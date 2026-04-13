LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Annyira megdrágult az üzemanyag, hogy Németország drasztikus lépésre kényszerült
Gazdaság

MTI
A német kormánykoalíció mintegy 1,6 milliárd eurós üzemanyagár-csökkentő csomagot jelentett be hétfőn, válaszul az iráni háború nyomán megugró energiaárakra.

A bejelentés szerint a dízel és a benzin energiadóját literenként mintegy 17 centtel csökkentik két hónapra. Friedrich Merz kancellár közlése szerint az intézkedés célja, hogy gyors enyhítést nyújtson az autósoknak és a vállalkozásoknak a megemelkedett üzemanyagköltségek miatt. A kormány elvárja, hogy

az ásványolaj-ipari szereplők a teljes adócsökkentést érvényesítsék a fogyasztói árakban.

A döntés hátterében az áll, hogy az iráni konfliktus következtében jelentősen drágult a kőolaj. Az ADAC adatai szerint a háború kezdete óta a dízel ára időszakosan több mint 70 centtel, a benziné mintegy 41 centtel emelkedett literenként.

A koalíció további intézkedéseket is kilátásba helyezett. 2026-ban a munkáltatók legfeljebb 1000 eurós, adó- és járulékmentes kompenzációs prémiumot fizethetnek a dolgozóknak. A költségvetési kiesés részbeni ellentételezésére a dohányadó emelését tervezik. Emellett a kormány támogatja az Európai Bizottság azon elképzelését, hogy az energiaszektorban - a 2022-es válságintézkedések mintájára - rendkívüli nyereségadó jellegű lépéseket vizsgáljanak.

A koalíciós pártok vezetői a hétvégén, a berlini Villa Borsigban tartott egyeztetéseken állapodtak meg a csomagról, miután korábban vita bontakozott ki a fogyasztók tehermentesítésének módjáról. A tárgyalások az egész hétvégén át tartottak.

