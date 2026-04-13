Bruegel Intézet: A Fidesz olyan rossz állapotban hagyja az országot, hogy a Tiszának nehéz dolga lesz

A legfontosabb célkitűzések között szerepel az állami intézmények jogszerű működésének helyreállítása és a közpénzekkel való visszaélések kivizsgálása. Emellett kiemelt prioritás a közmédia függetlenségének megteremtése, valamint az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer fejlesztése. Utóbbi ágazatok rendbetétele különösen sürgető. Magyarországon ugyanis az Európai Unióban a legalacsonyabb az időskori várható élettartam, az elkerülhető halálozások aránya pedig a második legmagasabb - olvasható az elemzésben.

Az EU és a NATO mellett

Külpolitikai téren a program megerősíti Magyarország elkötelezettségét az Európai Unió és a NATO mellett. Jelzi az orosz befolyás felszámolásának szándékát, és szakít Ukrajna korábbi, nagyrészt megalapozatlan démonizálásával. Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsított eljárásban történő támogatását ugyanakkor a TISZA nem vállalja. A tervek szerint a csatlakozási tárgyalások lezárultával népszavazás döntene a magyar jóváhagyásról.

Mi lesz a költségvetéssel?

A párt ambiciózus költségvetési tervei – a magasabb kiadások és az alacsonyabb adók egyidejű ígérete – komoly feszültséget hordoznak. Magyarország jelenleg túlzottdeficit-eljárás alatt áll.

A Költségvetési Tanács 2025. decemberi becslése szerint a GDP 1,7 százalékának megfelelő költségvetési kiigazításra lenne szükség az uniós szabályok teljesítéséhez.

Azóta a helyzet tovább romlott. Februárra a költségvetési hiány már elérte az éves előirányzat felét, ami részben a választások előtti többletkiadásoknak tudható be. Az uniós szabályok betartása nemcsak a makrogazdasági stabilitás, hanem az uniós forrásokhoz való hozzáférés szempontjából is kulcsfontosságú. Hiába orvosolják ugyanis gyorsan a jogállamisági hiányosságokat, a költségvetési szabályok megsértése önmagában is az uniós pénzek befagyasztásához vezethet.

A TISZA programja szerint a költségvetési mozgástér megteremtésének egyik pillére a kiadáscsökkentés. Ennek része a túlárazott közbeszerzések felszámolása, a pazarlás visszaszorítása és az indokolatlan presztízsberuházások leállítása. A megtakarítási lehetőség valós. 2024-ben ugyanis az általános közszolgáltatásokra fordított kiadások – az oktatás, az egészségügy, a honvédelem és a szociális kiadások nélkül – a GDP mintegy 10 százalékát tették ki. Ez az arány nagyjából a kétszerese a többi közép-európai ország mutatójának. Emellett Magyarország az elmúlt évtizedben a GDP arányában az EU legmagasabb állami támogatásait nyújtotta, amelyek gyakran külföldi összeszerelő üzemekhez áramlottak. Ezen transzferek csökkentése, valamint a gazdaságpolitika termelékenységalapú növekedés felé történő átirányítása jelentős forrásokat szabadítana fel. Az euróövezeti csatlakozás melletti elköteleződés érdemben csökkenthetné az országkockázati felárat, és hiteles horgonyt jelentene az inflációs várakozásoknak. Ez különösen fontos annak fényében, hogy 2023 elején a hazai pénzromlás üteme uniós csúcsot jelentő 26 százalékot ért el.

Jöhet a vagyonadó

A program a forintmilliárdosokat terhelő vagyonadót is kilátásba helyez, amelytől a GDP 0,1 százalékát meghaladó bevételt várnak. Ennek bevezetése indokolt lehet egy olyan országban, ahol a vagyonalapú adók az OECD-mezőny legalacsonyabbjai közé tartoznak.

Ezzel szemben a fogyasztási adók rendkívül magasak, és aránytalanul sújtják az alacsony jövedelmű háztartásokat.

A gazdasági növekedés újraindítása szintén segíthetne a költségvetési bevételek növelésében és a relatív szegénység mérséklésében, de önmagában nem lesz elégséges.

A korrupció visszaszorításából és az államigazgatás racionalizálásából származó megtakarítások ugyanis nem jelentkeznek azonnal

- hívják fel a figyelmet.

Mikor érdemes kiigazítani?

A kamatmegtakarítások szintén csak később éreztetik hatásukat, mivel az államadósság jelentős részét még a múltból örökölt, magas kamatterhek sújtják. A politikai gazdaságtani tapasztalatok arra intenek, hogy a népszerűtlen lépéseket érdemes a kormányzás elején gyorsan meghozni. Jó ellenpélda erre a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk megközelítése, aki 2023-as hivatalba lépése után halogatta a kiigazítást. Ennek következtében most, alig két évvel a következő választások előtt egyre növekvő makrogazdasági egyensúlytalanságokkal néz szembe. Az Orbán-kormány alanyi jogon járó támogatási gyakorlatával szakítva a szociális transzfereket a leginkább rászorulókra kellene célzottan összpontosítani. Ez hosszú távon egy sokkal méltányosabb és hatékonyabb elosztási rendszert eredményezne.

