LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.97%
FIDESZ-KDNP
 
38.54%
Mi Hazánk
 
5.82%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter
Gazdaság

Történelmi politikai fordulat után megszólal Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartja a vasárnap esti választási győzelmet követően. A párt győzelmével lezárul Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP 16 éve tartó kormányzása. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.
Megosztás

Több népszavazás jöhet

A kormány az egy kollektív szervezet, egy csapat: a Tisza-kormány alatt a miniszterelnök nem egy „napkirály” lesz, hanem egy csapatkapitány, aki összehangolja a munkát – tette hozzá Magyar Péter, aki szerint az emberekkel is folyamatosan tartják majd a kapcsolatot. A részvételiséget a demokrácia alapjának nevezte, ígéretet tett rá, hogy közösen az emberekkel hoznak majd döntéseket, ami

jelenthet népszavazásokat, kérdőíves igényfelméréseket is.

Hiszek abban, hogy ez újból és újból ad a kormánynak egy felhatalmazást. Nem azért, hogy Brüsszelben harcoljon, hanem hogy az embereket képviselje – tette hozzá.

Megosztás

Megvannak az első kormányzati intézkedések

Az első intézkedésekről is beszél Magyar Péter:

  • Alaptörvényt módosít az új kormánya: egy miniszterelnök csak két ciklust, 8 évet szolgálhat majd,
  • helyreállítják a plurális demokráciát, a fékek és egyensúlyok rendszerét,
  • létrehozzák a vagyonvisszaszerzési hivatalt,
  • csatlakozik Magyarország az Európai Unió Ügyészségéhez.
Megosztás

Rengeteg feladat vár az új kormányra

A lehető leggyorsabban munkához akar látni Magyar Péter az új kormányával. A Tisza Pártot vezető politikus, aki elmondta, hogy

már beszélt, de hétfőn még egyeztet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, mivel mintegy 20 milliárd eurónyi befagyasztott magyar uniós forrás hazahozatalát szeretné minél előbb elérni.

Valamint jelezte, hogy örül, hogy a Kreml is elismerte a választások eredményét, mivel földrajzilag Magyarország ráutalt Oroszországra. Jelezte, hogy ahogy a kormány nem szól majd bele más országok belügyeibe, ezt várja el minden más államtól is.

Magyarország egy szuverén, független, önálló ország, amely a két legnagyobb szövetségi rendszer, a NATO és az Európai Unió tagja – tette hozzá Magyar Péter.

Megosztás

A Tisza nem árult zsákba macskát

„A Tisza nem árult zsákbamacskát, azt is elmondtuk, hogy nem elég egy sima választási győzelem, hanem egy rendszerváltásra van szükség” – jelentette ki a politikus, aki szerint eddig Magyarországot „egy szervezett bűnözői csoport irányította”. A jogállamiság helyreállításához szerinte jelentős társadalmi támogatottság kellett, amelyet meg is szereztek a választási eredmények alapján.

Minden magyar embert képviselni fogunk, de nem vagyunk tökéletesek, biztosan követünk el hibákat – tette hozzá Magyar Péter, aki szerint ezekért a hibákért vállalni fogják a felelősséget.

Magyarország helye Európában volt, van és lesz

– mondta a Tisza Párt elnöke, aki szerint napra pontosan huszonhárom évvel az uniós csatlakozási referendum után a választók megerősítették az ország helyét az Európai Unióban.

Megosztás

Magyar Péter: nincs elvesztegetni való időnk

Azt várjuk el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legeslegkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye

– jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a köztársasági elnöknek legkésőbb 30 napon belül össze kell hívnia az új parlament alakulóülését.

A Tisza Párt elnöke felszólította, hogy már május 4-re vagy 5-re hívja ezt össze Sulyok Tamás, mivel szerinte Magyarország súlyos válságban van.

„A Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog határon innen és túl” – tette hozzá Magyar Péter.

Megosztás

A Fidesz mandátumaira is kitért

Magyar Péter azzal folytatta, hogy a Fidesz-KDNP szerinte csak azért szerezhetett 55 mandátumot, mert az állampárt irányította a médiát, az állami gépezetet, ha „ez a propaganda nem lett volna”, akkor úgy véli, hogy nem sok képviselője maradt volna a regnáló pártoknak, amely titkosszolgálati eszközöket is bevetett.

Megosztás

Magyar Péter: köszönjük, hogy figyelmet szentelnek hazánkra

Magyarország és a magyar emberek tegnap, április 12-én a magyar emberek történelmet írtunk – mondta el beszéde elején Magyar Péter. A politikus szerint egy sorsdöntő választáson arattak hatalmas győzelmet, jelezve, hogy a 196 fős parlamentben egyelőre 138 mandátumuk van, ami akár nőhet még az átjelentkezett és külképviseleti szavazatok megszámolása után szombaton.

Arra számítunk, hogy akár 141-142 helye is lehet a Tiszának a következő országgyűlésben

– jelentette ki.

Megosztás

Három órás lesz a sajtótájékoztató

Először Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszél, utána jöhetnek a kérdések.

Megosztás

Pillanatokon belül megszólal Magyar Péter

Vasárnap a Tisza Párt több mint 3 millió voksot szerezve, a még nem hitelesített végleges adatok szerint 138 mandátumot, ezzel kétharmadot szervezett a hamarosan megalakuló új parlamentben. Az Orbán Viktor leköszönő kormányfő által vezetett Fidesz-KDNP szövetség pedig csak 55 képviselővel lehet majd bent az új parlamenti patkóban, míg a Mi Hazánk 6 fővel lesz jelen a törvényhozásban.

A várakozások szerint

  • Magyar Péter beszélhet majd az új kormány összetételéről,
  • valamint az első napok intézkedéseiről és prioritásairól.

Külön figyelem irányul arra, milyen gazdasági és intézményi lépésekkel kívánja megkezdeni a kormányzást, illetve milyen irányváltást jelez a korábbi politikához képest.

A Portfolio élőben közvetíti a sajtótájékoztatót.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility