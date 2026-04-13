Érkezik a saras eső Magyarországra

A térségünkbe áramló levegő kedvez a fátyolfelhők képződésének. A magasban lebegő porszemcsék miatt többnyire csak szűrt napsütés várható. A por azonban nem marad végig a magasban,

kedden és szerdán az elszórtan kialakuló kisebb esők és záporok mossák majd ki a légkörből.

Emiatt érdemes felkészülni arra, hogy a lezúduló csapadék sáros nyomot hagy az autókon és a szabadban hagyott tárgyakon.

A sivatagi por beáramlása átmenetileg megnöveli a levegő szállópor-koncentrációját is. Ez a hatás leginkább a légzőszervi panaszokkal élők szervezetét viselheti meg. A kellemetlenségek azonban nem tartanak sokáig, mivel a hétvégére fokozatosan kitisztul felettünk a légkör.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images