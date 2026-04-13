A felzárkózás kézikönyve: mikor és miből derül ki, jó útra lépett-e Magyarország?

Kormányváltás után joggal érzi mindenki, hogy most lehetőség nyílik valamire, ami eddig nem ment. De mire pontosan? A közgazdasági szakirodalom, amelyért tavaly Nobel-díjat adtak, elég egyértelmű abban, mitől lesz egy ország tartósan gazdagabb. Összeszedtük a legfontosabb területeket, és hat mércét adunk, amelyekkel évek múlva is meg lehet majd ítélni: az új lehetőségből lett-e valódi előrelépés.

Egy kormányváltás ritka pillanat. Nem azért, mert új emberek kerülnek a miniszteri székekbe, hanem azért, mert lehetőséget ad arra, hogy ne a kommunikáció, hanem a tényleges gazdaságpolitikai eredmények alapján ítéljük meg a következő kormányt. De ehhez kell egy mérce. Nem pártpolitikai, nem ideológiai, hanem olyan, amelyet évtizedes kutatások támasztanak alá.

Szerencsére ilyen mérce létezik. A közgazdaságtan régóta keresi a választ arra, mitől lesz egy ország tartósan gazdagabb, és mára viszonylag széles konszenzus alakult ki a legfontosabb tényezőkről. A téma fontosságát jelzi, hogy 2024-ben ezért kapott közgazdasági Nobel-díjat Daron Acemoglu, Simon Johnson és James Robinson, akik évtizedeken át kutatták az intézmények és a hosszú távú fejlődés közötti kapcsolatot.

Mielőtt azonban belevágnánk a konkrét területekbe, érdemes röviden megnézni, hol tart ma a magyar gazdaság. A kép nem megnyugtató. Évek óta gyakorlatilag stagnál a magyar gazdaság, a munkaerő-termelékenység növekedése pedig évek óta a régió lassabbjai közé tartozik.

A korábbi növekedési modell, amely a külföldi tőkére, az olcsó munkaerőre és a meglévő technológiák átvételére épült, láthatóan a határaihoz ért.

Mit mond a szakirodalom összességében arról, hogy ilyenkor mit lehet tenni?

A modern növekedési irodalom legerősebb tanulsága talán az, hogy nincs egyetlen csodafegyver. Sem a tőkefelhalmozás, sem a kereskedelmi nyitás, sem az infrastruktúra-építés önmagában nem hoz tartós növekedést. Évtizedes kutatások, robusztussági vizsgálatok és többszáz ország adatainak elemzése alapján a szakirodalom egy viszonylag stabil hierarchiát mutat a növekedési tényezők között.

Ennek tetején az intézményi minőség áll: a jogbiztonság, a tulajdonjogok védelme, az állam kapacitása.

Ezt követi a humán tőke minősége, a pénzügyi rendszer fejlettsége, az innováció és a piaci verseny, a kereskedelmi nyitottság, a makrogazdasági stabilitás, az adószerkezet és a fizikai infrastruktúra.

Ebből a hierarchiából emelünk ki hat területet, amely Magyarország jelenlegi helyzetében a leginkább megkerülhetetlen, és amely mentén a következő kormány teljesítménye a legkönnyebben mérhető.

Nem egy kimerítő reformlista következik, hanem hat mérce, amelyben a nemzetközi szakirodalom konszenzusa és a konkrét magyar problémák találkoznak.

1. Kiszámítható állam, jogbiztonság, intézményi minőség

A szakirodalom legerősebb és legrobusztusabb állítása az, hogy a hosszú távú jövedelmi különbségeket elsősorban az intézmények minősége magyarázza. Ez nem új felismerés, de az elmúlt két évtizedben az empirikus bizonyítékok tömege tette megkerülhetetlenné: amikor a kutatók a legkülönbözőbb statisztikai módszerekkel (Bayesian Model Averaging, Extreme Bounds Analysis, instrumentális változós regressziók) vizsgálják, hogy mely tényezők állnak a legstabilabb kapcsolatban a hosszú távú növekedéssel, az intézményi változók rendre a lista élén végeznek.

A mechanizmus viszonylag egyszerű.

Az intézmények adják azt az ösztönzési keretet, amelyben minden más, a beruházás, az innováció, az oktatás működik - vagy nem.

