Nem kell bankhitel, nem apad a saját tőke: így juthatnak zöldáramhoz a hazai vállalatok saját beruházás nélkül

A vállalatok számára ma már elengedhetetlen az energetikai kitettség és az ESG-kockázatok csökkentése, amelyhez gondos tervezésre és egyedi stratégiákra van szükség. A zöldátállás sikere egy átfogó felmérésen múlik, amely rámutat a legideálisabb technológiai irányokra a helyszíni naperőművektől kezdve a korszerű villanyalapú rendszerekig. Amennyiben a saját tulajdonú beruházás akadályokba ütközik, a piacon elérhető áramvásárlási megállapodások kínálnak tökéletes áthidaló lehetőséget - mondta el Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport megoldásértékesítési igazgatója a Járműipar 2026 konferencián. A szakértő is hangsúlyozta, hogy "a finanszírozási megoldások közül a legfontosabb az úgynevezett PPA-konstrukció, amelynek keretében az ügyfél igazából áramot vásárol, tárolási kapacitást vásárol, és nem ő tulajdonolja az eszközt". Ez a rugalmas modell mentesíti a cégeket a hitelfelvétel és a karbantartás terhei alól, miközben a teljes beszállítói lánc fenntarthatóságát is hatékonyan támogatja.

A vállalatok energetikai kitettségének mérséklése és működésük zöldítése ma már elengedhetetlen a versenyképes üzleti működéshez. A folyamat minden esetben alapos vizsgálattal indul. "Minden cég személyre szabottan tudja csökkenteni a kitettségét. Első lépésként érdemes egy nagyon részletes energetikai felmérést készíteni, és ezt követően lehet közösen meghatározni, hogy ez a kitettség egy helyszíni naperőművel, akkumulátorral, hőszivattyúval vagy más megoldással csökkenthető" – emelte ki Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport megoldásértékesítési igazgatója a Járműipar 2026 konferencián. A legkézenfekvőbb opciót rendszerint a helyszíni naperőművek telepítése jelenti, feltéve hogy az érintett vállalat rendelkezik a szükséges szabad tetőfelülettel vagy földterülettel.

Tóth András István E.ON Hungária Csoport, Megoldásértékesítési igazgató Tóth András István a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, majd a Közép-Európai Egyetemen szerzett diplomát. Pályafutását a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban kezdte, majd

Mivel azonban saját naperőművet telepíteni nem minden telephelyen lehetséges, fontos, hogy a vállalatok egyéb energetikai megoldásokban is gondolkodjanak. A mai technológiai lehetőségek révén már reális alternatíva a hagyományos, gáztüzelésű hőtermelés kiváltása korszerű, villanyalapú rendszerekkel. A közvetlen technológiai fejlesztések mellett az érdemi, átfogó eredményekhez elengedhetetlen a teljes beszállítói lánc zöldítése is, ami tovább erősíti a vállalat fenntarthatósági törekvéseit.

A beruházások megvalósítása során a finanszírozás módja kulcskérdés. Erre kínálnak kézenfekvő alternatívát a piacon elérhető PPA (Power Purchase Agreement) konstrukciók. "A finanszírozási megoldások közül a legfontosabb az úgynevezett PPA-konstrukció, amelynek keretében az ügyfél igazából áramot vásárol, tárolási kapacitást vásárol, és nem ő tulajdonolja az eszközt" – fogalmazott a szakember. Ennek köszönhetően a vállalatnak nem kell saját tőkéből vagy banki hitelből finanszíroznia a beruházást. A modell további nagy előnye, hogy az energiatermelő és egyéb berendezések annak a szolgáltatónak a tulajdonában maradnak, aki a hatékony üzemeltetést, a karbantartást és a hosszú távú működtetést is biztosítja.

A cikk és videó megjelenését az E.ON Hungária Csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio