LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
53.48%
FIDESZ-KDNP
 
37.95%
Mi Hazánk
 
5.88%
DK
 
1.17%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
Gazdaság

Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!

Portfolio
A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap közölte, hogy

a hadsereg hétfőn reggel 10 órától blokád alá veszi az összes, iráni kikötőkbe tartó és onnan kifelé haladó tengeri forgalmat,

ugyanakkor elmondták, hogy a nem iráni kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajók közlekedését nem akadályozzák majd.

A CENTCOM közleménye szerint a blokádot minden ország hajóira egyformán alkalmazzák, amelyek iráni kikötőkbe vagy part menti vizekre lépnek be, illetve onnan távoznak, beleértve az Arab-öbölben és az Ománi-öbölben található összes iráni kikötőt.

Donald Trump vasárnap korábban már azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, miután az Egyesült Államok és Irán a Pakisztánban zajló tárgyalásokon nem tudott megállapodni a háború lezárásáról. A The Wall Street Journalnak nyilatkozó tisztviselők és az ügyet ismerő források szerint

Trump korlátozott csapásokat is fontolgat Irán ellen, hogy megtörje a béketárgyalások patthelyzetét.

A szoroson áthaladó tankerforgalom az iráni támadások veszélye miatt jelentősen visszaesett, ami a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézte elő.

Az események hatására kilőttek az olajárak, az emelkedés pedig ma is folytatódik:

A Brent hordónkénti jegyzése 8 százalékot emelkedett, ezzel pedig már ismét 104 dollár fölött mozog az árfolyam.

BRENT_2026-04-13_00-37-30

A WTI hordónkénti árfolyama pedig 7,8 százalékos pluszban, a 97 dolláros árszinten mozog jelenleg.

WTI_2026-04-13_00-38-03

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