Ha a tulajdonjogok biztonságosak és a szabályozás kiszámítható, a vállalatok hosszú távra terveznek, beruháznak, innoválnak. Ha nem, a tőke kockázati felárat kér, a tehetség kivándorol, az innovatív belépők pedig nem tudják kiszorítani a kevésbé hatékony, de politikailag védett szereplőket. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kutatásai szerint a gyenge kormányzás jelentősen fokozza az agyelszívást: a jobb kormányzati teljesítmény bizonyíthatóan hasonló megtartó erővel bír, mint egy számottevő béremelés.

Magyar szemmel ez a pillér különösen fájó pont. Az Európai Unió a Kondicionalitási Rendelet alapján 6,3 milliárd euró kohéziós forrást függesztett fel a közbeszerzési átláthatóság, a korrupcióellenes keretek és a bírói függetlenség terén fennálló súlyos aggályok miatt, emellett a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretéből több mint 10,4 milliárd eurónyi forrás lehívása 27 úgynevezett „szuperkövetelmény" teljesítéséhez kötött.

Az igazságszolgáltatás függetlenségét a lakosság mindössze 37, a vállalatok 38 százaléka ítéli viszonylag jónak (EU Justice Scoreboard, 2024).

Mindez nem elvont jogi probléma: a befagyasztott EU-pénzek közvetlen makrogazdasági féket jelentenek, az ad hoc szektorális adók, a visszamenőleges jogszabályváltozások és a politikailag irányított hitelezés pedig olyan szabályozási bizonytalanságot teremt, amely elriasztja a magas hozzáadott értékű, termelékenységnövelő beruházásokat.

A kormányzati siker mércéje: Az EU-pénzek tartós és teljes feloldása, az egyajánlatos közbeszerzések arányának statisztikailag kimutatható csökkenése, a visszamenőleges és ad hoc szabályozási gyakorlat megszűnése.

2. Verseny, innováció és kilábalás a középjövedelmi csapdából

A magyar gazdaság az elmúlt három évtizedben sikeresen hajtotta végre azt, amit a szakirodalom befektetésvezérelt növekedésnek nevez: külföldi tőkét vonzott, kihasználta az olcsó, képzett munkaerőt, és átvette a meglévő technológiákat. Ez a modell jól működött a felzárkózás korai szakaszában, de a közgazdasági irodalom régóta figyelmeztet, hogy a technológiai határ közelében ez a stratégia szükségszerűen kifullad.

Ilyenkor innovációvezérelt növekedésre kell váltani, ahol a hangsúly a hazai tudástermelésen, a piaci versenyen és a vállalati dinamikán van.

A váltás kulcsa a „kreatív rombolás", ahogyan a schumpeteri irodalom nevezi: az a folyamat, amelyben a termelékenyebb új cégek ki tudják szorítani a kevésbé hatékonyakat, és az erőforrások, a tőke és a munkaerő a legproduktívabb felhasználásokhoz áramlanak. Ehhez arra van szükség, hogy

a piacra lépés könnyű legyen, a nem életképes vállalkozások gyorsan ki tudjanak szállni, és a szabályozás ne torzítsa a versenyt az inkumbensek javára.

Ahol ez nem valósul meg, „zombi cégek" kötik le az erőforrásokat, és az innovatív belépők nem tudnak nőni.

Magyarország e tekintetben tankönyvi eset. A gazdaság mélyen kettős szerkezetű: a külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok rendkívül produktívak, mellettük azonban a hazai kis- és középvállalkozások hatalmas tömege alacsony termelékenységgel dolgozik. A fiatal, gyorsan növekvő innovatív vállalkozások aránya mindössze 0,4 százalék, ami az EU-átlag fele.

A hazai K+F-hasznosítás gyenge, az exportszerkezet továbbra is az alacsony hozzáadott értékű összeszerelésre épül.

Különösen beszédes a digitalizáció paradoxona: Magyarország kiváló szélessávú infrastruktúrával rendelkezik, de a vállalati digitális intenzitás (Digital Intensity Index) mindössze 23,9, szemben az EU-átlag 34,2-es értékével. A multik használják a csúcstechnológiát, a hazai KKV-k többsége viszont technológiailag elmaradott.

A helyzetet tovább rontja, hogy a piaci versenyt torzító beavatkozások halmozódnak: szektorális forgalmi adók (a kiskereskedelemben, a távközlésben, a pénzügyi szektorban), kamatplafon, ársapkák. Ezek rövid távon politikai nyereséget hozhatnak, de a szakirodalom egyértelműen kimutatja, hogy a forgalmi típusú adók az egyik legtorzítóbb adófajta, mert méretfüggetlen belső vámként működnek és büntetik a skálázódást (World Bank Business Ready Indicators, 2024). Emellett a csődeljárási keretrendszer modernizálásra szorul: Magyarország a Világbank értékelésében 60,9 pontot ér el 100-ból a bírósági fizetésképtelenségi eljárások minőségében.

