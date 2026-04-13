LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.64%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elsöprő Tisza-győzelem a választásokon, másfél éves mélypontra zuhantak a kötvényhozamok
Elsöprő Tisza-győzelem a választásokon, másfél éves mélypontra zuhantak a kötvényhozamok

Portfolio
A vasárnapi országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerzett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, amelyre a pénz- és devizapiacok is élesen reagáltak. A választási eredmények hírére a forint 4 éves csúcsra erősödött az euróval szemben, míg a 10 éves referenciahozamok ma reggelre mintegy 45 bázisponttal, 6,19 százalékra zuhantak.

Kétharmados felhatalmazást kapott a Magyar Péter vezette Tisza Párt a vasárnapi parlamenti választáson, 138 mandátum elnyerésével. A Fidesz-KDNP 55, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett 98% feletti feldolgozottságnál.

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Itt a tíz legnagyobb gazdasági kihívás a Tisza-kormány számára!

Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései

A hírekre azonnal reagáltak a piacok: a forint ma délelőttre 365 forint alá erősödött az euróval szemben, míg a 10 éves referenciahozam április 10-hez képest 45 bázisponttal, 6,19 százalékra csökkent.

A hozamok legutóbb 2024 őszén, azaz másfél éve voltak ilyen alacsonyak.

Mutatjuk, meddig erősödhet most a forint!

Történelmi Tisza-győzelem és széteső iráni béke sztorija között választhatnak a befektetők

Concorde: mi vár a tőzsdére és a forintra a történelmi politikai fordulat után?

Nincsenek akadályok a forint előtt, a betonfalon is átmegy

Történik mindez egy kifejezetten borús nemzetközi befektetői környezetben, a Hormuzi-szoros amerikai blokádja miatt ugyanis újra megugrottak az olajárak, ami nem kedvez a nemzetközi kockázatvállalási kedvnek.

Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megmenekülhettek a kiskerláncok a fideszes tervektől, és végre beindult a növekedés is

A magyar kötvényhozamok csökkenése főként azzal magyarázható, hogy néhány külföldi befektető késve reagált, és a választások után kezd pozíciót felvenni, illetve növelni a magyar kötvénypozícióit, ami lefelé nyomja a hozamokat, még akkor is, ha a piaci forgalom egyelőre nem kiugró

- nyilatkozta egy pénzpiaci forrás a Portfolionak.

Ezzel párhuzamosan több szereplő profitot realizál a korábban felépített pozíciókon, ami óvatosságot jelez, és egyelőre nem rajzol ki egyértelmű irányt a következő lépésre.

A hozamgörbe korábbi mozgásai arra utalnak, hogy a várakozások jelentős része már eleve beépült az árakba, így a mostani mozgás inkább pozicionáltsági és időzítési tényezőkkel, semmint új, nagy volumenű információval magyarázható.

A választási eredmények a magyar tőzsdén is nagy átrendeződést indítottak el, ezekről alábbi cikkeinkben olvashatnak:

Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

Concorde: mi vár a tőzsdére és a forintra a történelmi politikai fordulat után?

Szétverik a NER-hez köthető papírokat

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Portfolio Investment Day 2026

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
