LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.69%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A Portfolio volt a legolvasottabb weboldal a választás napján
Portfolio
Április 12-e fontos nap volt a híroldalak versenyében is: az országgyűlési választás napjaink meghatározó belpolitikai eseményének tekinthető, így szimbolikus jelentőségű a híroldalak rangsorában is.

Ezen a napon, április 12-én a Portfolio volt a legolvasottabb weboldal Magyarországon: a Gemius-DTK adatai szerint a választás napján 1 358 980 felhasználó kattintott a magyar gazdasági hírportálra.     (Az adat a Real Usereket - valós felhasználókat - mutatja, kizárólag a weboldalakra vetítve, más források, például applikációk nélkül.) 

A Portfolio ezzel első lett a hazai hírportálok között, megelőzve a Telexet, a 24.hu-t, az Indexet, az Origo-t, a Hvg.hu-t és a 444.hu-t is.   

A Portfolio a kiemelt érdeklődésre tekintettel külön oldalt szentelt a 2026-os országgyűlési választásnak, ahol az olvasók megtalálhatták a választásról szóló aktuális cikkek, hírek, elemzések mellett az interaktív térképeket és választókörzeti eredményeket is.

A szerkesztőség egész hétvégén szorosan követte azt eseményeket, vasárnap  hajnaltól pedig élő közvetítésben számolt be a választás fejleményeiről. Folyamatosan frissülő grafikonokkal, az oldaltól megszokott adatelemzésekkel tájékoztatták az olvasókat az eredményekről - éjszakába nyúlóan.   

Az olvasottság alakulásában fontos szerepe volt annak is, hogy a magyarokat élénken foglalkoztatja, milyen politikai és gazdasági következményekkel járhat a választás: miként hathat a forint árfolyamára, a megtakarításaikra, a részvényárfolyamok alakulására. A magyar olvasók erről is Portfolio-n értesülhettek először. 

„Az olvasottsági adatok rendre visszaigazolják, hogy amikor Magyarországon olyan esemény történik, amely érdemben befolyásolja az üzleti életet, a gazdaságot és a személyes pénzügyeket, az olvasók nálunk keresik – és meg is találják – a hiteles tájékoztatást, valamint a friss elemzéseket és előrejelzéseket” – mondta Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója. 

A Portfolio olvasottsága kiemelkedő 2026-ban, az oldal folyamatosan a leglátogatottabb hírportálok között szerepel.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