Kormányzati sikermérce: A hazai magán K+F-kiadás GDP-arányának emelkedése, a szektorális különadók kivezetése, a csődeljárások gyorsulása, a hazai KKV-k digitális intenzitásának felzárkózása.

3. Humán tőke és demográfia

Ez a két terület szorosan összefonódik, és együtt talán a legsúlyosabb strukturális korlátot jelenti Magyarország számára.

A humán tőke oldaláról a szakirodalom egyik legfontosabb újabb felismerése az, hogy

nem az iskolában töltött évek száma, hanem a kognitív készségek minősége határozza meg a hosszú távú növekedést.

Azok a kutatások, amelyek nemzetközi teszteredményeket (például PISA-pontszámokat) használnak az iskolázottsági évek helyett, drámaian erősebb és stabilabb összefüggést találnak az oktatás és a gazdasági növekedés között. Az összefüggés logikája egyszerű: a fejlett kognitív képességekkel rendelkező munkaerő produktívabb, gyorsabban sajátít el új technológiákat, és képes az innovációs folyamatban részt venni. Enélkül hiába építünk gyárakat és húzunk be külföldi tőkét, a technológiai felszívó képesség (absorptive capacity) gyenge marad.

A magyar helyzet e téren aggasztó. A PISA 2022 adatai szerint Magyarország a vizsgált országok között az ötödik legegyenlőtlenebb oktatási rendszerrel rendelkezik: a matematikai teljesítményben egy egységnyi szocioökonómiai státuszkülönbség 49 PISA-pontnyi teljesítménykülönbséget jelent (OECD PISA 2022). Ez azt jelenti, hogy a rendszer rendkívül erősen újratermeli a társadalmi hátrányokat. Az OECD becslése szerint Magyarországon átlagosan hét generáció kell ahhoz, hogy egy az alsó jövedelmi tizedbe született gyermek családja elérje az átlagos jövedelmi szintet. Egyszerűen fogalmazva:

a növekedés nem csak beruházás kérdése, hanem az is, hogy a rendszer képes-e mindenki számára használható tudást adni.

A demográfiai oldal legalább ennyire súlyos. Közép- és Kelet-Európa országai a világ legsúlyosabb demográfiai kihívásaival néznek szembe. Az EBRD becslése szerint 2024 és 2050 között a demográfiai csökkenés önmagában évi 0,36 százalékponttal csökkenti az egy főre jutó GDP-növekedést a régió EU-tagállamaiban. Magyarország az elmúlt két évtizedben sokat tett a foglalkoztatási ráta emeléséért, és az összesített foglalkoztatási ráta ma az EU legmagasabbjai között van. A munkaerő-tartalékok azonban kvantitatíve kimerültek: a további bővülés már nem a foglalkoztatás szélesítéséből, hanem annak mélyítéséből jöhet.

A szakirodalom ebben a kérdésben is viszonylag egyértelmű: a pénzbeli juttatások nem emelik tartósan a teljes termékenységi rátát, csupán a születések időzítését tolják el. A valódi tartalékok strukturális akadályok mögött vannak: a nők munkaerőpiaci visszatérését a bölcsődei férőhelyek hiánya lassítja, a roma közösségek (akik a lakosság mintegy 5 százalékát teszik ki, de a tartósan szegények harmadát adják) a közmunkarendszerben ragadnak a piaci foglalkoztatás helyett, és a célzott, készségalapú munkaerő-migráció keretei is fejletlenek.

A kormányzati sikermérce: A PISA-egyenlőtlenség szűkülése, a nemek közötti foglalkoztatási rés csökkenése, a roma piaci foglalkoztatás növekedése, a bölcsődei kapacitás érdemi bővülése.

4. Növekedésbarát költségvetés

A költségvetési politikáról szóló viták általában arról szólnak, hogy több vagy kevesebb adó kell-e, szigorítani vagy lazítani kellene-e. A szakirodalom ennél árnyaltabb választ ad: nem az adózás szintje, hanem a szerkezete számít igazán.

Az egyik legátfogóbb meta-analízis, amely 49 tanulmány 979 becslését szintetizálta OECD-országokra, figyelemre méltó eredményre jutott:

ugyanaz az adóemelés negatív növekedési hatású, ha deficitfinanszírozással és nem termelékeny kiadásokkal társul, de pozitív hatású, ha a bevételeket termelékeny közkiadásokra fordítják (oktatás, infrastruktúra, K+F).

