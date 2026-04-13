Bejelentést tett Orbán Viktor

A vasárnapi választási vereség óta először szólalt meg Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök bejelentette a párt újjászervezését és a nemzeti vívmányok megvédését. Egyúttal köszönetet mondott annak a 2,25 millió embernek, aki a Fidesz–KDNP-re voksolt.

A Fidesz eredményváróján tartott rövid beszéde után most állt először a nyilvánosság elé a politikus. Közösségi oldalára feltöltött videójában fejezte ki háláját a támogatóknak. Rámutatott: bár 2014-ben ez a szavazatszám még elegendő volt a győzelemhez, a mostani választáson már csak a tisztes helytállásra és a vereségre volt elég.

Orbán Viktor biztosította híveit arról, hogy a jövőben is számíthatnak rá. Kijelentette, hogy a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, amelyet az elkövetkező években is szolgálni kívánnak. A párt legfőbb célja most az, hogy a szavazókkal karöltve megvédjék a nemzeti oldal eddigi eredményeit.

Ennek érdekében a következő hetekben megkezdik az újjászervezést.

Mozgósítják az aktivistákat, a képviselőket és a jelölteket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartanak.

