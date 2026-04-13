Ezt hozhatja a Tisza „áradása”: forint erősödés, javuló viszony Brüsszellel, EU-s források felszabadítása

Magyar Péter és a Tisza Párt elsöprő, kétharmados győzelmet aratott a vasárnapi országgyűlési választáson. Ez a többség lehetővé teszi az új kormány számára, hogy reformokat hajtson végre, megerősítse a jogállamot és ezzel akár több milliárd eurós uniós támogatást szabadítson fel. Az általános elemzői vélekedés szerint az eredmény komoly fordulatot hozhat a magyar gazdaság számára, azonban számos bizonytalansági tényezővel így is számolni kell, és időbe fog telni, amíg a pozitív változások érzékelhetőek lesznek.

Közgazdászok és politikai elemzők szerint a kétharmados többség jelentette a leginkább piac- és EU-barát forgatókönyvet. Ugyanakkor a vasárnapi szavazást megelőzően ezt tartották az egyik legvalószínűtlenebb kimenetelnek.

A közel 80 százalékos részvételi aránnyal záruló - 15 ezer híján 6 millió szavazó állampolgárt jelentő - választáson a Tisza 138, a Fidesz-KDNP 55, és a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett az országgyűlésben (98,94%-os feldolgozottság).

Ez az eredmény fordulópontot jelent, és lehetővé teszi Magyar számára, hogy szabad kezet kapjon a kormányzásban

– mondta Mujtaba Rahman, az Eurasia Group ügyvezető igazgatója, akit a Reuters idézett egy cikkében.

A legfontosabb, hogy képes lesz lebontani Orbán autokráciáját, és végrehajtani az EU által követelt összes reformot.

A számok nyelvén ez szerinte azt jelenti, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF) „legalább 6,4 milliárd euró gyorsan be fog folyni, megerősítve a reálgazdaságot és tovább szilárdítva Tisza győzelmét.”

Magyar Péter komoly hangsúlyt fektetett kampányában a befagyasztott EU-s források visszaszerzésére, és megígérte a győzelmi beszédében, hogy Magyarországot az EU és a NATO erős szövetségesévé teszi.

Helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét csatlakozunk az európai ügyészséghez

- ígérte. Ezen felül a közélet megtisztítását is megígérte, felszólítva a köztársasági elnököt, hogy kérje fel kormányalakításra, majd távozzon hivatalából.

Ha Sulyok Tamás elnök nem távozik önként, a Tisza még kétharmados többséggel is nehezen tudná őt elmozdítani. Szándékos törvénysértésre vagy bűncselekmény elkövetésére hivatkozva az országgyűlési képviselők legalább egyötöde indítványozhatja, hogy fosszák meg a köztársasági elnök tisztségétől, és a képviselők kétharmada kell az eljárás megindításához. Innentől viszont az ügy az Alkotmánybírósághoz kerül, amely - ha jogszerűnek találja a megfosztási eljárás indítványozását és megindítását - a bírák kétharmados egyetértésével hozza meg a végső döntést. Ha szerintük nem követett el büntetendő szándékos törvénysértést vagy bűncselekményt, akkor a köztársasági elnök marad a helyén, hiába a parlament kétharmados döntése az elmozdításáról.



Ha a Tisza megváltoztatja az Alkotmányt és az alkotmánybírósági törvényt, válthatna köztársasági elnököt még akkor is, ha az nem akarja. Viszont Magyar Péter választási győzelmét követő beszédében kijelentette, hogy a megszerzett kétharmados többség birtokában sem fog egyedül, a társadalmi egyeztetés és az ellenzék bevonása nélkül új alkotmányt megszavazni.

Magyar ugyancsak lemondásra szólította fel „az összes bábot, akit a kormány a nyakunkra ültetett." Külön is megnevezte az igazságszolgáltatás és az intézményi rendszer több vezető posztját, köztük a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal vezetőjét, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, valamint az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiatanács vezetőjét.

„Az alkotmányos többség már teljesen más tészta” – idézte a Reuters Ian Bremmert, a GZERO Media munkatársát.

„Ezzel Magyar megkapná a jogot az alkotmány átírására, a Fidesz által elfoglalt intézményekből a párthű komisszárok eltávolítására, az uniós forrásokhoz való teljes körű hozzáférésre, sőt az euró bevezetésére is – ami a kampány egyik legfontosabb ígérete volt.”

Az uniós forrásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében Magyar átfogó korrupcióellenes intézkedéseket ígért, többek között az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését és a közbeszerzések szabályozását.

Az S&P Global és a Fitch Ratings hitelminősítő ügynökségek, valamint egyes uniós diplomaták azonban szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az RRF-ből még rendelkezésre álló pénzeszközöket egyáltalán kifizetik-e.

A Reutersnek nyilatkozó diplomaták és elemzők szerint téves lehet az a párhuzam, amelyet a 2023-as lengyel választásokkal vonnak, amikor Donald Tusk miniszterelnök EU-párti kormánya – az elődje nacionalista politikájának visszavonására tett ígéretekért cserébe – gyors EU-támogatáshoz jutott.

