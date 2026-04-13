Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap közölte, hogy

a hadsereg hétfőn reggel 10 órától blokád alá veszi az összes, iráni kikötőkbe tartó és onnan kifelé haladó tengeri forgalmat,

ugyanakkor elmondták, hogy a nem iráni kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajók közlekedését nem akadályozzák majd.

A CENTCOM közleménye szerint a blokádot minden ország hajóira egyformán alkalmazzák, amelyek iráni kikötőkbe vagy part menti vizekre lépnek be, illetve onnan távoznak, beleértve az Arab-öbölben és az Ománi-öbölben található összes iráni kikötőt.

Donald Trump vasárnap korábban már azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, miután az Egyesült Államok és Irán a Pakisztánban zajló tárgyalásokon nem tudott megállapodni a háború lezárásáról. A The Wall Street Journalnak nyilatkozó tisztviselők és az ügyet ismerő források szerint

Trump korlátozott csapásokat is fontolgat Irán ellen, hogy megtörje a béketárgyalások patthelyzetét.

A szoroson áthaladó tankerforgalom az iráni támadások veszélye miatt jelentősen visszaesett, ami a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézte elő.

Az események hatására kilőttek az olajárak, az emelkedés pedig ma is folytatódik:

A Brent hordónkénti jegyzése 8 százalékot emelkedett, ezzel pedig már ismét 104 dollár fölött mozog az árfolyam.

A WTI hordónkénti árfolyama pedig 7,8 százalékos pluszban, a 97 dolláros árszinten mozog jelenleg.

