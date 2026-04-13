LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Sorra törli a magyarországi járatokat a Lufthansa
Gazdaság

Sorra törli a magyarországi járatokat a Lufthansa

MTI
A Lufthansa pilótáinak sztrájkja miatt törölték a légitársaság hétfői budapesti járatait - olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján.

A menetrendi tájékoztató szerint

  • a 9.45.kor Frankfurtba induló gép még felszállt,
  • de a 11.40-kor Frankfurtba,
  • a 13.20-kor Münchenbe,
  • a 14.10-kor Frankfurtba,
  • a 17.30-kor Münchenbe
  • és a 19.35-kor Frankfurtba indítandó járatokat törölték.

A Budapestre érkező Lufthansa-gépek közül

  • a 8.45-ös frankfurti még megérkezett,
  • de a 8.30-as müncheni,
  • a 10.55-ös frankfurti,
  • a 12.35-ös müncheni,
  • a 13.30-as frankfurti,
  • a 16.50-es müncheni,
  • a 18.35-ös frankfurti,
  • a 23.30-as müncheni
  • és a 23.40-es frankfurti járat már nem fog leszállni.

A Lufthansa pilótái 2 napig sztrájkolnak, így a keddi budapesti járatokat is törölték. A munkabeszüntetés kedd éjfélig tart. A mostani a negyedik sztrájkhullám a vállalatcsoportnál, múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt több száz járat nem indult el Németország legnagyobb légitársaságánál.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility