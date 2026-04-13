Itt a tíz legnagyobb gazdasági kihívás a Tisza-kormány számára!

A vasárnapi parlamenti választások után nem sok idő lesz ünnepelni, hiszen máris egy sor komoly kihívással néz szembe a Tisza-kormány, mely hivatalosan még meg sem alakult. A belső kihívások mellett a nemzetközi geopolitikai környezet sem megnyugtató, így több területen is azonnali beavatkozásra van szükség a következő hetekben-hónapokban. Főleg akkor, ha nem akarja magát hamar a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriában találni Magyarország. Rövidtávon a legfontosabb egy hiteles és végrehajtható terv prezentálása lenne, melyet kedvezően fogadnak a befektetők.

1. Már most bajok vannak a kormány előrejelzésével

Hivatalosan a kormány még mindig 3% feletti GDP-növekedést vár 2026-ra, a költségvetés pedig még ennél is magasabb, 4,1%-os gazdasági növekedésre épült. Eközben a piaci elemzők és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakemberei már jelentősen visszavágták előrejelzéseiket, a jegybank legutóbb március végén csökkentette 1,7%-ra a prognózisát. A lépések oka részben az utóbbi hetekben kitört közel-keleti háború.

Nem volt várható a kormánytól, hogy a háborúra azonnal reagáljon és egy frissített makrogazdasági pályát tegyen közzé, különösen néhány héttel a választások előtt. A voksolás után azonban talán a legégetőbb kérdés rövidtávon az lesz, hogyan módosítja növekedési előrejelzését a kabinet, illetve hogyan próbálja rövidtávon felpörgetni a növekedést.

A háború okozta bizonytalanság ellen keveset tud tenni a magyar kormány, így legfeljebb tompítani igyekezhet azokat, illetve esetleg ellensúlyozni növekedésélénkítő lépésekkel. A probléma, hogy ezekre jelenleg nincs mozgástér a költségvetésben, de erre később még visszatérünk.

Vagyis rövidtávon az lenne a legfontosabb, hogy az új kormány egy hiteles makrogazdasági pályát mutasson be.

Ebben kellene azt is felvázolnia, hogyan tervezi javítani a gazdasági szereplők hangulatát, milyen intézkedésekkel tudja ellensúlyozni a háború miatti energiaár-emelkedést, illetve mitől várja a gazdasági növekedés beindulását.

2. Új növekedési modellre van szüksége Magyarországnak

Az akut kezelés mellett hosszútávon is fontos lenne lefektetni a magyar gazdasági növekedés alapjait. Az elmúlt évtizedekben a nagy exportkilátásokkal kecsegtető feldolgozóipari munkahelyek létrehozása volt a cél,, Magyarország feltette a tétet az elektromos autózásra a beruházásokkal.

Ugyanakkor ennek a növekedési pályának a folytatásához további munkaerőre lenne szükség, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Ugyan Orbán Viktor a kampányban megígérte, hogy a jelenlegi 4,5 millió után négy év múlva 5 millió foglalkoztatott lesz az országban, de ezek a tartalékok nem látszanak a demográfiában. Mivel az eddigi kormány évek óta elutasította a tömeges bevándorlást, ezért nem tudni, mire alapoznák a további 500 ezer fős foglalkoztatottsági tartalékot.

Szakemberek szerint a további jelentős feldolgozóipari beruházások helyett a magyar cégek, elsősorban a kis- és közepes vállalatok (kkv) termelékenységét kellene javítani, fontos lenne, hogy ezek a hazai tulajdonú cégek nagyobb arányban vegyenek részt a beszállítói láncokban, illetve jussanak hozzá az uniós forrásokhoz.

Kulcskérdés, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedése fokozódjon,

az új kormánynak azzal kapcsolatban is egy komplex programot kellene letennie az asztalra, hogyan képzeli ezt megvalósítani.

Mindez azért is lényeges, mert a magyar gazdaság felzárkózása ettől függhet a következő években Nyugat-Európához. Az egy főre eső GDP-ben Magyarország 2025-ben az uniós átlag 76%-át érte el, ami 14 százalékponttal volt magasabb a 2004-es szintnél. Ugyanakkor ennek a felzárkózásnak nagy része 2018-ig ment végbe, 2020 óta gyakorlatilag megállt a közeledés, uniós összevetésben stagnál a relatív magyar fejlettség, régiós viszonylatban pedig inkább csökken.

Ahhoz, hogy új lendületet kapjon a konvergencia, élénkíteni kellene a magyar GDP-növekedést, mely az utóbbi három évben beragadt, gyakorlatilag stagnált. Vagyis most nemhogy az uniós átlag felett nem tudunk növekedni, de lassan lemaradóban vagyunk attól. A következő évek gazdasági fejlődését nagyban meghatározhatja, hogy az új kormány milyen növekedési motorokra építene, illetve azokat hogyan használná.

3. Meddig lehet mesterségesen elfojtani az inflációt?

Az infláció az elmúlt években meredeken csökkent, az év elejére az MNB célsávját is elérte. Ebben a külső környezet mellett szerepet játszott a forint 2025-ös erősödése, illetve a tavaly bevezetett árkorlátozó intézkedések.

A kormány egy évvel ezelőtt vezette be az árrésstopokat először az élelmiszerekre, majd a higiéniai cikkekre, illetve megállapodott több szektor (távközlés, biztosítók, bankok, gyógyszergyártók) képviselőivel, hogy 2026 közepéig elhalasztják inflációkövető áremeléseiket.

Az infláció mesterséges leszorításának eszköze volt az is, hogy a kormány idén januárban elhalasztotta fél évvel az üzemanyagok jövedéki adójának emelését. Márciusban pedig a közel-keleti háborúra reagálva védett árat vezettek be az üzemanyagok esetében.

Elemzők becslései szerint az árrésstopok és önkéntes árkorlátozó intézkedések nagyságrendileg 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt. Ugyanakkor abban is egyetért a szakértők többsége, hogy

a fenti intézkedések nem tarthatók fenn örökké.

Jelenleg az árrésstopok május végéig vannak érvényben, az önkéntes áremelési moratórium július elején jár le, illetve akkor emelkedhet a jövedéki adó is. Az üzemanyagok védett árával kapcsolatban nem határozott meg végső határidőt a kormány, de Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már utalt arra, hogy a választások után nehezen lesz fenntartható.

Korábban szintén Nagy Márton említette azt is, hogy az árrésstopok akár hosszútávon is velünk maradhatnak, példaként hozta fel Romániát, ahol 2023 óta vannak érvényben hasonló intézkedések. Vagyis mindenképp fontos lesz, hogy

az új kormány hogyan viszonyul majd ezekhez az intézkedésekhez, illetve hogyan képzeli el az esetleges kivezetésüket.

Ráadásul erre is viszonylag gyorsan választ kellene adni, hiszen az árrésstopokról május végéig határozni kell, az üzemanyagárak kérdése pedig akár már hamarabb a terítékre kerülhet.

4. Jókora lyukak a költségvetésben

A magyar költségvetésről időről időre elhangzik, hogy komoly kockázatok vannak benne, ez most sincs másként. Az eredeti 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt már novemberben 5%-ra kellett emelnie a kormánynak, az év első három hónapjának számai pedig kedvezőtlen képet festenek. Februárban 2000, márciusban pedig 1300 milliárd forint volt a deficit, amivel az első negyedévben az egész éves cél több mint 80%-a teljesült.

Az elemzők szerint további intézkedések nélkül most 5,5-6%-os deficit látszik, vagyis

az új kormánynak mindenképp kiigazításokat kell végrehajtania, amennyiben tartani akarja a célt.

Hosszabb távon pedig fontos lenne felvázolni egy olyan pályát, ami ennek a hiánynak a fokozatos lefaragását üzeni hitelesen a befektetők számára. Az év elején Orbán Viktor felvetette annak lehetőségét, hogy akár a 2027-es költségvetési hiány is a jelenlegi szint környékén alakulhat, ami nem a kiigazítás irányába mutat.

Vagyis az első lépések egyikeként az új kormánynak végre kellene hajtania a szükséges kiigazításokat a 2026-os büdzsében, hogy a cél tartható legyen. Utána nem sokkal pedig el kellene kezdeni tervezni a 2027-es költségvetést. Az elmúlt években az volt megszokott, hogy már a parlament tavaszi ülésszakában, a nyári szünet előtt elfogadták a költségvetési törvényt, ami miatt sok kritikát kapott a kormány, hiszen így évről évre jelentősen át kellett tervezni a büdzsét. Most a választások miatt kisebb az esélye annak, hogy már a nyári szünet előtt elfogadott büdzsé legyen.

5. Van esélyünk megmenteni az uniós forrásokat?

Magyarország továbbra sem fér hozzá teljes körűen sem a helyreállítási alaphoz (RRF), sem a kohéziós forrásokhoz, mert több, egymástól részben független uniós feltételrendszer maradt nyitva. A kohéziós politika eredeti magyar kerete 21,7 milliárd euró volt, ebből előbb 10,2 milliárd euró vált hozzáférhetővé, majd később további 2 milliárd euró nyílt meg, miközben az n+2 szabály miatt két egymást követő év végén 1-1 milliárd euró elveszett, a félidős felülvizsgálat során pedig újabb 500 millió euró került a befagyasztott források közé, így jelenleg 11,8 milliárd euró számít hozzáférhetőnek. A helyreállítási alapnál a magyar terv teljes értéke 10,4 milliárd euró, ebből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, ezen belül 700,5 millió euró a REPowerEU-támogatás, míg az energetikai fejezetből lehívott hitelrész 3,9 milliárd euró.

Ahhoz azonban, hogy ebből a keretből Magyarország ténylegesen hozzá is férjen a pénzekhez,

továbbra is teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság az uniós források védelme, a korrupciós kockázatok csökkentése és az alapjogi garanciák érvényesülése szempontjából meghatározónak tart.

A helyreállítási alap esetében ennek kulcsa a 27 úgynevezett szupermérföldkő teljesítése: ezek a feltételek részben a korrupcióellenes és közbeszerzési reformokhoz, részben az igazságszolgáltatás függetlenségéhez, részben pedig az uniós pénzek ellenőrzési és auditmechanizmusaihoz kapcsolódnak, és az RRF logikája szerint nem egyes elemek kipipálása számít, hanem az, hogy az egész csomag kielégítően teljesüljön.

A legnagyobb blokkot továbbra is a korrupcióellenes és intézményi garanciák adják, mert az uniós oldal azt várja el, hogy a magyar állam ne csak papíron hozzon létre új szabályokat és szervezeteket, hanem olyan rendszert működtessen, amely ténylegesen képes megelőzni, feltárni és szankcionálni az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos visszaéléseket. Ebbe beletartozik az Integritás Hatóság valódi mozgásterének bővítése a visszamenőleges vizsgálati jogkörrel, az Antikorrupciós Munkacsoport érdemi súlyának növelése, a közbeszerzési verseny javítása, az összeférhetetlenségi szabályok megerősítése, valamint a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása.

Ebből következik, hogy továbbra is nyitott pontnak számít a magas szintű korrupciós ügyek kezelése, mert az uniós intézmények számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a politikailag érzékeny esetekben születnek-e valódi nyomozati, vádemelési és bírósági eredmények. Ha a rendszer továbbra sem képes meggyőzően kiszűrni a visszaéléseket, vagy a legsúlyosabb ügyekben nem látszik kézzelfogható előrelépés, akkor az uniós értékelés szerint a reformok nem tekinthetők lezártnak.

Miközben a bírói függetlenség területén történt előrelépés a 2023-as igazságügyi reform elfogadásával, a Bizottság a bírói ügyelosztási rend működését is vizsgálja.

A kohéziós forrásoknál ennél is összetettebb a helyzet, mert ott egyszerre több blokkoló mechanizmus működik: az egyik a feltételességi rendelet alapján hozott döntés, amely a korrupciós és jogállamisági kockázatok miatt három operatív program egy részét felfüggesztette, emellett pedig korlátozta az uniós pénzek mozgását a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó szervezetek irányába. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kohéziós pénzek egy része nem technikai okból vagy projektkésés miatt marad bent, hanem azért, mert az EU szerint a pénzfelhasználás intézményi környezete továbbra sem nyújt elég erős garanciákat.

Külön nyitott ügy maradt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, ahol az uniós kifogás lényege az összeférhetetlenségi kockázat. A Bizottság álláspontja szerint a magyar szabályozás nem adott elég erős biztosítékot arra, hogy ezeknek az alapítványoknak az irányítása és az uniós forrásokhoz való hozzáférése között ne alakulhasson ki politikai vagy személyi kapcsolatokon alapuló befolyásolás, ezért ezen a ponton továbbra is olyan korrekcióra lenne szükség, amelyet az uniós oldal is hitelesnek fogad el.

Emellett a kohéziós pénzekhez való teljes hozzáférést továbbra is korlátozza az úgynevezett horizontális feljogosító feltételrendszer, amely az uniós Alapjogi Charta tiszteletben tartásához kapcsolódik. Ennek az a logikája, hogy az EU nemcsak azt nézi, van-e megfelelő pénzügyi kontroll, hanem azt is, hogy az adott tagállam jogi és intézményi környezete megfelel-e bizonyos alapjogi minimumoknak. Magyarország esetében a bírói függetlenséggel kapcsolatos részterületen történt előrelépés, de más alapjogi kérdésekben az uniós kifogások megmaradtak, ezért a kohéziós pénzek egy részének lehívhatósága továbbra sem teljes.

Ezek közül három terület különösen érzékeny maradt, mert az uniós oldal továbbra is problémásnak tartja a gyermekvédelminek nevezett magyar törvényt, az akadémiai szabadság helyzetét és a menedékjoghoz való hozzáférés kérdését.

Külön tételt jelentenek a védelmi beruházások és fejlesztésekre lehívható uniós források a SAFE-hitelből. Magyarország jelenleg az utolsó olyan uniós tagállam, amelynek a forrásokhoz kapcsolódó védelmi tervéről még nem hozott döntést az Európai Bizottság. A magyar kormány 17,4 milliárd eurót igényelt Brüsszelt, azonban az uniós kitételek alapján legfeljebb 16,2 milliárd eurónyi forrás juthatna Magyarországnak ebből az eszközből. Ez azonban korántsem tekinthető automatikusan elérhető pénznek akkor sem, ha a védelmi terveket elfogadják. Mivel uniós közös költségvetés terhére kibocsátott közös hitelekről van szó, a jogállamisági és horizontális feljogosító feltételek ugyanúgy vonatkozhatnak ezekre, mint a kohéziós és RRF-pénzek esetében.

6. A fejünk felett a bóvli kategória réme

Az új makropálya és a költségvetés egyik fontos feladata az lesz, hogy meggyőzze a hitelminősítőket. Jelenleg ugyanis mindhárom nagy cégnél a befektetésre ajánlott kategória határán egyensúlyoz Magyarország.

A legrosszabbul most a Standard & Poors’s-nál állunk, ahol a BBB- minősítés mellé negatív kilátás társul, vagyis egyetlen lépés választ el a befektetésre már nem ajánlott (bóvli) kategóriától. A Fitch és a Moody’s esetében egy fokozattal erősebb a besorolásunk, de szintén negatív kilátás mellett.

A következő minősítések hamarosan jönnek, hiszen az előzetesen közzétett naptárak alapján május végén és június elején három hét alatt publikálhatja mindhárom cég friss értékelését.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az elmúlt években elsősorban a visszafogott gazdasági növekedést, a költségvetés helyzetét és az emelkedő adósságrátát emelték ki kockázatként a hitelminősítők. A közel-keleti háború kapcsán több cég is megjegyezte elemzésében márciusban, hogy a régióban Magyarország helyzete az egyik legsérülékenyebb a jelentős energiaimport miatt.

Azért is lenne fontos minél előbb hiteles tervet letennie a kormánynak az asztalra, mert az még hatással lehetne a májusi döntésekre is. Ezt követően majd az év végén, november-decemberben várható újabb felülvizsgálat, amikor szintén fenyegethet a bóvli kategóriába sorolás.

A háború kapcsán kedvező fejleménynek mondható a kéthetes tűzszünet, de egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy lezárult a konfliktus. Ha megszületik a hosszútávú béke, az csökkenti ugyan a kockázatokat, de önmagában nem oldja meg a magyar gazdaság és a költségvetés problémáit, illetve az uniós források hiányát, melyeket a legfontosabb strukturális gyengeségnek tartanak a szakemberek.

7. A háborúk korában széllel szemben

Ugyan a közel-keleti konfliktus megoldódni látszik, de a geopolitika a következő időszakban is kulcsfontosságú lehet. Ukrajnában ötödik éve dúl a háború, emellett időről időre kirobbannak újabb háborúk.

A következő években is stratégiai terület lehet a külpolitika, a kormány kapcsolata a világ nagyhatalmaival, az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal, valamint az Európai Unióval. Emellett gazdaságilag lényeges lenne, hogy kevésbé legyünk kitéve a márciusihoz hasonló globális sokkhelyzeteknek, illetve a hazai eszközök (forint, állampapírok) árfolyama kisebb kilengéseket mutasson. Ehhez a gazdaság sérülékenységét kellene csökkenteni.

8. Euró vagy forint? Lassan dönteni kell

Az elmúlt években Magyarországon nem volt beszédtéma az euró bevezetése mielőtt a választási kampányban a Tisza Párt a zászlajára tűzte a kérdést. 2025-ben egy interjúban Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy, ha rajta múlik sosem lesz magyar euró. A Tisza Párt ugyanakkor célként fogalmazta meg az euró bevezetését, illetve az ahhoz szükséges feltételek teljesítését.

A szakemberek nagyobb része szerint jelenleg nem reális a forint lecserélése euróra, hiszen Magyarország egyet sem teljesít a maastrichti kritériumok közül. Eddig azonban a politikai akarat sem volt meg ehhez, ha most fordulat következne be, akkor az erős és egyértelmű elköteleződés lenne.

És ezzel nem csak a közös deviza mellett tenné le a voksot a magyar kormány, hanem az ehhez szükséges fegyelmezett költségvetési politika, alacsony infláció, csökkenő adósságráta és alacsony finanszírozási költségek mellett is. Hiszen az euró nyilvános felvállalása azt is jelentené, hogy a következő években a feltételek teljesülésére törekszik majd az ország.

A befektetők szemében pedig ez lenne igazán fontos üzenet.

Azzal, hogy a Tisza Párt szinte biztosan kétharmados többséget kap a parlamentben, jogilag is lehetséges az euróbevezetés, hiszen az Alaptörvényt is tudják módosítani, illetve újat alkotni. Az eddigi Alaptörvényben ugyanis szerepelt, hogy az ország fizetőeszköze a forint.

9. Válaszút előtt a magyar agrárium is

A klímaváltozás napjaink talán legsúlyosabb hosszútávú kihívása, amely mára szinte minden évben közvetlenül érinti a hazai agrártermelést is. Az elmúlt néhány év története jól mutatja a klímaváltozással egyre szembetűnőbbé váló szélsőségeket. Míg az időjárási anomáliák megfigyelése egyidős az emberiséggel, napjainkban mintha a szélsőséges, kirívó jelenségek alkotnák a főszabályt. Mára szinte rendszeresen visszatérő jelenség a téli aszály - amely az elmúlt hónapok havazásai után sem szűnt meg -, a drámai károkat okozó tavaszi fagyok és a szinte menetrendszerűen érkező nyári aszály és hősokk. A helyzet kezelése nem tűr halasztást, hiszen az Alföld, amely valamikor a hazai agrárpotenciál gerincét jelentette, mára olyan kihívásokkal küzd, hogy egyes részein - a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlat mellett - lényegében semmit sem lehet rentábilisan termelni.

A hazai agrártársadalomra, valamint az új kormányra vár annak a hatalmas feladatnak a végrehajtása, vagy legalábbis megkezdése, hogy a hazai agrártermelési gyakorlatot átállítsák egy olyan új rendszerre, amely jobban megfelel a megváltozott éghajlati körülményeknek. A legnehezebb ebben a kérdésben, hogy generális megoldás nem áll rendelkezésre: bár a vízellátásban, a vízvisszatartásban, a talajművelési technológiákban vagy a fajtaválasztásban vannak olyan megoldások, amelyek sokat segíthetnek a mezőgazdaság eredményességén, mindegyik megoldás megvalósítása különböző szintű akadályokba ütközik. Az öntözővízhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása lokálisan rengeteget segíthetne, de korántsem garantálható, hogy a szükséges víz rendelkezésre áll majd - éppen ezért a vízvisszatartás jelenthet megoldást, amelyhez viszont hosszútávú, jól átgondolt és nagyon drága beruházások kellenének, amelyek ráadásul adott esetben társadalmi ellenállással is találkozhatnak. Ha az új kormány ilyen fejlesztésekbe vágja a fejszéjét, akkor nem csupán a hatalmas költségekkel, hanem adott esetben a termelők, a helyi lakosok és a környezetvédők tiltakozásaival is kénytelen lesz szembenézni.

Az új kormánnyal szemben minden bizonnyal elvárás lesz az is az agrártársadalom és az élelmiszeripar részéről, hogy az élelmiszer-előállítás és a teljes termékpálya versenyképességét növelje, hiszen ebben részben komoly lemaradás, részben pedig egyenlőtlen fejlődés mutatkozik. Az agrártermelésben kevésbé, az élelmiszeriparban azonban jobban tetten érhető ez a hatékonysági, versenyképességi lemaradás a környező országokhoz, különösen Lengyelországhoz képest - még ha jó példák és versenyképes szereplők mindkét területen is találhatók. Különösen az élelmiszeripar fejlesztése lenne fontos, ahol a hátrány egyértelműbb és szélesebb körű - ez komoly fejlesztéseket, az iparággal szemben barátságos jogalkotást és stratégiai szemléletet igényelne.

További probléma lehet, hogy a következő, 2028-34-es uniós költségvetési ciklusban az agrártámogatások sorsa is megkérdőjeleződhet. Ezeket a pénzeket eddig gond nélkül megkapta Magyarország, azonban az Európai parlament már tett egy javaslatot, hogy vonatkozzon rájuk a jogállamisági feltételrendszer. Az Európai Bizottság ehelyett inkább megszüntetné a külön dedikált agrár és kohéziós források jelenlegi rendszerét, de emellett szintén az összes pénzre érvényes lenne a jogállamiságim kritérium. Ezekről a javaslatokról egyelőre zajlanak a tárgyalások, melyek 2026 végére-2027 elejére zárulhatnak le, de a jelenlegi állás szerint van arra esély, hogy az agrártámogatásoknak is búcsút mondhatunk.

10. Orosz energia nélkül rezsicsökkentés?

Az egyik fő kampánytéma – főleg az iráni háború okozta energiakrízis árnyékában – az volt, hogy fenntartható-e Magyarország gáz- és olajellátása orosz források nélkül. A jelenlegi állás szerint, az Európai Unió döntése alapján

2027 őszétől teljes tilalom lesz az orosz gázimportra.

Az orosz vezetékes olajra is hasonló sors vár, azonban konkrét leválási határidő még nincs, és a mostani olajpiaci helyzet ezt a végső dátumot el is tolhatja.

A két fő kérdés tehát adott:

Fizikailag megoldható-e a leválás, tehát van-e megfelelő infrastruktúra?

És ha igen, akkor milyen áron lehet kiváltani az orosz fossziliseket?

Kezdjük az egyszerűbbel: a földgáz esetében mindent adott, hogy a keleti útvonalat diverzifikáljuk. Hazánk Szlovénián kívül az összes szomszédos országgal rendelkezik gázösszeköttetéssel, így lényegében a spanyol, lengyel vagy akár görög LNG-terminálokon keresztül is érkezhet cseppfolyósított földgáz Magyarországra.

Az olaj esetében nincs ekkora választék, ott két opció van: a Barátság vezeték és az Adria-vezeték. Előbbi, mint tudjuk, a január 27-i orosz dróntámadás óta nem üzemel. A horvát útvonal pont ilyen esetekre lett létrehozva, és a viták ellenére papíron alkalmas arra, hogy elszállítsa azt a 8-9 millió tonnát, amit évente felhasznál a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója.

