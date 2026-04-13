Meglepő adatokat tettek közzé a levélszavazatokról

Az NVI tájékoztatása szerint eddig összesen 316 443 levélszavazatot vettek át. Ebből 265 724-et a külképviseleteken gyűjtöttek össze. A romániai külképviseletek közül a csíkszeredai főkonzulátusról érkezett a legtöbb, szám szerint 143 156 levélszavazat. A kolozsvári főkonzulátuson 60 264, míg a bukaresti nagykövetségen mindössze 69 darabot adtak le. Románia így összesen 203 489 levélszavazattal járult hozzá az eddigi mennyiséghez, ami a külképviseletekről beérkezett voksok döntő hányadát teszi ki.
A választás hivatalos honlapján elérhető adatok szerint a beérkezett levelekből 273 112-t már feldolgoztak. Ezek közül 259 105 bizonyult érvényesnek. Az érvényes szavazási iratokban található szavazólapok közül 170 175-öt számoltak meg, amelyből 169 781 volt érvényes.
A hétfő kora délutánig megszámolt érvényes levélszavazatok 87,08 százalékát a Fidesz kapta. Ez nem kevés, de hozzá kell tenni, hogy
még sosem volt 90 százalék alatt a Fidesz a levélszavazatoknál
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Nem kell bankhitel, nem apad a saját tőke: így juthatnak zöldáramhoz a hazai vállalatok saját beruházás nélkül
Tóth András Istvánt, az E.ON Hungária Csoport megoldásértékesítési igazgatóját kérdeztük.
Mennybe ment a Medián, de van, aki még pontosabban mért
Leszerepeltek a kormányközeli kutatók.
Durva csapkodás a NER-papírokban
Féltávnál kitartanak a pluszok a magyar tőzsdén.
Új időszámítás kezdődik a magyar külpolitikában: erőteljes változást hozhat a Tisza-kormány
Egy sor dologban számíthatunk másra.
Veszteségbe fordult a Magyar Fejlesztési Bank
Az értékvesztés, céltartalék is jelentősen megugrott.
Komoly dugók vannak a sztrádákon
Több baleset is történt.
A Portfolio volt a legolvasottabb weboldal a választás napján
A választás napján 1,4 millió felhasználó kattintott a magyar gazdasági hírportálra.
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
TISZA 2/3: mi várható a lakáspiacon most és hosszú távon?
Kétharmados, rendkívül erős győzelmet ért el a Tisza a 2026-os választásokon. Gyökeres változások következhetnek Magyarországon, melyek közül most a párt lakhatási programját tekintjük
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
A Tisza-győzelem a számok tükrében.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!