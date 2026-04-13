Kirúgási hullámot terveznek a közszférában Hongkongban 2027 közepéig

Ingrid Yeung közszolgálati ügyekért felelős miniszter hétfőn, a Törvényhozó Tanács pénzügyi bizottságának ülésén ismertette a részleteket. Hangsúlyozta, hogy a státuszok megszüntetése a legközvetlenebb módja a kiadások csökkentésének. A hivatalok bérkeretét ugyanis nem a tényleges létszám, hanem az engedélyezett státuszok száma alapján határozzák meg. Az álláshelyek megszüntetésével tehát automatikusan csökkennek az érintett szervezeti egységekhez rendelt költségvetési keretek is.

A hongkongi kormány a 2021–2022-es pénzügyi év óta zéró létszámnövekedési politikát alkalmaz a közigazgatásban. A költségvetési hiány mérséklése érdekében Paul Chan pénzügyminiszter tavaly évi kétszázalékos létszámcsökkentést jelentett be a 2026–2027-es, illetve a 2027–2028-as pénzügyi évekre.

A közszféra összlétszáma ennek hatására már eddig is 188 ezer főre apadt.

A 2026–2027-es pénzügyi évre vonatkozó adatok szerint a megszűnő álláshelyek mintegy 57 százaléka ügyintézői, 40 százaléka középvezetői, 3 százaléka pedig felsővezetői pozíció. Kenneth Fok képviselő felvetette, hogy a leépítés vízfejű bürokráciát eredményezhet. Ingrid Yeung azonban rávilágított: az arányok a közszféra jelenlegi szerkezetét tükrözik, ahol a munkatársak többsége eleve operatív, végrehajtó munkakörökben dolgozik.

A miniszter azt is leszögezte, hogy a közszolgáltatások színvonala nem fog romlani. A leépítést a munkaerő-gazdálkodás optimalizálásával és a prioritások átrendezésével hajtják végre, miközben a nélkülözhetetlen pozíciókat megtartják. Ha egy hivatal indokoltan igényel plusz munkaerőt, továbbra is kezdeményezhet létszámbővítést. Példaként az idén esedékes APEC-pénzügyminiszteri találkozó előkészítésére létrehozott, határozott idejű státuszokat említette.

A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a köztisztviselői fluktuáció jelentősen mérséklődött az elmúlt években. A 2022–2023-as időszakban mért 5,7 százalékos távozási arány a 2024–2025-ös pénzügyi évre 4,8 százalékra csökkent. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályát elhagyók száma a korábbi, tízezret is meghaladó értékről 8288 főre esett vissza.