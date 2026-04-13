A legtöbb európai vezető örömmel várja a közös munkát az új magyar kormánnyal

Közel teljes feldolgozottságnál 75,5 százalékos részvételt, több mint 5,92 millió szavazót jelentett a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A 98,5 százalékos feldolgozottság azt mutatja, hogy a Tisza 138, a Fidesz-KDNP 55 és a Mi Hazánk 6 parlamenti mandátummal kezdi meg majd a munkát az újonnan alakuló országgyűlésben.

Az eddigi fontos gratulációkról már írtunk itt, valamint az alábbi cikkeinkben. Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Aleksandar Vučić szerb elnök, és Recep Tayyip Erdoğan török elnök még nem gratulált.

Most jöjjön egy sor újabb fontos név, és az említett személyesebb hangvétel néhányuktól!

Keir Starmer, Miniszterelnök, Egyesült Királyság

„Gratulálok Magyar Péternek a választási győzelméhez.

Ez történelmi pillanat, nemcsak Magyarország, hanem az európai demokrácia számára is.

Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassunk mindkét országunk biztonsága és jóléte érdekében.”

Friedrich Merz, Kancellár, Németország

„A magyar nép döntött. Őszinte gratulációmat küldöm választási sikeréhez, kedves Magyar Péter!

Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk.

Egyesítsük erőinket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében.”

„Gratulálok, kedves Magyar Péter!” – tette hozzá még magyarul is.

Micheál Martin, miniszterelnöke (Taoiseach), Írország

„Gratulálok Magyar Péternek és Tisza pártjának a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez. Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassak Magyar Péter miniszterelnök-jelölttel Írország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése érdekében.”

Micheál Martin az alábbi levelet csatolta a bejegyzéséhez:

„Szeretnék gratulálni Magyar Péternek és Tisza pártjának a magyarországi országgyűlési választáson elért győzelemhez.

Dicséretet érdemel továbbá a magyar nép is, amely ilyen nagy számban jelent meg a mai választáson, hogy gyakorolja demokratikus jogát.

Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassak Magyar miniszterelnök-jelölttel az Írország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítésén, az Európai Unióban való közös tagságunkra és a közös értékek iránti elkötelezettségünkre alapozva.

Írország, az EU soros elnökségét betöltő országként 2004 májusában üdvözölte Magyarországot az Európai Unióban. Miközben felkészülünk a júliusban kezdődő új elnökségi időszakra, örömmel várjuk az együttműködést a leendő magyar kormánnyal. A diplomáciai kapcsolatok fennállásának 50. évfordulója alkalmából reméljük továbbá, hogy megerősíthetjük országaink közötti kétoldalú kapcsolatokat.”

Andrej Plenković, Miniszterelnök, Horvátország

„Épp most beszéltem telefonon Magyar Péterrel, és gratuláltam neki és a Tiszának a magyarországi választásokon elért meggyőző győzelmükhöz. A magyar választók egyértelmű mandátumával a háta mögött gyors és sikeres kormányalakítást, valamint minden jót kívántam munkájához.

Bízom benne, hogy tovább erősödik a Horvátország és Magyarország közötti együttműködés, mind kétoldalú szinten, mind pedig európai szinten.

Célunk, hogy fokozzuk a politikai párbeszédet, elmélyítsük a gazdasági és energetikai együttműködést, valamint a jószomszédi viszony és a partnerség szellemében megoldjuk a még nyitott kérdéseket.

Úgy vélem továbbá, hogy az EPP-n belüli testvérpártokként továbbra is szoros együttműködést fogunk folytatni Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a Tisza között.”

Gitanas Nausėda, Elnök, Litvánia

Nagy győzelem Magyarországnak! Nagy győzelem Európának!

„Gratulálunk Magyar Péternek. Sok mindent tehetnénk és tennünk is kellene a demokrácia, az igazságosság és a béke érdekében.”

Inga Ruginienė, Miniszterelnök, Litvánia

„Gratulálok a magyar népnek és Magyar Péternek. Erőt és sikert kívánok Önnek Magyarország vezetéséhez. Bízunk benne, hogy együtt tudunk majd dolgozni a litván–magyar kapcsolatok és az európai együttműködésünk további erősítésén.”

Evika Siliņa, Miniszterelnök, Lettország

„Gratulálok Magyar Péternek a magyarországi választásokon elért történelmi győzelméhez. Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassunk a közös európai érdekek és értékek előmozdításán.”

Hakeem Jeffries, az amerikai képviselőház kisebbségi vezetője, a Demokrata Párt egyik vezetője és Donald Trump elnök ellenzéke.

„A szélsőjobboldali, autoriter Orbán Viktor elvesztette a választásokat. Novemberben a kongresszusban Trump talpnyalói és a MAGA-szélsőségesek következnek.

Közeleg a tél.

Donald Tusk, Miniszterelnök, Lengyelország

„Magyarország, Lengyelország, Európa. Újra együtt! Dicsőséges győzelem, kedves barátaim!”

Ruszkik haza!

- teszi hozzá (magyarul).

Jonas Gahr Støre, Miniszterelnök, Norvégia

„Gratulálok Magyar Péternek és a Tisza pártnak a magyar parlamenti választásokon elért győzelemhez, amely eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára. Várom a szoros és konstruktív együttműködést a béke és a stabilitás, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítása érdekében kontinensünkön.”

Petteri Orpo, Miniszterelnök, Finnország

„A demokratikus választásokon a magyar nép egyértelműen kinyilvánította, hogy az Európai Unió és a NATO aktív tagjaként kíván továbbra is részt venni. A választási eredmény lehetőséget ad Magyarországnak arra, hogy konstruktív szereplőként visszatérjen érték- és biztonsági közösségünkbe. Gratulálok Magyar Péternek.

Remélem, mindent meg fog tenni a bizalom helyreállítása érdekében.”

Kristen Michal, Miniszterelnök, Észtország

„A magyarok történelmi döntést hoztak egy szabad és erős Magyarország mellett egy egyesült Európában,

elutasítva azokat az erőket, amelyek figyelmen kívül hagyják érdekeiket.

Gratulálok Magyar Péternek a választási győzelméhez! Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk azon, ami összeköti Észtországot, Magyarországot és Európát.”

Robert Golob, Miniszterelnök, Szlovénia

Magyar Péter győzelme a jobboldali populizmus felett az Európai Unió és jövője számára is nagy győzelem.

„Csak egy egységesebb és hatékonyabb EU lesz képes megfelelni a előttünk álló idők rendkívül súlyos kihívásainak. Gratulálok Magyar Péternek, és őszinte köszönetet mondok mindazoknak, akik szomszédos és baráti Magyarországon az integrációt választották a megosztottság helyett, a szolidaritást pedig a szuverenitás helyett.”

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert