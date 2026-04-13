LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.62%
FIDESZ-KDNP
 
38.94%
Mi Hazánk
 
5.79%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Riasztó figyelmeztetést adtak ki a tudósok: a korai tavasz végzetes csapdába csalja a méheket
Riasztó figyelmeztetést adtak ki a tudósok: a korai tavasz végzetes csapdába csalja a méheket

Egy nagyszabású kísérlet kimutatta, hogy a melegebb tavaszi időjárás a megszokottnál korábban ébreszti fel téli álmukból a vadon élő méheket és darazsakat. Egyes fajok azonban emiatt rosszabb kondícióval vágnak neki az új szezonnak. Különösen a hűvösebb régiókból származó, tavasszal rajzó fajok kerülnek hátrányba - közölte a Phys.org.
A vadon élő méhek többsége bábként, gubójában tölti a telet a talajban, faodvakban vagy más védett helyeken. A tavasszal korán megjelenő fajok már kifejlett imágóként telelnek át. Ezzel szemben a nyáron rajzó fajoknak tavasszal még be kell fejezniük az egyedfejlődésüket.

Az éghajlatváltozás világszerte módosítja a rovarok téli álomból való ébredésének időzítését.

Ha a magasabb hőmérséklet miatt túl korán kelnek ki, előfordulhat, hogy még nem találnak elegendő táplálékot jelentő virágot vagy zsákmányállatot. Ráadásul a melegebb időjárás gyorsabban felemészti a telelő rovarok létfontosságú zsírtartalékait.

A Würzburgi Egyetem kutatócsoportja Dr. Cristina Ganuza és Ingolf Steffan-Dewenter professzor vezetésével azt vizsgálta, hogyan hat a tavaszi felmelegedés a méhek és darazsak fizikai kondíciójára még a kikelésük előtt. A vizsgálatba öt, Bajorországban honos vadon élő méh- és darázsfajt vontak be, amelyek az év különböző időszakaiban rajzanak. A kutatók kiterjedt terepmunkát végeztek, amelynek során közel 15 ezer telelő egyedet gyűjtöttek be Bajorország több mint 160 helyszínéről. Ezt követően az egyetemen szabályozott körülmények között, hideg, meleg és forró tavaszi viszonyokat szimulálva nevelték fel őket. A kutatás eredményeit a Functional Ecology tudományos folyóiratban publikálták.

Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter

Mihez kezd a Tisza-kormány a magyar gazdaság legnagyobb kihívásaival?

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

A melegebb tavaszi hőmérséklet hatására mind az öt faj korábban kelt ki. A populációk között azonban jelentős különbségek mutatkoztak a származási helyük mikroklímája alapján. A melegebb vidékekről, például Alsó-Frankföldről származó tavaszi fajok különösen korán jelentek meg a meleg tavaszi körülmények között. Ezek a rovarok a későbbiekben is jobban megőrizték testtömegüket, mint a hűvösebb régiókból, például a Bajor-erdőből származó példányok. A nyár végén rajzó fajoknál viszont kizárólag a hűvösebb régiókból származó egyedek keltek ki korábban. A nyári fajok nőstényei melegebb körülmények között gyorsabban veszítettek a testtömegükből, ami egyes esetekben akár a 34 százalékot is elérte.

Adataink azt mutatják, hogy a hűvösebb régiókból származó rovarok különösen érzékenyek a meleg tavaszokra. Gyorsabban veszítenek energiát, és emiatt rosszabb kiindulási feltételekkel kezdik a szezont

- foglalta össze az eredményeket Dr. Ganuza, a tanulmány első szerzője. A kutatók a következő lépésben azt szeretnék megvizsgálni, hogyan hatnak az extrém hőségnapok a kikelésre. Ezenkívül kutatják majd, hogy milyen következményekkel jár az alacsonyabb energiatartalék a rovarok beporzó képességére, és milyen gyorsan tudnak a populációk alkalmazkodni a változó éghajlathoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol
Jönnek az első választási eredmények
