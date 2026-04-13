Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy nem véletlenül hagyta ki az MNB-t azok közül az intézmények közül, ahol vezetőváltást szeretne látni.

Nem véletlenül maradt ki a felsorolásból az MNB elnöke – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország következő miniszterelnöke annak kapcsán, hogy egy sor tisztviselőt szólított fel lemondásra, de a jegybank elnöke nincs köztük.

„Az MNB azért felel, hogy árfolyam-stabilitás legyen Magyarországon. Ez a legfőbb feladata” – hangsúlyozta Magyar Péter, aki nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt a Tisza terveiről a kétharmados felhatalmazást követően. „Voltak ezzel gondok, az inflációval is óriási gondok voltak” – utalt a Tisza elnöke arra az időszakra, amikor Matolcsy György vezetése alatt a forint tartósan és jelentősen gyengült.

„Úgy látom, függetlenül attól, hogy ki nevezte ki, ő [Varga Mihály] másfajta munkát képzel el. (…) Olyan munkát, ami a jegybanki törvény szerint az ő számára a feladat” – fogalmazott Magyar Péter, akinek a szavai azt sugallják, hogy a Tisza elégedett Varga munkájával.

Magyar Péter szerint fontos, hogy legyen egyfajta együttműködés a fiskális és a monetáris politika között, „tiszteletben tartva az MNB függetlenségét”. „Ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk együtt dolgozni” – tette hozzá.

Magyar Péter hangsúlyozta, ha a jegybank a törvényes feladatát hajtja végre, és nem akadályozza az új kormány munkáját, akkor „fogunk tudni együtt dolgozni” Varga Mihállyal.

Összességében Magyar Péter üzenete egyértelmű és nyugtató a piacok számára. Ahogy a Portfolio is felhívta a figyelmet az elemzésében, nem lehetett véletlen, hogy Magyar Péter kihagyta az MNB-t a vasárnap esti beszédében azok közül az intézmények közül, ahol fejcseréket szeretne látni. A Tisza vezetője kiállt amellett, hogy együtt szeretne működni az MNB-vel, ami kifejezetten fontos üzenet volt. Szavaira a forint további erősödéssel reagált a vezető devizákkal szemben.

