LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.7%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Komoly dugók vannak a sztrádákon
Gazdaság

Komoly dugók vannak a sztrádákon

Portfolio
Balesetek és útépítési munkálatok okoznak jelentős fennakadásokat az ország több forgalmas útvonalán. A 85-ös főutat egy baleset miatt teljesen lezárták. Eközben az M7-es és az M0-s szakaszokon több kilométeres dugók nehezítik a haladást.

A legsúlyosabb helyzet a 85-ös főúton alakult ki. Veszkény és Szárföld között egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 37-es kilométernél az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat pedig elterelik.

Az autópályákon is komoly türelemre van szükségük a közlekedőknek.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a Velencei-tónál új terelést építenek ki. Emiatt az 54-es kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom, ami közel hat kilométeres kocsisort eredményezett. Szintén baleset akadályozza a haladást az M0-s autóút északi szektorában. A 11-es főút csomópontja előtt, a 77-es kilométernél csupán egyetlen sáv járható. Ez további két kilométeres torlódást okozott.

A 8-as főúton, Márkó és Veszprém között egy személyautó csapódott a szalagkorlátnak. Az 59-es kilométernél, a megyeszékhely felé tartó oldalon csak a külső sávot használhatják a járművek. Eközben az M5-ös autópálya országhatár felé vezető oldalán, Ócsánál is lassabb haladásra kell számítani. Itt a 30-as kilométernél zajló munkálatok miatt vezettek be forgalomkorlátozást.

