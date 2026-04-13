LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Érkezik a saras eső Magyarországra
Gazdaság

Érkezik a saras eső Magyarországra

Portfolio
Meleg légtömeggel szaharai por érkezik a Kárpát-medencébe. A jelenség miatt a napokban szűrt napsütésre, kedden és szerdán sáros esőre, valamint a levegőminőség átmeneti romlására kell számítani - tudósított az Időkép.

A térségünkbe áramló levegő kedvez a fátyolfelhők képződésének. A magasban lebegő porszemcsék miatt többnyire csak szűrt napsütés várható. A por azonban nem marad végig a magasban,

kedden és szerdán az elszórtan kialakuló kisebb esők és záporok mossák majd ki a légkörből.

Emiatt érdemes felkészülni arra, hogy a lezúduló csapadék sáros nyomot hagy az autókon és a szabadban hagyott tárgyakon.

A sivatagi por beáramlása átmenetileg megnöveli a levegő szállópor-koncentrációját is. Ez a hatás leginkább a légzőszervi panaszokkal élők szervezetét viselheti meg. A kellemetlenségek azonban nem tartanak sokáig, mivel a hétvégére fokozatosan kitisztul felettünk a légkör.

Még több Gazdaság

Az európai illiberalizmus sablonja meggyűrődött ugyan, de a jogállamiság helyreállításához hosszú és göröngyös út vezet

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Orbán Viktor korábban a legrosszabbtól tartott, most érdekes időzítéssel vonul le a magyar hadsereg

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility