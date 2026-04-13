Bruszt László: A magyar modell bukása – Ezért győzött Magyar Péter

Magyarország autokratikus miniszterelnökének bukása azon „illiberális demokrácia” modell saját logikájának következménye volt, amely modell a jobboldalon sokak számára iránytűvé vált. Bármi is történik ezután, egy dolog biztos: a demokrácia barátai és ellenségei egyaránt szorosan követni fogják a magyarországi fejleményeket.

Tizenhat éven át Orbán Viktor Magyarországa egy aggasztó ideát testesített meg, miszerint az „illiberális demokrácia” stabilizálható és tartósan bebetonozhatja magát a hatalomba. A választási dominanciát az intézményi fékek és ellensúlyok rendszerének szisztematikus gyengítésével ötvözve úgy tűnt, Orbán megoldotta a modern autoritarianizmus központi dilemmáját, amely arról szól, hogy miként lehet újra és újra győzni a választásokon, miközben kiüresítik a liberális demokráciát. Mivel modellje szerte Nyugaton (és azon túl is) inspirálta csodálóit hozzájárulva a demokrácia hanyatlásáról szóló szélesebb narratíva fenntartásához, megalázó választási vereségének messze Magyarországon túl is lesznek következményei.

Magyar Péter Tisza Pártjának győzelme, akárcsak a lengyel Polgári Koalíció diadala az illiberális Jogi és Igazságosság (PiS) párt felett 2023-ban, nem csupán egy látszólag konszolidált rendszer visszafordítását jelenti, hanem azt is jelzi, hogy az ilyen rezsimek törékenyebbek lehetnek, mint amilyennek tűnnek.

A tanulság nem csupán az, hogy az illiberális rendszerek is veszíthetnek, hanem az, hogy éppen az a logika, amely fenntartja őket, vezethet a bukásukhoz.