Nincs hajlandóság arra, hogy pusztán egy ígéret alapján folyósítsák a pénzt, ahogyan az EU tette Tusk esetében Lengyelországban, aki a legtöbb ígéretét nem tudta teljesíteni

– mondta egy uniós diplomata.

„A Tiszának be kell bizonyítania, hogy képes betartani az ígéreteit. De ha valami jogilag kivitelezhetetlen, és ezt be is lehet bizonyítani, akkor az EU talán talál majd megoldást.”

Capital Economics még az éjszaka azt írta, hogy a választási eredmény nagyságrendje és egyértelműsége örömet fog okozni a befektetőknek, és - annak ellenére, hogy az eredményt már részben beárazták a piacok - további emelkedés várható a magyar eszközökben, mivel a

befektetők abban reménykednek, hogy Orbán intervenciós jellegű belföldi keretrendszerétől és konfrontatívabb külpolitikai irányvonalától elmozdulnak egy Tisza vezette, piacbarátabb és az EU-hoz igazodó kormány felé.

Orbán elmozdítása jelentősen csökkenti a jogviták és az elhúzódó politikai bizonytalanság kockázatát is, ami várhatóan tovább fűti majd a piacokat, tette hozzá Liam Peach, a Capital Economics londoni elemzője.

Ő is rámutatott, hogy mi mindenre alkalmas a kétharmados többség (az Orbán-korszak legfontosabb alkotmánymódosításainak visszavonására, a kormányzási reformok felgyorsítására, a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférés esélyeinek javítására).

Ez pedig várhatóan hozzájárul a szuverén kockázati felárak csökkenéséhez és a GDP középtávú növekedésének erősödéséhez.

Peach kiemelte azonban, hogy

a Tisza az Ukrajna-támogatás kérdésében talán nem áll olyan szoros összhangban a többi uniós országgal, mint sokan remélik.

A költségvetési oldalon az elemző nem számít agresszív rövid távú szigorításra Tisza kormányzása alatt, de a választási eredmény

növeli annak valószínűségét, hogy hiteles középtávú konszolidációs pályára lép az ország, ami a Fidesz kormányzása alatt hiányzott.

Peach szerint a GDP arányos költségvetési hiány 2026-ra becsült 5,5%-ról az elkövetkező években 3,5–4,0%-ra csökkenhet, különösen ha az uniós források beáramlása enyhíti a finanszírozási nyomást.

Az elemző a választási eredményt a „magyar gazdaság jelentős fordulópontjaként” értékeli.

A pozitív piaci reakció tartóssága most attól függ, hogy Tisza milyen gyorsan lép fel az EU-val való kapcsolatok helyreállítása, az uniós források kifizetésének biztosítása, valamint egy hiteles középtávú költségvetési keret kialakítása érdekében.

Az XTB szerint „Magyarország egy új korszakba lép.

A befektetők számára ez jelzi, hogy ideje visszatérni egy olyan piacra, amelyet évek óta „alulsúlyoztak”.

„A régió számára ez lehetőséget kínál a Visegrádi Csoport és az egész Európai Unió összetartásának megerősítésére. Ha Magyar Péter alkotmányos többségét felhasználva gyorsan helyreállítja a kapcsolatokat Brüsszellel, a forint és a magyar tőzsde az elkövetkező években Közép-Európa növekedési éllovasává válhat.”

Magyar minősített többsége azt jelenti, hogy a piacnak lesz egy újabb oka a forint erősödésének meghosszabbítására

– mondta Frantisek Taborsky, az ING Bank NV londoni stratégája. A Bloomberg cikke szerint hozzátette, hogy az emelkedés akkor is bekövetkezhet, ha a piaci hangulat kockázatkerülő irányba fordul, miután a hétvégi béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között kudarcba fulladtak.

Taborsky szerint az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus alakulása miatt nehéz volt megítélni a befektetők pozícionáltságát Magyarországon, de a forint múlt heti visszatérése a háború előtti szintre arra utalt, hogy a piac már beárazta a Tisza könnyű győzelmét.

„Jelentős enyhülésre számíthatunk a budapesti és a brüsszeli kapcsolatokban” – mondta Michał Jóźwiak, az Ebury devizaelemzője. Ez várhatóan mintegy 17 milliárd euró uniós forrás felszabadítását, valamint alacsony kamatozású hiteleket eredményez majd a védelmi kiadásokra, ami „jelentős növekedési ösztönzőt jelent a magyar gazdaság számára” – tette hozzá.

Jóźwiak szerint a kétharmados többség elérése valószínűleg a forint és a magyar részvények erőteljesebb emelkedéséhez vezet majd. A magyar politika drasztikus változására vonatkozó várakozások már tavaly is hozzájárultak ahhoz, hogy a forint 7%-kal erősödjön az euróhoz és 21%-kal a dollárhoz képest. A feltörekvő piacokon ennél nagyobb mértékű erősödést csak a ritkán kereskedett orosz rubelnél láttunk.

A magyar részvényeknél „további kiemelkedő teljesítmény várható” – írták ügyfeleiknek címzett elemzésükben a Morgan Stanley közgazdászai és stratégái, köztük Georgi Deyanov. „Ha az új kormánynak sikerülne megnyitnia az EU-s forrásokhoz való hozzáférést, az jelentősen javíthatná a piaci bizalmat.”

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images