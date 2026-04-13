LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Megszólalt Barack Obama a magyar választásról: ez a demokrácia győzelme
Gazdaság

Megszólalt Barack Obama a magyar választásról: ez a demokrácia győzelme

Portfolio
A magyar ellenzék győzelme tegnap, akárcsak a 2023-as lengyel választás, a demokrácia győzelme, nemcsak Európában, hanem a világ minden táján – írta hétfő hajnalban az X-en Barack Obama volt amerikai elnök. Érdekesség, hogy a volt politikus előbb szólalt meg az eredmény kapcsán, mint Donald Trump regnáló vezető.

Obama szerint elsősorban a magyar emberek ellenállóképességének és elszántságának bizonyítéka az eredmény, és egyben mindannyiunk számára emlékeztető arra, hogy továbbra is törekedjünk az igazságosságra, az egyenlőségre és a jogállamiságra. Barack Obama 2009 és 2017 között volt az Egyesült Államok elnöke két cikluson keresztül.

A vasárnapi parlamenti választásokon a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben, ezzel 16 év után távozik az Orbán-kormány. Ráadásul a Tisza 138 mandátuma több, mint amennyi az eddig kormányzó Fidesz-KDNP-nek valaha volt.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás
Jönnek az első választási eredmények
Választás 2026: ekkor érkeznek majd az első eredmények a pártok állásáról, a képviselők szavazatszámáról!
