitelesség megteremtése mind a külföldi befektetők, mind a hazai gazdasági szereplők felé. A távozó kormány hivatalosan még mindig 3 százalék feletti GDP-növekedést vár jövőre, miközben a piaci elemzők és a jegybank 1,5–2 százalékra rontották a prognózisukat. Hasonló eltérés mutatkozik a költségvetés esetében is. Az 5 százalékos hivatalos hiánycéllal szemben az elemzők kiigazító lépések nélkül inkább 5,5–6 százalékos államháztartási hiányra számítanak.
Az új kormány első számú és legfontosabb feladata, hogy nagyjából szeptemberig egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági, illetve költségvetési pályát vázoljon fel a piac és a befektetők számára
– fogalmazott Beke Károly.
A hitelesség helyreállítása nem kizárólag a külföldi hitelezőknek szól. Madár István kiemelte, hogy a belső szereplők – a lakosság és a vállalatok – felé is ugyanilyen fontos üzeneteket kell közvetíteni. A fogyasztási és beruházási hajlandóság ugyanis nagyrészt szubjektív tényezőkön, a jövőbe vetett bizalmon és az általános optimizmuson múlik. Mindkét területen komoly lassulás tapasztalható. Ez különösen a vállalati beruházásoknál szembetűnő, amelyek élénkítéséhez elengedhetetlen az üzleti bizalom javítása.
Az új kabinet már az első hetekben kénytelen lesz népszerűtlen döntéseket hozni. Az üzemanyagok hatósági árának kivezetése elkerülhetetlennek tűnik. A stratégiai olajtartalékok felszabadításával az elmúlt hetekben még fenntartható volt a mesterségesen alacsony ár, de ezt a végtelenségig nem lehet folytatni. Emellett május végén több árstop is lejár, amelyek sorsáról szintén határozni kell.
Az év közepén ráadásul az üzemanyagok jövedéki adójának emelése, valamint a tavalyról idén júliusra halasztott szolgáltatói áremelések – például a bankok, a gyógyszergyártók és a telekommunikációs cégek esetében – felfelé hajtják az inflációt. Mindez egy olyan időszakban éri az új kormányt, amikor még fel sem állt a végleges minisztériumi struktúra, és hiányzik az összeszokott szakmai stáb.
Stratégiai szinten az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy
a magyar gazdaság jelenleg nem rendelkezik működőképes növekedési modellel.
A korábbi extenzív modell a folyamatos külföldi tőkebevonáson és a belső munkaerő-tartalékok kiaknázásán alapult. Ez a modell azonban demográfiai okokból elvesztette az egyik alappillérét. A hazai munkaerő-tartalékok gyakorlatilag kimerültek, további jelentős embertömeget már nem lehet bevonni a munkaerőpiacra. Eközben a vendégmunkások és a bevándorlás kérdése továbbra is politikailag érzékeny téma.
A podcastben emellett szó lesz még arról, hogy
- melyek azok a strukturális reformok és termelékenységi javulások, amelyek nélkül az euróbevezetés csupán vágyálom maradna a magyar gazdaság számára;
- mire számíthatunk a kormány és a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank együttműködésétől;
- mennyire szab szűk pályát az államadósság jelenlegi szintje.
A torzított verseny ára: miért marad le Magyarország?
Nincsenek meg az egyenlő verseny feltételei.
Megszólaltak az oroszok: lángba borítja a levegőben a drónokat az új csodafegyverük, de van egy nagy bökkenő
Igen, ez tényleg egy lézerfegyver.
Meglépi a Nyugat: hatalmas fegyvergyártás indul egy európai országban Ukrajna megmentésére
A NATO-nak ugyanúgy szüksége van a rakétákra, mint Kijevnek.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Sorra semmisülnek meg a rendszerek.
Kellemetlen igazságra derült fény a harctereken: teljesen új fegyverekbe önti a pénzt az amerikai hadsereg
Kellenek az olcsó elfogórakéták.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Az európai illiberalizmus sablonja meggyűrődött ugyan, de a jogállamiság helyreállításához hosszú és göröngyös út vezet
Érdemes megnézni a lengyel példát
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
