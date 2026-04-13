Meglepő adatokat tettek közzé a levélszavazatokról

Az NVI tájékoztatása szerint eddig összesen 316 443 levélszavazatot vettek át. Ebből 265 724-et a külképviseleteken gyűjtöttek össze. A romániai külképviseletek közül a csíkszeredai főkonzulátusról érkezett a legtöbb, szám szerint 143 156 levélszavazat. A kolozsvári főkonzulátuson 60 264, míg a bukaresti nagykövetségen mindössze 69 darabot adtak le. Románia így összesen 203 489 levélszavazattal járult hozzá az eddigi mennyiséghez, ami a külképviseletekről beérkezett voksok döntő hányadát teszi ki.

A választás hivatalos honlapján elérhető adatok szerint a beérkezett levelekből 273 112-t már feldolgoztak. Ezek közül 259 105 bizonyult érvényesnek. Az érvényes szavazási iratokban található szavazólapok közül 170 175-öt számoltak meg, amelyből 169 781 volt érvényes.

A hétfő kora délutánig megszámolt érvényes levélszavazatok 87,08 százalékát a Fidesz kapta. Ez nem kevés, de hozzá kell tenni, hogy

még sosem volt 90 százalék alatt a Fidesz a levélszavazatoknál

