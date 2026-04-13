Sulyok Tamás fontos bejelentést tett

A köztársasági elnök a közösségi oldalán számolt be a szerdai személyes találkozókról.
Magyar Péter egy nemzetközi sajtótájékoztatón reagált a fejleményekre. Felszólította Sulyok Tamást, hogy haladéktalanul bízza meg őt a kormány megalakításával. A Tisza Párt vezetője emellett távozásra is felszólította az államfőt, akit a Fidesz bábjának nevezett.
Az Alaptörvény értelmében az új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnöknek a választást követő harminc napon belül kell összehívnia.
Ez a határidő legkésőbb május 12-én jár le.
Bár az időpont kijelölése kizárólag az államfő hatásköre, a bevett gyakorlat szerint ehhez meg kell várnia a választás jogerős végeredményét. Ennek hivatalos megállapítására a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb május 4-ig van ideje.
A Tisza Párt elsöprő, kétharmados győzelme után szinte biztosra vehető, hogy az államfő Magyar Pétert kéri fel miniszterelnöknek. Ezt a forgatókönyvet erősíti, hogy Sulyok Tamás már vasárnap nyilvánosan gratulált a párt választási sikeréhez.
