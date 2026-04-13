Magyar Péter: Orbán Viktor többé nem lehet miniszterelnök Magyarországon

Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nyolc évnél tovább senki sem lehet többé miniszterelnök Magyarországon.

Egy miniszterelnök csak két ciklust, 8 évet szolgálhat majd

– mondta Magyar Péter hétfőn, miután kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt a vasárnapi választásokon. Kijelentette, hogy ehhez módosítani fogják az Alaptörvényt.

Az elmúlt 36 évből Orbán Viktor 20 évig volt miniszterelnök – válaszolta egy kérdésre Magyar Péter, aki szerint ebből kifolyólag ő már nem lehet miniszterelnök.

Magyar Péter kiemelte, négy évre kaptunk felhatalmazást, nem látok előre 5 évre, én most erre a 4 évre tervezek – utalt arra, hogy ő is legfeljebb 8 évig lehet miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images