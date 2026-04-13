Mihez kezd a Tisza-kormány a magyar gazdaság legnagyobb kihívásaival?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Reggeli cikkünkben már foglalkoztunk azzal, milyen gazdasági kihívások és feladatok várnak az új kormányra a következő hónapokban. A Tisza Párt programjában kulcsszerepet kapott az uniós források felszabadítása és az euróbevezetés meghirdetése, ami mindenképpen egy piacbarátabb gazdaságpolitikát vetít előre az eddigiekhez képest. Ez kevés a hosszútávú sikerhez, de a piacok kedvezően fogadhatják az eredményeket.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A vasárnapi parlamenti választások után hétfő reggeli cikkünkben már azonosítottuk azokat a legfontosabb gazdasági kihívásokat, melyekkel az új kormány szembesül. A választásokon a Tisza Párt győzelme komoly fordulatot hozhat a gazdaságpolitikában, de a kihívás ettől nem lesz kevesebb.

Most a párt választási programja alapján arra keressük a választ, hogyan kezelné az egyes kérdéseket az új kormány.

1. Már most bajok vannak a kormány előrejelzésével

Rövidtávon talán a legnagyobb kihívás egy hiteles és teljesíthető makrogazdasági terv prezentálása, amit az új kormánynak hónapokon belül el kell készítenie. Ugyanakkor talán ebben a kérdésben a legnehezebb bármit is előre mondani, hiszen egyelőre annyi látszik, hogy a 3% feletti gazdasági növekedés 2026-ban nem reális, miközben a tartalékok jelentős részét már elköltötte az előző kormány.

Vagyis a néhány héten belül megalakuló Tisza-kormánynak először azt kell látnia, mekkora a mozgástér, mennyire kell hozzányúlni rövidtávon a költségvetéshez és a növekedési prognózishoz. Fontos lesz azt is látni, milyen eszközei vannak a kormánynak az esetleges gazdaságélénkítésre.

A Tisza újraindítja a gazdaságot. Vállaljuk, hogy Magyarország sereghajtóból a régió éllovasa lesz

- olvasható a párt programjában. Ez persze rövidtávon merész vállalás lenne rögtön a választások után, inkább középtávú cél lehet.

2. Új növekedési modellre van szüksége Magyarországnak

A hosszabb távú gazdaságpolitikai elképzelésekről sokkal több konkrétum szerepel a Tisza-programban. A párt egyik legfontosabb vállalása, hogy

hazahozza és hatékonyan használja fel a befagyasztott uniós forrásokat.

Emellett kiemelt cél a vállalkozások üzleti környezetének javítása, a termelékenység és a magyar kkv-szektor hatékonyságának növelése. Ennek érdekében célzottan támogatnák a hazai kis- és középvállalkozásokat: a digitalizációt, az automatizálást, a mesterséges intelligencia alkalmazását, a beszállítói felzárkóztatást. A kisvállalkozások támogatásának keretében a hazai cégek külföldi piacra lépését is ösztönöznék.

A párt a gazdaságfejlesztési célok között említi az oktatást, versenyképes oktatási rendszert építenének, ami a piacon hasznosítható készségeket és kompetenciákat fejleszt, és lehetővé teszi az élethosszig tartó tanulást. Ezzel párhuzamosan az innováció és a digitalizáció támogatását ígéri a Tisza, ennek keretében hosszú futamidejű, kiszámítható kamatozású hiteleket és állami hitelgaranciát adnának a fejlődő kis- és középvállalkozásoknak, de kizárólag megfelelő feltételek és a szükséges önrész vagy társfinanszírozás mellett. Céljuk, hogy

2030-ra a K+F kiadás elérje a GDP 2%-át, majd közelítsen a 3%-ához.

3. Meddig lehet mesterségesen elfojtani az inflációt?

Az infláció mesterséges kordában tartása kapcsán nem sok konkrétum szerepel a Tisza programjában,

nem tudni, hogyan viszonyul a párt az árrésstopokhoz és egyéb árkorlátozásokhoz.

Márpedig nemsokára erre választ kell adniuk, hiszen a jelenlegi szabályok szerint május végéig vannak érvényben az intézkedések. Ráadásul nehéz lenne rögtön az elején egy népszerűtlen intézkedéssel kezdeni, ezért nagyobb az esély arra, hogy első körben meghosszabbítják az árrésstopot, majd utána legfeljebb fokozatosan vezetik ki.

Hosszabb távon az euróbevezetés napirendre vételével az alacsonyabb infláció mellett köteleződhet el a kormány, hiszen a maastrichti kritériumok között szerepel az árstabilitás is. Egészen pontosan úgy fogalmaz a szabály, hogy a fogyasztói árak növekedése nem haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációjú tagállam átlagát több mint 1,5 százalékponttal.

A programban a konkrétumok között szerepel eszközként, hogy mesterségesintelligencia-alapú piacfigyeléssel és kormányzati felügyelettel monitoroznák az építőipari árakat, amitől azt remélik, hogy csökken az infláció. A vállalati energiapiacon a versenyt erősítené a Tisza, amitől szintén az árak csökkenését remélik.

4. Jókora lyukak a költségvetésben

Rövidtávon először látnia kell majd a kormánynak, mekkora a mozgástér a 2026-os büdzsében, illetve mekkora kiigazításra van szükség, hogy egyáltalán az 5%-os deficit teljesíthető legyen. Vagyis a cikk elején említett új makrogazdasági pályával egyidőben

egy új költségvetési pályát is fel kell vázolni, mely az idei intézkedések mellett a következő évek tervezett deficitcsökkentési útját is tartalmazza.

Többször említettük már az euró bevezetését, amennyiben ezt komolyan napirendre veszi az új kormány, akkor az fegyelmezett költségvetési politikát is igényel, hiszen a 3%-os cél alá kell szorítani a jelenlegi 5%-os hiányt. Vagyis hosszútávon mindenképp erre lehet számítani.

A párt azt is ígérte, hogy felelős költségvetési tervezést és számon kérhető végrehajtást vezetnek be.

Egy másik kézzelfogható ígéret, hogy erősítik a befektetői bizalmat és százmilliárdokkal csökkentik az államadósság után fizetendő kamatokat. 2025-ben pénzforgalmi szemléletben majdnem 4200 milliárd forintot költött a magyar állam adósságszolgálatra, ami majdnem 600 milliárd forinttal volt több az egy évvel korábbinál és 360 milliárddal haladta meg az előirányzatot. Vagyis lenne miből spórolni. Kérdés, hogy ezt milyen intézkedésekkel érnék el, itt lehet ismét kiemelt jelentősége az euróbevezetésnek, hiszen már annak belengetése is érdemben csökkenthetné a magyar állampapírhozamokat. Ugyanakkor ez a hatás a lassú átárazódás miatt csak fokozatosan jelenne meg a költségvetésben. De pár éves időtávon százmilliárd forintos nagyságrendű megtakarítás nem tűnik irreálisnak ezen a téren.

A költségvetés helyzetét jelentősen tudná javítani a befagyasztott uniós források feloldása is, de ez már átvezet a következő kihívásra.

5. Van esélyünk megmenteni az uniós forrásokat?

A jelenlegi, 2021-27-es uniós költségvetési ciklusban 32,2 milliárd euró (12 400 milliárd forint) állt Magyarország rendelkezésére, ebből az Európai Unió befagyasztott mintegy 20 milliárd euró, azaz 8000 ezer milliárd forint támogatást. Ebből már végleg elveszett több, mint 2,5 milliárd euró (1000 milliárd forint). A Tisza azt ígéri, hogy „hazahozzák” ezeket a forrásokat. A pénzt pedig az egészségügy, a közlekedés, a gazdaság és az oktatás fejlesztésére, valamint a magyar vállalatok támogatására fordítják.

Rövidtávon fontos lenne a SAFE-forrásokhoz való hozzájutás, melyekből 2 milliárd euró már a 2026-os finanszírozási tervben szerepel bevételként. Emellett augusztusig kellene lehívni a korábbi RRF-forrásokat. Kérdés, hogy a fennálló jogállamisági kérdésekkel tud-e valamit kezdeni ilyen rövid idő alatt az új kormány, illetve Brüsszelnek elegendők-e esetleg az ígéretek ahhoz, hogy feloldják ezeknek a blokkolását.

Hosszabb távon lassan elkezdődhet a következő, 2028-34 közti uniós költségvetés tárgyalása, fontos lesz, hogy az arról folyó tárgyalásokon milyen prioritásokat fogalmaz majd meg az új kormány.

A választás eredménye egyébként nagyban meghatározhatja a magyar kormány és Brüsszel viszonyát, az elemzők arra számítanak, hogy a Tisza Párt győzelmével javulni fog az eddigi fagyos kapcsolat, ami nem csak a magyar gazdaság szempontjából fontos, hanem lényeges európai kérdéseket is érinthet, mint például Ukrajna finanszírozása.

6. A fejünk felett a bóvli kategória réme

A hitelminősítésekkel nem foglalkozik külön a Tisza Párt programja, azonban kiemelt céljuk a befektetői bizalom javítása, amivel el lehetne érni a kamatkiadások már említett csökkenését. Valószínűleg a cikkben már említett

hiteles és reális makrogazdasági és költségvetési pálya meggyőzhetné a befektetőket, így elkerülhető lenne a leminősítés.

Utána persze ezeket a terveket végre is kell hajtani, biztos, hogy kiemelten fogják figyelni a teljesülést a hitelminősítők. Vagyis azzal, hogy májusban megússzuk a fájdalmas döntést még korai lenne fellélegezni, hosszabb távon pedig pozitív irányú lépésekre lenne szükség, hogy eltávolodjunk a bóvli kategória határától.

7. A háborúk korában széllel szemben

A magyar külpolitikában is érdemi fordulatot hozhat a választás eredménye, az előzetes várakozások szerint az eddiginél Európa-pártibb kormány alakulhat, vagyis halkulhatnak a viták Brüsszel és Budapest között. Ez nem csak a magyar gazdaságra lehet hatással, hanem fontos összeurópai kérdéseket is érinthet, rövidtávon például az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel kérdését, amit eddig az Orbán-kormány megvétózott.

A külpolitika irányultságával kapcsolatban további várakozás, hogy a magyar-orosz és magyar-kínai kapcsolatok lazulni fognak. A Tisza Párt ígéretei szerint igyekszik jóban lenni minden nagyhatalommal, de a várakozások szerint az eddiginél Nyugat-orientáltabb lehet a külpolitikája.

A külpolitikában a legfontosabb kérdés az lehet, hogyan alakulnak a magyar-amerikai kapcsolatok, hiszen Donald Trump többször is nyilvánosan kampányolt Orbán Viktor mellett. A választás előtt Budapesten járt J. D. Vance alelnök, aki újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy bármilyen jövőbeli kormánnyal készek együttműködni. Vagyis valószínűleg nem lesz fagyos Budapest és Washington kapcsolata, ugyanakkor az elmúlt másfél évben látott nagy barátság is elillanhat.

Az USA-val kétoldalú stratégiai partnerséget építene a Tisza, amely valódi energiadiverzifikációra, biztonságunk megerősítésére, kölcsönösen előnyös és átlátható gazdasági együttműködésre épül – emelik ki a programban.

8. Euró vagy forint? Lassan dönteni kell

Cikkünkben többször szóba került már az euró bevezetése, mint stratégiai cél, amit a Tisza Párt a programjában lefektetett. Konkrétumok nélkül azt ígérték, hogy felvázolják és a korrupció visszaszorításával, a gazdaság beindításával és tartható költségvetéssel megvalósítják a csatlakozáshoz szükséges feltételeket (3% alatti költségvetési hiány, csökkenő államadósság, tartósan alacsony infláció és kamat, stabil forintárfolyam) teljesítő középtávú makrogazdasági pályát.

Rövidtávon azt kell majd látni, mennyire gondolják komolyan ezt a vállalást, ez viszonylag hamar eldőlhet, hiszen az első lépés a szavakon túl egy hiteles euróbevezetési pálya lefektetése lenne. Ha a kormány meg akar felelni a piaci várakozásoknak, akkor ezt minél előbb, lehetőleg még az idén be kellene mutatnia. Abból már kiderülhet, mikor lehet realitása a forint leváltásának, de előzetesen

ez inkább hosszútávú, 5-10 éves cél lehet, hiszen jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít Magyarország a bevezetéshez.

A Tisza-programban a párt azt ígérte, hogy 2030-ra teljesíti a bevezetés követelményeit, azt követően lehet realitása annak, hogy a valutaövezethez csatlakozzunk. Első körben szakmai és társadalmi egyeztetést indítanának a kérdésről, majd megfogalmaznák a hiteles céldátumot.

Szakértők szerint az eurózónához való csatlakozás két szempontból lényeges üzenet: egyrészt ezzel egyértelmű elköteleződést mutathat a kormány a nyugati szövetségi rendszer és az EU felé, másrészt egy ilyen lépéssel nem csak az euró mellett teszi le a voksát egy ország, hanem a fegyelmezett költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsonyabb infláció és alacsonyabb hozamok mellett is.

9. Válaszút előtt a magyar agrárium is

Az agrárium és élelmiszeripar terén is komoly vállalásokat fogalmazott meg a Tisza Párt. Az egyik legfontosabb konkrétum, hogy 5%-ra csökkentenék az egészséges élelmiszerek áfáját. Emellett kiemelten támogatnák a családi gazdálkodókat, fiatal gazdákat és a kis- és középvállalatokat. Széles körben támogatnák a rövid ellátási láncok kialakítását, a magas hozzáadott értékű termékek előállítását, a hatékony termelési technológiák elterjedését.

A választásokon győztes párt ígérete szerint megvédik a magyar agrár- és élelmiszeripart az Unión kívüli harmadik országokból beáramló ellenőrizetlen, rossz minőségű terményektől és termékektől. Kiállnak a közös uniós agrárpolitika vívmányai mellett, és

nem engedik, hogy 2028-tól kezdődő uniós költségvetési ciklusban csökkenjenek a magyar gazdáknak járó támogatások.

Felülvizsgálnák a földtörvényt, és az állami földek hasznosításakor előnyben részesítenék a tényleges gazdálkodást folytató fiatalokat és családokat. Részben a fentiekkel kezelné a Tisza Párt a magyar agrárium és élelmiszeripar előtt álló kihívásokat, melyekről előző cikkünkben volt szó.

10. Orosz energia nélkül rezsicsökkentés?

Az elmúlt hónapokban a kampányban is kiemelt hangsúlyt kapott az energiapolitika, részben amiatt, mert az EU belátható időn belül leválna az orosz energiahordozókról. A Tisza Párt programjában is hangsúlyos a téma, ugyanakkor a pártnak az a vállalása nem tűnik túl ambiciózusnak, hogy

2035-ig teljesen kivezetnék az orosz energiát.

Ezzel párhuzamosan 2040-ig megdupláznák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, és fejlesztenék az energiatároló-kapacitásokat.

A párt szerint az olcsónak mondott orosz energia nélkül is

fenntartható a rezsicsökkentés, sőt ki is terjesztenék azt.

Ennek keretében az időjárás függvényében szükség szerint megemelnék a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet, a tűzifa áfáját pedig 5%-ra csökkentenék, a szociális tűzifakeretet megdupláznák, és elérhetővé tennék az 5000 fő feletti településeknek is.

A cél évente 100 ezer lakás energetikai korszerűsítése: Családi Energetikai Programot indítana a párt, ezáltal a magyar otthonok legalább 25%-a 10 éven belül magasabb energiahatékonyságú lesz, minimális energiaköltséggel lesz üzemeltethető. Ennek finanszírozását részben az uniós források adnák, melyekből mintegy 1000 milliárd forintot fordítanának lakossági és vállalati energiakorszerűsítési és -hatékonysági programokra.

A Tisza a vállalatok versenyképességének egyik akadályának is a magas energiaárakat tartja, ezért megfizethető és versenyképes energiát biztosítana a magyar vállalkozásoknak, a verseny növelésével és a rendszerhasználati díjak csökkentésével. Valódi piaci versenyt teremtenének az energiaellátásban, „megszüntetve a torz ösztönzőket és a mesterségesen fenntartott piaci koncentrációt”. Biztosítanák, hogy a vállalkozások több beszállító közül választhassanak átlátható feltételek mellett, és hogy a piaci árak valóban tükrözzék a beszerzési és termelési költségeket.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images