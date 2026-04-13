LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Bejelentést tett Orbán Viktor
Gazdaság

Portfolio
A vasárnapi választási vereség óta először szólalt meg Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök bejelentette a párt újjászervezését és a nemzeti vívmányok megvédését. Egyúttal köszönetet mondott annak a 2,25 millió embernek, aki a Fidesz–KDNP-re voksolt.

A Fidesz eredményváróján tartott rövid beszéde után most állt először a nyilvánosság elé a politikus. Közösségi oldalára feltöltött videójában fejezte ki háláját a támogatóknak. Rámutatott: bár 2014-ben ez a szavazatszám még elegendő volt a győzelemhez, a mostani választáson már csak a tisztes helytállásra és a vereségre volt elég.

Orbán Viktor biztosította híveit arról, hogy a jövőben is számíthatnak rá. Kijelentette, hogy a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, amelyet az elkövetkező években is szolgálni kívánnak. A párt legfőbb célja most az, hogy a szavazókkal karöltve megvédjék a nemzeti oldal eddigi eredményeit.

Ennek érdekében a következő hetekben megkezdik az újjászervezést.

Mozgósítják az aktivistákat, a képviselőket és a jelölteket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartanak.

Még több Gazdaság

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Bejelentette Ukrajna: visszavonják a Magyarországra vonatkozó figyelmeztetést, bíznak a viszony javításában
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility