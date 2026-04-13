LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.58%
FIDESZ-KDNP
 
38.99%
Mi Hazánk
 
5.78%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Sulyok Tamás fontos bejelentést tett
Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdára egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutott pártok vezetőit, miután a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott a választáson. Magyar Péter azonnali kormányalakítási felkérést vár, miközben az államfő lemondását is követeli - közölte a Telex.

A köztársasági elnök a közösségi oldalán számolt be a szerdai személyes találkozókról.

Magyar Péter egy nemzetközi sajtótájékoztatón reagált a fejleményekre. Felszólította Sulyok Tamást, hogy haladéktalanul bízza meg őt a kormány megalakításával. A Tisza Párt vezetője emellett távozásra is felszólította az államfőt, akit a Fidesz bábjának nevezett.

Az Alaptörvény értelmében az új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnöknek a választást követő harminc napon belül kell összehívnia.

Ez a határidő legkésőbb május 12-én jár le.

Bár az időpont kijelölése kizárólag az államfő hatásköre, a bevett gyakorlat szerint ehhez meg kell várnia a választás jogerős végeredményét. Ennek hivatalos megállapítására a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb május 4-ig van ideje.

A Tisza Párt elsöprő, kétharmados győzelme után szinte biztosra vehető, hogy az államfő Magyar Pétert kéri fel miniszterelnöknek. Ezt a forgatókönyvet erősíti, hogy Sulyok Tamás már vasárnap nyilvánosan gratulált a párt választási sikeréhez.

Women's Money & Mindset Day 2026

