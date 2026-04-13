Elsöprő Tisza-győzelem a választásokon, másfél éves mélypontra zuhantak a kötvényhozamok

Kétharmados felhatalmazást kapott a Magyar Péter vezette Tisza Párt a vasárnapi parlamenti választáson, 138 mandátum elnyerésével. A Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett 98% feletti feldolgozottságnál.
A hírekre azonnal reagáltak a piacok: a forint ma délelőttre 365 forint alá erősödött az euróval szemben, míg a 10 éves referenciahozam április 10-hez képest 45 bázisponttal, 6,19 százalékra csökkent.
A hozamok legutóbb 2024 őszén, azaz másfél éve voltak ilyen alacsonyak.
Történik mindez egy kifejezetten borús nemzetközi befektetői környezetben, a Hormuzi-szoros amerikai blokádja miatt ugyanis újra megugrottak az olajárak, ami nem kedvez a nemzetközi kockázatvállalási kedvnek.
A magyar kötvényhozamok csökkenése főként azzal magyarázható, hogy néhány külföldi befektető késve reagált, és a választások után kezd pozíciót felvenni, illetve növelni a magyar kötvénypozícióit, ami lefelé nyomja a hozamokat, még akkor is, ha a piaci forgalom egyelőre nem kiugró
- nyilatkozta egy pénzpiaci forrás a Portfolionak.
Ezzel párhuzamosan több szereplő profitot realizál a korábban felépített pozíciókon, ami óvatosságot jelez, és egyelőre nem rajzol ki egyértelmű irányt a következő lépésre.
A hozamgörbe korábbi mozgásai arra utalnak, hogy a várakozások jelentős része már eleve beépült az árakba, így a mostani mozgás inkább pozicionáltsági és időzítési tényezőkkel, semmint új, nagy volumenű információval magyarázható.
