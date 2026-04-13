LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Különleges ciklon érte el Magyarországot az éjszaka
Különleges ciklon érte el Magyarországot az éjszaka

Sivatagi port hozó vastag felhőzet érkezett a Kárpát-medence fölé egy dél-európai ciklon hatására. A jelenség enyhébb, fagymentes éjszakát eredményezett. Napközben szűrt napsütésre, megerősödő szélre és 15–21 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk - írja a HungaroMet Zrt..

Az éjszaka során egy Szardínia fölött örvénylő ciklon hatására magasszintű, sivatagi porral kevert felhőréteg érkezett hazánk fölé.

Ez a jelenség hosszú idő után végre véget vetett az éjszakai fagyoknak.

Bár a levegő általánosan enyhült, a Nyírségben elvétve még előfordulhatott gyenge talajmenti fagy.

A nap első felében a változó vastagságú, poros fátyolfelhőzet miatt jobbára csak szűrt napsütés várható. Délutántól azonban délnyugat felől vastagabb felhőtömbök húzódnak fölénk. Ennek következtében az esti óráktól kezdve helyenként kisebb záporesők is kialakulhatnak, elsősorban az ország délnyugati felén.

Napközben a keleties szél sokfelé megélénkül, időnként pedig megerősödik. A délutáni órákban kifejezetten kellemes idő várható, a csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Késő estére a levegő 7 és 15 fok közé hűl le.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

