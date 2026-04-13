Különleges ciklon érte el Magyarországot az éjszaka

Az éjszaka során egy Szardínia fölött örvénylő ciklon hatására magasszintű, sivatagi porral kevert felhőréteg érkezett hazánk fölé.

Ez a jelenség hosszú idő után végre véget vetett az éjszakai fagyoknak.

Bár a levegő általánosan enyhült, a Nyírségben elvétve még előfordulhatott gyenge talajmenti fagy.

A nap első felében a változó vastagságú, poros fátyolfelhőzet miatt jobbára csak szűrt napsütés várható. Délutántól azonban délnyugat felől vastagabb felhőtömbök húzódnak fölénk. Ennek következtében az esti óráktól kezdve helyenként kisebb záporesők is kialakulhatnak, elsősorban az ország délnyugati felén.

Napközben a keleties szél sokfelé megélénkül, időnként pedig megerősödik. A délutáni órákban kifejezetten kellemes idő várható, a csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Késő estére a levegő 7 és 15 fok közé hűl le.