A másik kulcskérdés: ha leválunk, mennyivel drágulna meg az import? Először is, erre nehéz pontos választ adni. Ugyanis ehhez rá kellene látnunk a megkötött kereskedelmi szerződésekre, amelyek titkosítva vannak. Azonban vannak fogódzkodók:

A gázszerződések esetén a bevett gyakorlat Európában, hogy a beszerzéseket a benchmarknak számító TTF holland gáztőzsde áraihoz kötik (indexálják), ami Magyarország esetében is irányadó lehet, és amit Nagy Márton korábbi megszólalása is igazolni látszik.

Innentől kezdve a kérdés az: mit okozna az európai gázáraknál az orosz leválás? A REKK elemzése szerint a maradék orosz gáz kivezetése összességében 1 százalékkal növelné az összeeurópai gázárakat, tehát lényegében elhanyagolható mértékben. Az árazás mellett érvként szokták felhozni, hogy az LNG-import a rárakódó költségek - cseppfolyósítás, szállítás, visszagázosítás és tranzit – miatt önmagában jelentős áremelkedést okozna, miközben az oroszok a magyar határig díjmentesen elhozzák a gázt.

Azt tudjuk, hogy mennyibe kerül(het) a többlet költség: számításaink szerint 3-7 euró között alakulhat, ami a jelenlegi árszint mindössze 6-14 százalékát tenné ki. Itt azért érdemes lábjegyzetben hozzátenni, hogy a kormányzati narratíva ellenére, a gázszállításhoz elengedhetetlen Török Áramlatot az orosz Gazprom építette, saját költségén. Azt pedig nehéz elképzelni, hogy mindezt jótékonysági alapon tette: a 7 milliárd euróra becsült projektet az értékesített gázárakon, abba beleépítve szedik be.

A kőolajvásárlásokra vonatkozó számokat még ennél is nehezebb kihámozni. A kormányzati és molos megnyilvánulások alapján az orosz olajat az Uráli típusú nyersolaj árjegyzése alapján szerzi be Magyarország. Ez pedig igen jövedelmező volt sokáig: a 2022-es orosz-ukrán háború kitörését követően előfordult, hogy akár 20-30 dollárral volt olcsóbb az orosz beszerzés, mint a világpiaci árak. Ennek a többletnek a nagy része a magyar állami költségvetésbe vándorolt, ugyanis egy rendelet alapján az 5 dollárt meghaladó árkülönbözet 95 százalékát a Mol befizeti az államkasszába. Érdekesség, az iráni háború miatt kieső arab olajmennyiségek miatt az elérhető orosz olaj iránt felfutott a kereslet, ami azt okozta, hogy az uráli jegyzés jelenleg drágább, mint az Perzsa-öbölben kitermelt olaj, ami ritkaságnak számít.

Végezetül: a 2014-ben bevezetett, majd 2022-es energiaválság miatt módosított rezsivédelmi rendszer jelentős összegeket emészt fel a költségvetésből. A legutóbbi években, a világpiaci áraktól függően 600-800 milliárd forint közötti összegben egészítette ki az állam az otthoni energiaszámlákat. Ez igen jelentős terhet ró az államkasszára, ráadásul a generális szemlélet miatt sok olyan háztartás is jogosult rá, amely egyébként nem szorulna rá. Másrészt a rendszer megakadályozza azt is, hogy a fogyasztók érzékeljék a valós piaci árakat. Márpedig egyre inkább úgy tűnik, hogy az olcsó energia korszakának - legalábbis még egy ideig biztosan - vége van.

Emiatt nem ördögtől való gondolat, hogy a rezsivédelmi rendszert megreformálják akár rászorultsági, akár egyéb megfontolások alapján. Ugyanis a magasabb fogyasztói árak racionálisabb fogyasztáshoz, szükségszerű energiahatékonysági fejlesztésekhez és elektrifikációs alapú gázkiváltáshoz vezetne – ami összességében Magyarország energiaszámláját is jelentősen csökkentené.