A kérdés tehát nem az, hogy mennyit szed be az állam, hanem az, hogy hogyan szedi be és mire költi.

Az adószerkezeten belül a szakirodalom viszonylag egyértelműen rangsorol: a szektorális forgalmi adók a legtorzítóbbak (mert méretfüggetlen belső vámként működnek), a magas marginális társasági adók csökkentik a beruházási hajlandóságot, míg a széles alapú fogyasztási adók (ÁFA) és az ingatlanadók a legkevésbé torzítóak. A kiadási oldalon a termelékeny kiadások (oktatás, egészségügy, infrastruktúra) pozitív externáliákat generálnak, amelyek emelik a magánszektor termelékenységét, míg a nem célzott szubvenciók és a túlburjánzó közszféra-bérköltségek elszívják az erőforrásokat a produktív felhasználásoktól.

Magyar kontextusban az IMF legutóbbi értékelése a szélesebb adóalap, a torzító támogatások visszavágása, a célzottabb szociális kiadások és a hosszú távú kiadási nyomások (nyugdíj, egészségügy) kezelése mellett érvel..

Az igazi kérdés nem az, hogy megszorítás vagy osztogatás következik-e, hanem az, hogy a következő kormány a rövid távú fogyasztást és az árakat akarja-e menedzselni, vagy a hosszú távú termelékenységet építi.

Kormányzati sikermérce: A szektorális különadók kivezetése, az állami kiadások szerkezetének elmozdulása a termelékeny tételek felé, az adóalap szélesítése a torzító mentességek szűkítésével.

5. Energia és ellenállóképesség

Az energia nem ideológiai, hanem versenyképességi kérdés. Az IMF és az OECD elemzései egyaránt arra jutnak, hogy a magas energiaintenzitás, vagyis az a tény, hogy egy ország mennyi energiát használ egy egységnyi GDP előállításához, közvetlen versenyképességi hátrány. Amikor az energiaárak megemelkednek, az energiaintenzív gazdaságok azonnali és súlyos külkereskedelmi romlást szenvednek el, a vállalati profitráták összeomlanak, ami visszaveti a beruházásokat.

Magyarország energiaintenzitása jóval az EU-átlag felett van, ami részben a hatékonyság szempontjából elmaradott lakóépület-állomány, részben az energiaintenzív ipari szerkezet (vegyipar, kohászat, autógyártás) öröksége. Ehhez társul a szélsőséges geopolitikai kitettség: 2024-ben az ország földgázának akár 74 százaléka, kőolajának akár 86 százaléka Oroszországból érkezett, néhány kritikus tranzitútvonalra korlátozva. Ez nem elméleti kockázat, hanem olyan sérülékenység, amelyet a 2022-es energiaválság nagyon is kézzelfoghatóvá tett.

A helyzetet a rezsicsökkentés rendszere tovább bonyolítja. A szakirodalom ebben a kérdésben nem beszél mellé: az alanyi jogú, általános energiaár-támogatások eltorzítják az árjelzéseket, nem ösztönzik a lakossági energiahatékonysági beruházásokat (szigetelés, korszerűsítés), és hatalmas fiskális terhet jelentenek. Magyarországon a lakossági energiatámogatások költsége 2023-ban elérte a GDP 1,9 százalékát. A szakirodalmi konszenzus szerint a megoldás nem az energiatámogatás megszüntetése, hanem az átalakítása: az alanyi jogú ársapkák helyett célzott, rászorultsági alapú pénzbeli juttatás, amely védi a szegényeket, de visszaállítja azokat az árjelzéseket, amelyek nélkül sem a háztartások, sem a vállalatok nem fognak energiahatékonyságba fektetni.

Kormányzati sikermérce: Az energiaintenzitás érdemi csökkenése, az importforrások diverzifikálása, a rezsicsökkentés célzottá alakítása (alanyi jogúból rászorultsági alapúvá).

6. Területi kohézió

A fenntartható növekedés nem épülhet kizárólag egyetlen nagyvárosi központra. A térgazdaságtani irodalom figyelmeztet, hogy a gazdasági tevékenység szélsőséges földrajzi koncentrációja a központban negatív agglomerációs hatásokat eredményez (zsúfoltság, lakhatási válság), a periférián pedig gazdasági leépülést (Fujita, Krugman & Venables, 1999). Ha a növekedés csak Budapestre és közvetlen agglomerációjára korlátozódik, a vidéki régiók tőkekiáramlást és a legképzettebb fiataljaik elvándorlását szenvedik el, ami idővel elöregedő, alulképzett demográfiai profilt és nettó fiskális transzferfüggőséget eredményez.

