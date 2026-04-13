Mennybe ment a Medián, de van, aki még pontosabban mért

Szinte tökéletesen pontosnak bizonyult a Publicus a 2026-os országgyűlési választás listás eredményének előrejelzésében, és a 21 Kutatóközpont, a Závecz és a Medián sem sokkal tévesztette el a tényleges eredményt. A kormányzati előnyt publikáló intézetek a hibahatár sokszorosával lőttek mellé.

A választások előtt hatalmas figyelem hárult a közvélemény-kutatókra: az egyre nagyobb Tisza-előnyt mutató intézetek, mint például a Medián vagy 21 Kutatóközpont kutatásaira mindig éles reakciók érkeztek, ahogyan az ország azt latolgatta, hogy kormányváltásra számíthat-e.

Ahogyan a fenti ábrán is látszik, a kialakuló eredmény a közvélemény-kutatókat két csoportra osztotta:

nagyságrendi különbség van a 4 legpontatlanabb mérést publikáló intézet és a többi kutató hibázásának mértéke közt.

Ehhez hozzájárult, hogy utolsó nyilvánosságra hozott pártpreferencia-kutatásaikban (az Alapjogokért Központon kívül) a két legnagyobb párt erősorrendjének megcserélésén túl a 3 kis pártot is jelentősen felülmérték a szóban forgó intézetek.

A legfőbb kérdés azonban mégiscsak az volt, hogy a Fidesz és a Tisza Párt milyen szavazatarányra számíthat. Ebben a "versenyben" szintén a Publicus teljesített a legjobban: a Magyar Péter vezette formációnak 52, míg a leköszönő kormánypártoknak 39 százalékot mértek. A Tisza Párt az eredmények szerint a listás szavazatok 53 százalékát szerezte meg, míg a Fidesz 38,4 százaléknyi szavazatot tudhat maga mögött.

Hónapokig értekezett arról a nyilvánosság, hogy minden korábbinál jobban szétszakadtak a kormányközelinek tekintett és a kormánytól független közvélemény-kutatók számai, olyannyira, hogy azok már teljesen összeegyeztethetetlenekké váltak egymással. A fenti ábrák és a választási eredmény azonban egyértelművé tette, hogy melyik csoport mérte a valóságot.

Mindez azért is fontos, mert közvélemény-kutatók számára létfontosságú kérdés, hogy mennyire bíznak a felméréseik hitelességében. Mivel a választások közt nincsen egy egyértelmű próba, ami alapján kiderülhetne, hogy az intézetek számai megfelelnek-e a valóságnak, ezért

az ilyen pillanatok kiemelkedő jelentőségűek a kutatók megbízhatóságának megítélésében.