Magyarországon a térbeli gazdasági polarizáció kifejezetten erős. A gazdasági kibocsátás, az FDI-felszívás és a magas hozzáadott értékű szolgáltatások túlnyomó többsége Budapestre és környékére koncentrálódik, míg a keleti és észak-keleti régiók krónikus alulberuházástól és munkaerőpiaci lecsatlakozástól szenvednek. A kutatások súlyos földrajzi átfedéseket mutatnak a technológiai sérülékenység és az alacsony iskolai végzettség között Magyarország 197 járása között.

A középjövedelmi csapdából való kilábaláshoz Magyarországnak nem elég, ha Budapest teljesít: a periféria termelékenységét is emelni kell, és integrálni kell ezeket a régiókat a hazai és európai értékláncokba.

Kormányzati sikermérce: Nagysebességű vasúti és logisztikai beruházások a másodlagos városokban (Debrecen, Szeged, Miskolc), a belső elvándorlási trendek stabilizálódása vagy megfordulása, a helyi önkormányzati finanszírozás decentralizálása.

Amiben mindenki egyetérthet

Egy választás után mindig lesznek olyanok, akik csalódottak. Ez természetes, és egy demokráciában elkerülhetetlen. De van valami, amiben az ország túlnyomó többsége egyetérthet, függetlenül attól, hogy kire szavazott: Magyarországnak a fejlődés útjára kell lépnie.

A jó hír az, hogy a közgazdasági szakirodalom, amelyért tavaly Nobel-díjat adtak, évtizedek kutatásán alapul, és nem ideológiai, hanem empirikus válaszokat ad arra, mitől lesz egy ország tartósan gazdagabb. A tartós felzárkózást nem a hangos bejelentések hozzák, hanem a termelékenységet javító, kiszámítható intézményi reformok. Nem ezek a legszexibb politikai ígéretek, de ezek működnek.

Ez a cikk ezekből a válaszokból próbált mércét adni. Nem azért, hogy megmondja, mit kell tenni, hanem azért, hogy legyen mihez mérni. Egy, két, négy év múlva nem az lesz a kérdés, hogy mit ígértek, hanem az, hogy javult-e a jogbiztonság, nőtt-e a verseny, javult-e az oktatás, célzottabbá vált-e az állam, csökkentek-e a torzítások, erősödött-e az energiabiztonság, és indult-e el a felzárkózás a főváros és a vidék között. Ha ezekre a kérdésekre egyre inkább igen a válasz, Magyarország jó úton jár, bárki is kormányoz.

Fontos ugyanakkor a realitás is. A cikkben felsorolt hat terület mindegyike évtizedes erőfeszítést igényel, nem egyetlen kormányciklust. Az oktatási egyenlőtlenség nem fog négy év alatt eltűnni, az energiaszerkezet átalakítása generációs projekt, és a külső környezet, egy európai recesszió, egy újabb energiaválság vagy a globális kereskedelmi rend átrendeződése is sokat alakíthat a lehetőségeken. Egyetlen kormánytól sem fair számon kérni azt, amit nem tud befolyásolni. De azt igen, hogy az általa befolyásolható dolgokban merre mozdítja az országot.

Felhasznált irodalom

Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J.A. (2005): Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth, Vol. 1A, Elsevier.

Acemoglu, D., Aghion, P. & Zilibotti, F. (2006): Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth. Journal of the European Economic Association, 4(1), 37–74.

EBRD (2024): Transition Report 2023-24: Transitions Big and Small. European Bank for Reconstruction and Development.

European Commission (2024): 2024 Rule of Law Report: Country Chapter on the Rule of Law Situation in Hungary.

Hanushek, E.A. & Woessmann, L. (2015): The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. MIT Press.

IMF (2025): Hungary: 2024 Article IV Consultation. IMF Country Report.

OECD (2024): OECD Economic Surveys: Hungary 2024. OECD Publishing, Paris.

OECD (2023): PISA 2022 Results (Volume I and II). OECD Publishing, Paris.

OECD (2023): OECD Skills Strategy Hungary: Assessment and Recommendations. OECD Publishing, Paris.

Sala-i-Martín, X., Doppelhofer, G. & Miller, R. (2004): Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach. American Economic Review, 94(4), 813–835.

